【PV＆特設サイト公開】侍の亡霊、衝撃の過去が遂に暴かれる！『大奥の御幽筆』第4弾、明暦の大火に隠された過酷な運命とは。歴史ファン必読のシリーズ最新刊『偽りの闇と真の燈火』1月20日本日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、ことのは文庫より発売する『大奥の御幽筆 ～偽りの闇と真の燈火～』の作品PVと特設サイトを公開しました。
PV＆特設サイトはこちら！
作品PV
YouTube：https://youtu.be/rXcXM8pCNCI(https://youtu.be/rXcXM8pCNCI)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rXcXM8pCNCI ]
特設サイトはこちら！ :
https://kotonohabunko.jp/special/ohoku/
特設サイトURL：https://kotonohabunko.jp/special/ohoku/
対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催！
新刊発売を記念して、対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催しております！
ぜひ電子書籍でも、ことのは文庫書籍をお楽しみください。
ebookjapan様
フェア期間：2026年1月20日～2月2日
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/68943/
ブックライブ様
フェア期間：2026年1月20日～2月2日
https://booklive.jp/feature/index/id/cp20260120b2
Amebaマンガ様(https://dokusho-ojikan.jp/search/result/1?q=%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%AF%E6%96%87%E5%BA%AB&sort=monthly_spend&log=true)
フェア期間：2026年1月20日～2月2日
書籍情報
大奥の御幽筆 ～偽りの闇と真の燈火～
小説：菊川あすか／イラスト：春野薫久
ISBN：9784867168998
定価：781円（本体710円＋税10％）
発売日：2026年1月20日
https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku4/
○あらすじ
江戸を彷徨う亡霊の侍・佐之介は、己の失われた記憶の手がかりと、大奥で続発する怪事件の鍵を握る謎の僧・日尚を追い、江戸城を後にする。
日尚の「智泉院へ来い」という誘いは、事件の真相と、彼が亡霊となった理由に関わる運命の試練となるが――。
霊視の力を持つ奥女中・里沙、そして憎悪に囚われた黒衣の亡霊……。
生者と死者の絆が試される、切なくも温かい江戸人情ファンタジー！
著者情報
小説：菊川あすか
東京都在住。2017年、スターツ出版から『君が涙を忘れる日まで。』でデビュー。
その後の著作に『ぼっちな君が泣いた理由』（双葉文庫パステルNOVEL）、『死んだ彼女が遺した日記』（スターツ出版文庫アンチブルー）、『深愛 煌華宮の檻 上・下』（ポプラ文庫ピュアフル）などがある。
江戸時代好きがきっかけで大奥の物語を書き、泣ける文芸コンテストに応募。
本作はその受賞作の書籍化、第4弾となる。
イラスト：春野薫久
2019年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。
主な仕事は書籍の装画やゲームのキャラクターの制作、モチーフは人物が中心。
和風と着物が大好き。
『そなた、大奥へ来ぬか――』
霊視の力持つ奥女中・里沙と記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす、お江戸小説シリーズ好評発売中！
大奥の御幽筆 ～あなたの想い届けます～
著：菊川あすか／イラスト：春野薫久
価格：792円（本体720円＋税10％）
ISBN：9784867163931
https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku/
亡霊が見えるせいで呪われた子だと家族から罵られてきた里沙。
自分の力を忌避し、生きる意味を見失いかけていた彼女を繋ぎ止めたのは、奥勤めをしている叔母・お豊からの一通の手紙だった。
『そなた、大奥へ来ぬか――』
そこは男子禁制で全てのお役目を女が勤め、皆いきいきと働いているという。
こんな私でも誰かの役に立てるのならばと、お豊の力添えで奥女中となる決意をする里沙だったが、そこでは、とある亡霊騒ぎが起きていて――。
霊視の力持つ奥女中・里沙と記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす、感動のお江戸小説。
大奥の御幽筆 ～永遠に願う恋桜～
著：菊川あすか／イラスト：春野薫久
価格：792円（本体720円＋税10％）
ISBN：9784867164792
https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku02/
侍の亡霊、佐之介とともに御火の番の亡霊騒ぎを解決し、霊視の力が認められた里沙。
その功績により、大奥で亡霊による怪事を解決し、記録に残す「御幽筆」という特別なお役目を与えられるが、その傍らにはいつも佐之介の姿があった。
男子禁制の大奥で、幽霊とはいえ佐之介とともに行動することに戸惑いを覚える里沙。
しかし、彼女の中で佐之介の存在はどんどん大きくなっていくようで――。
大奥に現れた新たな亡霊は菓子職人!?亡霊の抱く悲恋の行方に里沙はある行動に出る――。
大奥の御幽筆 ～約束の花火～
著：菊川あすか／イラスト：春野薫久
価格：792円（本体720円＋税10％）
ISBN：9784867166161
https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku03/
大奥で唯一のお役目である「御幽筆」として亡霊騒ぎを調査する里沙のもとへ、毎晩うなされる友を心配する女中から依頼が持ち込まれる。さっそく亡霊の仕業ではないかと調査を始める里沙。だがその傍らにはあらたな亡霊の姿が……。
人と亡霊、生者と死者。
決して交わることのないそれぞれの想いが、霊視の力で綴られた里沙の手紙によって交錯する時、里沙は親友のお松に隠されたある想いを知ることになる――。
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm
Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/
TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm
Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
【お問い合せ先】
info@kotonohabunko.jp