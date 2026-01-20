【リュージュ】第25回オリンピック冬季競技(ミラノコルティナ五輪)派遣選手のお知らせ

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟

オリンピックの出場枠に関して、国際リュージュ連盟(FIL)からJOCに通知が入り、日本はリュージュ男子1人乗りで1名の出場枠が確定しました。

これを受け、すでに2026年1月14日の理事会で承認している以下の選手をミラノコルティナ五輪に派遣する事をお知らせします。

■派遣決定選手

リュージュ男子1人乗り：小林 誠也（こばやし せいや）

■選手情報

種目 男子1人乗り

生年月日 2001年8月11日

出身校 長野工業高等学校

信州スポーツ医療福祉専門学校

所属 中外印刷株式会社

主な戦績 【リュージュ】

2022年 北京オリンピック出場

＜2025-26シーズン＞

・ワールドカップ第2戦（パークシティ、アメリカ）：14位

・ワールドカップ第5戦（ウィンターベルグ、ドイツ）：24位

・2026年FIL男子1人乗り総合ランキング：26位

（※2026年1月20日時点）

■お問い合わせ先

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square

e-mail : info@jblsf.or.jp