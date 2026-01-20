【東京女子医科大学】ブランドムービー「新春メッセージ～再生への誓い」本日公開！

学校法人東京女子医科大学

学校法人東京女子医科大学（東京都新宿区、理事長：清水 治）は、本学の信頼回復に向けた強い決意とブランド再生への熱意を広く社会に伝えるため、ブランドムービー「新春メッセージ～再生への誓い」を本日2026年1月20日（火）より公開いたしました。

本映像は、2026年をこれまでの努力が形となり、改革の成果が厳しく問われる重要な一年だと位置付ける新体制の各責任者が、過去の課題を厳粛に受け止め、自らの言葉で「再生のロードマップ」を語るドキュメント形式です。全編を通じて、全学一丸となって変革に挑む姿を発信します。

■ ブランドムービーの概要

公開日時：2026年1月21日（水）より公開（期間は3カ月程度を予定しています。）

公開拠点：法人大学公式サイト、公式YouTubeチャンネル、附属病院公式サイト等 。

出 演：清水治理事長・三谷昌平学長・新浪博理事、案内役：いとうまい子（客員教授）。

内容要旨：信頼回復とブランド再生に向けた具体的な改革内容の表明 。本学が変革していく姿を 節目節目で、ステークホルダーに明確に伝え、信頼を再構築するためのブランドムービー（動画メッセージ）です。全4編、計約10分のスピーチ映像を通じて発信します。

■ ムービー構成・内容紹介

各出演者が、改革を推進する責任者として再生を誓いリーダーシップを取る決意を述べています。

Vol.1： ご案内

客員教授 いとうまい子

客員教授 いとうまい子編

本学が大きな転換点に立つ現状を伝え、社会と同じ目線で再生を見つめる役割を表明。

https://youtu.be/5WhuxLejswc

Vol.2： 法人

理事長 清水 治(しみず・おさむ）

理事長 清水 治編

旧理事会の解体と新理事会発足を受け、ガバナンス再構築、財務改善や組織運営の健全化を含め、再生の舵取りを担う。

https://youtu.be/0_Bt8hUvJlk

Vol.3： 教学

学長 三谷昌平（みたに・しょうへい）

学長 三谷 昌平

創立125周年を機に策定した新たなMVVに基づき、教学ブランド復活、高い専門性を備えた医療人の育成を約束する。

https://youtu.be/yL_7pVs9t_s

Vol.4: 財務・医療（診療）

理事 新浪 博(にいなみ・ひろし）

理事（財務担当） 新浪 博

「リバースプロジェクト」の責任者として、財務健全化を主導、臨床現場を支える環境を整備、医療のリブランド、診療ブランド向上を計る。

https://youtu.be/u5V_QncEx6o

■ 公開・視聴方法

タイトル：東京女子医科大学 ブランドムービー「新春メッセージ～再生への誓い」

視聴方法：東京女子医科大学公式ホームページ https://www.twmu.ac.jp/univ/

、および上記YouTube各URL。

公開期間 ：2026年3月末日まで（予定）