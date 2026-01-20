Wide Dad ブランド初の単独POP UP SHOP 限定アイテム携えて NEWoMan 横浜にて開催
2024年AWよりブランドを開始し、ご好評いただいている「Wide Dad」。
上品、スタンダードを軸にしたアーバンリサーチのワイドサイズブランド「Wide Dad」が、2026年1月28日(水)より初の単独ポップアップショップをNEWoMan 横浜にて開催します。
今回のPOP UP SHOPでは、待望の2026年SSコレクションの先行販売はもちろん、限定や復刻アイテムなど、POP UPでしか買えないラインナップも存分にご用意。
Wide Dadの代名詞「コーチジャケット」の新作や、チャンピオン別注セットアップ、同世代の腰痛持ちに捧げる「腰シャキパンツ×Wide Dad」、限定のナイロンブルゾン、ブラックコレクション、ワイドシャツなど・・・
ブランドの世界観を存分に感じられるラインナップとなっております。
今回も写真家、井崎竜太朗氏による撮り下ろしのビジュアルも公開。
ぜひ、公式インスタグラム(https://www.instagram.com/wide_dad)をチェックください。
期間中は税込 25,000円以上お買い上げの方限定ノベルティもご用意しております。
皆さまぜひ、横浜へ。
※ 状況によって販売数の制限や販売方法の変更がございます。詳細は随時、公式インスタグラム(https://www.instagram.com/wide_dad)でアナウンスいたします
Wide Dad COACH JACKET
price: \27,500 (tax incl.)
color: D.NAVY / BLACK
size: 1 / 2
※BLACKはPOP UP限定
Dad EASY WIDE PANTS
price: \19,800 (tax incl.)
color: D.NAVY / BLACK
size: 1 / 2
※BLACKはPOP UP限定
NYLON ZIP JACKET
price: \30,800 (tax incl.)
color: NAVY
size: 1 / 2
Dad EASY SUPPORT PANTS
price: \22,000 (tax incl.)
color: D.NAVY
size: 1 / 2
FUNCTIONAL WIDE SHIRTS
price: \19,800 (tax incl.)
color: NAVY / CHARCOAL / BLACK
size: 1 / 2
Champion 別注RW Dad SWEAT C / N
price: \14,850 (tax incl.)
color: NAVY
size: M / L
Champion 別注RW Dad SWEAT PANTS
price: \14,850 (tax incl.)
color: NAVY
size: M / L
Nylon Dad Vest
price: \17,600 (tax incl.)
color: NAVY / BLACK
size: 1 / 2
※BLACKはPOP UP限定
Dad EASY WIDE DENIM PANTS
price: \19,800 (tax incl.)
color: D.Blue
size: 1 / 2
たかしくん
price: \2,000 (tax incl.)
and more・・・
Wide Dad POP UP SHOP
【開催期間】
2026年1月28日(水)～2月11日(水・祝)
※2月4日(水) 休館
【開催場所】
ニュウマン横浜 NEWoMan Lab. 7F(https://www.newoman.jp/yokohama/floorguide/?area=area01nman01&floor=7f)
営業時間：平日11:00～20:00 / 土日祝10:00～20:00