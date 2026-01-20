【開催レポート】年末年始の東京を熱狂させた アジア最大級のポーカーイベント【JOPT 2026 Tokyo #01】

年末年始のJOPT、白熱の9日間

年末年始の東京を熱狂させた、JOPT史上最高密度の9日間。

アジア最大級のポーカーイベント「JOPT 2026 Tokyo #01」は、2025年12月27日～2026年1月4日の9日間、東京・ベルサール高田馬場にて開催されました。年末年始という特別な期間に、国内外から延べ33,000人が来場し、会場は連日、真剣勝負の熱量に包まれました。

本シリーズでは、新たな競技フォーマットの導入に加え、来場者とともに新年を迎えるカウントダウン企画を実施。

さらに、多くの協賛企業に加え新たなパートナーも参画し、協賛トーナメントや体験施策など、これまでにない取り組みを複合的に展開しました。

また、現役俳優・平田雄也さんがJOPT公式パートナーに就任し、所属事務所サンミュージックとしてもJOPT初参画となるなど、競技とエンターテインメントが交差する“年末年始のJOPT”を象徴するシリーズとなりました。

会場が一つになった、カウントダウンの瞬間

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rKI_L_sHPNw ]

JOPT 2026 Tokyo #01 の年末年始開催を象徴する企画として、参加者とともに新年を迎える「Countdown Ceremony」が会場を彩りました。

MC TAKAさんとマシューまさるバロンさんによる臨場感あふれる進行とマイクパフォーマンスにより、フロアの熱量は一気に高まり、会場は一体感に包まれたまま新年を迎えました。

今年のカウントダウンムービーのテーマは「挑戦」。年末年始という節目で、来場者それぞれの一年と重ね合わせながら、JOPTが挑戦を積み重ねてきた歩みを共有するひとときとなりました。

さらに、JOPT公式パートナーの岡本詩菜さん(http://instagram.com/shiina_pkr/)、平田雄也さん(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)の登壇によって会場の期待感は一層高まり、年末年始ならではの高揚感を印象づける時間となりました。

Countdown Ceremony の詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_countdown_ceremony/)

JOPT公式パートナー退任・就任セレモニーを実施

2026年1月2日、「JOPT 2026 Tokyo #01」開催中のベルサール高田馬場にて、JOPT公式パートナーの退任式および就任式を執り行いました。

2024年より2年間、公式パートナーとしてJOPTを盛り上げてくださった、ななちゃらこと實近菜那さんは任期満了に伴い退任。そして、新たに俳優の平田雄也さん(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)が、JOPT公式パートナーに就任しました。

就任にあたり、平田さん(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)は次のようにコメントしています。

「僕自身、以前からJOPTが大好きで、その中で公式パートナーに就任できたことを心より感謝しています。就任が決まったときは、かつてウルトラマンの主人公を務めた際、撮影前に感じていたワクワク感に近い気持ちを覚えました。これからはJOPT公式パートナーとして、皆さんと一緒に楽しみながら、ポーカーライフを歩んでいけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。」

2年間にわたりJOPTと共に歩み、支えてくださったななちゃらさんに、心より感謝申し上げます。新たなステージでのさらなるご活躍を、JOPT一同、心より応援しております。

そしてJOPTは、アジアのポーカーシーンの発展に向け、平田雄也さん(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)とともに歩みを進めてまいります。

平田雄也さん公式パートナー就任式の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000076570.html)

平田雄也さん 公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)

岡本詩菜さん 公式Instagramはこちら(http://instagram.com/shiina_pkr/)

メインイベントの頂点に立ったのは“めっし”さん

たくさんの仲間から祝福される めっしさん

JOPT 2026 Tokyo #01 の主役となるトーナメント「#01 NLH Main Event」

公式サテライトは、全国の店舗予選に加え、オンラインでの予選など多様な形で展開され、地域や環境を問わず本戦に挑戦できる機会が広がりました。さらに韓国でも複数拠点で予選・Day 1を実施し、海外からの参加導線も整備。こうした取り組みのもと、Day 1は計15回実施され計3,241エントリーを記録しました。

観る者すべてが息を呑むこの激戦を制し、Main Event 優勝の栄冠に輝いたのは、めっしさんです。

優勝の余韻を、仲間と分かち合うめっしさん

優勝が決まった瞬間、めっしさんは応援してきた仲間たちと喜びを分かち合い、Main Eventという大舞台の重みを感じさせる印象的な光景となりました。



またインタビューでは、これまで支えてくれた家族や仲間への感謝を語り、「ポーカーは自分にとって、生きる全てだ」と、その覚悟を言葉にしています。

なお、本トーナメントの熱戦の模様はYouTubeでもご覧いただけます。ぜひ映像を通して、トップレベルの攻防と優勝の瞬間をお楽しみください。

Main Event優勝決定の瞬間はこちら(https://www.youtube.com/live/7sCBZVqSMCc?si=l7w8Zty_GMIjSeDV&t=35548)

花束のかわりにトロフィーを

JOPT 2026 Tokyo #01では、新たなステンドグラストロフィーが登場しました。

男女ペアで挑むこのトーナメントの勝利を、まるで花束のように祝福する存在として制作。透過する光と繊細な色彩がペアの絆と喜びを象徴し、優勝の瞬間に咲いた「勝利という花」を形にしました。TAGAMIグラス工房(https://tagamistudio.com/)の職人が丹精込めて作り上げた、栄誉を“アート”として贈るJOPTならではのトロフィーです。

