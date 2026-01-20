LEE MINHO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「MINOZ」 RENEWAL OPEN！

株式会社 J HARMONY

韓国の人気俳優イ・ミンホの日本公式ファンクラブ「MINOZ」が、本日1月20日にリニューアルオープンしました。

イ・ミンホは、ドラマ『花より男子～Boys Over Flowers』『シティーハンター in Seoul』『シンイ-信義-』『相続者たち』『青い海の伝説』『ザ・キング：永遠の君主』『星がウワサするから』などをはじめ、映画『江南ブルース』『全知的な読者の視点から』など、ブラウン管とスクリーンを行き来しながら、幅広い演技のスペクトラムを披露してきました。

青春スターから成熟したロマンスの主人公、アクションヒーローまで多彩なキャラクターを演じ分けてきたイ・ミンホは、韓国国内はもちろん、日本をはじめとするアジア全域、さらには世界各地でグローバルなファンダムを築き、高い人気を誇っています。



日本公式ファンクラブでは、日本の皆さまに向けてイ・ミンホの最新情報をはじめ、さまざまなコンテンツをお届けしてまいります。



■イ・ミンホ日本公式ファンクラブ「MINOZ」

https://minho.jp/

■イ・ミンホ日本公式X

https://x.com/JapanMinoz