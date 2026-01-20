『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』アイテムモール更新！「ジェスロBOX」新登場！
株式会社ムーンラビット
■タイトル概要
- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～
- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG
- 対応環境：PC（Windows）
- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.
- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)
■最新情報
- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02
- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR
■アイテムモール最新情報！
アイテムモールに、頼れる相棒となる新ペット「ジェスロ」や、特定スキルのダメージを増加させるアバター「ラジンス」が手に入る「ジェスロBOX」が期間限定で登場しました。
さらに、アーチャー・スカウターのクリティカルダメージを上昇させる「鋭矢結晶」や、属性魔法攻撃に追加ダメージを付与する「追風結晶」など、強力な性能を持つ結晶もラインナップされています。
【モール情報の詳細】
https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12961&news_type=6(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12961&news_type=6)
■タイトル概要
- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～
- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG
- 対応環境：PC（Windows）
- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.
- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)
■最新情報
- 公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02
- 公式X：https://x.com/LCBClair_PR
■コピーライト：
(C) 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation.
(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.