【UIアップデート】AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、新HOME画面を提供開始
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、スライド作成の入口となるHOME画面を刷新し、新HOME画面の提供を開始したことをお知らせします。
今回のアップデートでは、作り方の選択を「目的別」に整理し、初めての方でも迷わずに最適な生成方法を選べる導線へ改善しました。
【画像挿入１.：Before（旧HOME画面）】
【画像挿入２.：After（新HOME画面）】
■ アップデートの背景
イルシルは、構成から作る・テキストを貼り付ける・テンプレートから作る・空白から作るなど、用途に応じて複数の作成方法を提供しています。
一方で、機能が増えるほど「どれを選べば目的に合うのか分かりづらい」という状態が起こりやすく、特に初回利用時の迷いが生じる可能性がありました。
そこで今回、HOME画面を目的別に再設計し、最短でスライド作成に入れる導線へ改善しました。
■ 新HOME画面の主な改善点
目的別の導線に整理し、迷いを減らす
新HOME画面では、作り方を以下のように目的別に整理しています。
・手軽に作る：構成を作って生成
・詳しく作る：貼り付けて生成（β）／AIチャットに相談（β）
・自由に作る：テンプレートから生成／空白のスライドから作成
「どの作り方が自分に合うか」を直感的に選べる構成にすることで、最初の一歩を踏み出しやすくしました。
・テンプレートからの作成導線をHOMEに統合
「テンプレートから生成」をHOME画面の主要導線として配置し、すぐにテンプレートを起点に作成を始められるようにしました。
普段テンプレート運用のユーザーも、迷わず最短で作成に入れます。
・ワークスペース内検索を前面に配置
新HOME画面では検索導線がより分かりやすくなり、既存ドキュメントの検索や再編集への移動がスムーズになります。
新規作成だけでなく「探す・再利用する」体験も改善しています。
・旧画面への切り替え導線を用意
新HOME画面リリース後も、万が一の不具合や利用上の相性に備え、旧HOME画面へ切り替え可能な導線をヘッダーに配置します。
新HOME画面は安心して試せる設計になっています。
■ ユーザーにとってのメリット
・最初の迷いが減り、作成開始までが速くなる
・目的に合う生成方法を選びやすく、失敗（選び間違い）が減る
・テンプレート派／AI生成派／白紙派のどのユーザーでも、最短導線で作業を始められる
・既存資料の検索・再編集がしやすくなり、再利用が進む
■ イルシルについて
AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。
URL：https://irusiru.jp/
