【沖縄・読谷村に2026年1月20日（火）オープン】YOMITAN GARDEN BY THE TERRACE HOTELS

ザ・テラスホテルズ株式会社（本社：沖縄県名護市喜瀬1808 代表取締役：國場 幸伸）は、読谷村の伝統を継承し未来を拓く新たな複合施設「YOMITAN GARDEN by THE TERRACE HOTELS」を2026年1月20日（火）にオープンしました。

「YOMITAN GARDEN by THE TERRACE HOTELS」が発信するのは、読谷村の工芸と食。ギャラリー＆ショップ「TERRCE WITH POTTERY（テラス ウィズ ポタリ―）」では読谷村内で活動する作家や工房の作品を一堂に集め展示販売。また、食事処「座喜味茶房（ざきみさぼう）」では読谷村産小麦を配合した麺が特徴の沖縄そばと甘味をお楽しみいただけます。ものづくりの精神、アートやデザイン文化を通して、さまざまな“縁”が繋がる場所として2つの魅力を発信する複合施設です。



■YOMITAN GARDEN by THE TERRACE HOTELS

開業日：2026年1月20日（火）

所在地：沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2723-1

公式サイト：https://yomitangarden.com

TERRACE WITH POTTERY

読谷村の工芸品を展示販売する「TERRACE WITH POTTERY」読谷村のやちむん（焼き物）工房、琉球ガラス工房などの作品が並ぶ「TERRACE WITH POTTERY」

読谷村の伝統工芸と現代の感性が融合する文化体験型のギャラリー＆ショップ。常設エリアでは読谷村内の作家や工房の作品を展示・販売、企画エリアでは季節毎に企画展やイベントを実施・開催いたします。

こけら落としでは、読谷村のみならず沖縄の陶芸文化に多大な功績を残した、故・金城次郎氏をはじめ現在も次郎窯にて創作活動を続ける作家の作品を展示販売する「金城次郎窯一門展」を開催中。（1/20～2/11）



■TERRACE WITH POTTERY

営業時間：9：00～18：00

定休日：毎週木曜日

公式サイト：https://yomitangarden.com/#terrace

座喜味茶房

読谷村の作家によるやちむん（焼き物）で食事をたのしめる「座喜味茶房」本ソーキそば、じゅーしー（沖縄風炊き込みご飯）、沖縄ならではの小鉢などが楽しめる「本ソーキそばセット」

やちむん（焼き物）の温もりとともに、沖縄そばやカフェメニューをお楽しみいただける食事処。そばの麺は昔ながらの木灰（もくはい）そば、つるつるとした喉ごしのオリジナル生麺からお選びいただけ、どちらにも読谷村産小麦を配合しています。

カフェメニューには紅芋チーズケーキやスコーンをご用意。沖縄ならではのさんぴん茶や月桃茶（げっとうちゃ）、黒糖ラテなどと午後のひと時をお楽しみいただけます。



■座喜味茶房

営業時間：11：00～18：00（そばの提供は11：00～15：00）

定休日：毎週木曜日

公式サイト：https://yomitangarden.com/#sabo

メニュー例

本ソーキそば（単品）\1,250、本ソーキそばセット（小鉢2種、じゅーしー付き）\1,650

チーズケーキ（紅芋）ドリンクセット \850

※表記料金には消費税が含まれております

※料金は予告なく変更となる場合がございます