50社を超える協力。留まるところを知らないJOPT体験。

JOPT 2026 Tokyo #01では、50社を超える企業協賛・協力をいただきました。

会場ではスポンサー冠トーナメントの開催や、特設ブースの設置、グッズの販売、コラボキャンペーン等、来場者が 見て・触れて・体験できるコンテンツで、会場を大いに盛り上げました。

スポンサー冠トーナメントは16トーナメント開催され、優勝者には"スポンサーの商品1年分"が贈呈されるなど、競技性とエンタメ性を兼ね備えた、JOPTならではの盛り上がりとなりました。

Sun Music

芸能事務所「Sun Music(https://sunmusic-gp.co.jp/)」は、俳優・タレント・アーティストなど、 多彩な分野で活躍する人材を長年にわたり育成・輩出してきたプロダクションです。 表現力や個性を尊重し、それぞれの才能が最大限に発揮される環境づくりを重視しています。

JOPT 2026 Tokyo #01では、JOPT公式パートナーに就任した 平田雄也さん(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1) が所属する事務所として、 Sun Music(https://sunmusic-gp.co.jp/)がJOPTの取り組みに賛同し、イベントをサポートいただきました。

Sun Music(https://sunmusic-gp.co.jp/)が大切にしてきた「挑戦し続ける姿勢」や「個の可能性を信じる価値観」は、 真剣勝負の場で自らの判断と覚悟が試されるポーカーの世界とも重なります。競技の枠を越え、人の挑戦や成長を後押しするという想いが、JOPTの会場に新たな広がりをもたらしました。

Sun Music(https://sunmusic-gp.co.jp/)との関わりは、 JOPTが競技としてのポーカーだけでなく、 文化や表現の分野ともつながりながら進化していくことを示す、 象徴的な取り組みのひとつです。

Sun Music 公式HPはこちら(https://sunmusic-gp.co.jp/)

JOPT公式パートナー 平田雄也さん 公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/p/DTJ0KvkEveB/?img_index=1)

17LIVE

「人と人とのつながりを豊かにすること。」をミッションに掲げ、ライバーの成長を支援するライブ配信プラットフォーム「17LIVE(https://jp.17.live/)」とのコラボレーションが、今回トーナメントとして実現しました。

本イベントでは、コラボトーナメント「#68 NLH Nightstack Sponsored by 17LIVE × Poker Chase」 を開催。新たな才能の発掘を目的とした本トーナメントには、多くのプレイヤーが参加しました。 優勝を果たしたのは KOBAYASHI Takahiroさん。 安定したプレーを重ね見事頂点に立ちました。

優勝者には、17LIVE(https://jp.17.live/)限定フレーム型トロフィーや、ゲーム内限定称号が贈呈され、コラボレーションならではの特別な栄誉が授与されました。

JOPT × 17LIVE のコラボ詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_pokerchase_17live_sponsored/)

BURGER KING

「TASTE IS KING」をコンセプトに、1954年にアメリカ・マイアミで創業し、現在では世界100カ国以上・19,500店舗超を展開するバーガーブランド「BURGER KING(R)(https://www.burgerking.co.jp/home)」協賛の下、「NLH Whopper(R)Stack Sponsored by BURGER KING」が開催されました。

2025年1月に初コラボして以来、毎回人気を博している “Whopper(R)Stack”。

新年の開幕となる1月1日には、大人気のワッパーを300個を配布し会場は大きな賑わいを見せました。

第5回目の開催となる今回はISHII Harukiさんが優勝。見事 “Whopper(R) 1年分” を獲得されました。

JOPT × BURGER KING 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_burgerking_sponsored/)

AMINO4 for VITAS

「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトに、革新的なフィットネスサプリメントと日々の健康を支えるプロダクトを提供するブランド「AMINO4 for VITAS(https://vitas.fitness/)」協賛の下、「NLH Black Chip Bounty Sponsored by AMINO4 for VITAS」が開催されました。

頭脳アスリートの頂点に立ったのはHARADA Masaoさん。「VITASセット1年分」が贈られました。

JOPT × AMINO4 for VITAS 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_vitas_sponsored/)

クライナー

キャッチーでかわいらしい見た目とフルーティーで飲みやすい小瓶のお酒で知られる「クライナー(https://www.kleinerfeigling.jp/)」協賛の下、「NLH Tag Team Countdown Sponsored by クライナー」が開催されました。

本トーナメントでは、会場のプレイヤーへクライナーの配布を実施。乾杯の音頭とともに、ポーカーテーブルを囲んでクライナーを掲げる光景が広がり、他のトーナメントにはない一体感に包まれました。

また会場では、マスコットキャラクターの「クライナーくん」がフロアを周回。記念撮影を楽しむプレイヤーの姿も多く見られ、熱戦に加えて、会場全体が明るいムードに包まれるトーナメントとなりました。

そんな大盛況の中で優勝したのは NAKATA Harukiさん & OSAKI Fuwariさん。優勝ペアには、ここでしか手に入らない “3リットルのクライナー” が贈呈されました。

JOPT × クライナー協賛紹介はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_kleiner_sponsored/)

ブラックサンダー

「日本一ワクワクする菓子屋を目指して」というビジョンを掲げ、30年以上愛されるお菓子を提供し続ける「有楽製菓株式会社」とのコラボレーションが実現しました。

今回はブラックサンダー(https://www.yurakuseika.co.jp/product/265/)との初コラボトーナメント開催し、見事優勝を果たしたのは YANG Juntae さんです。

優勝者には、ブラックサンダー(https://www.yurakuseika.co.jp/product/265/)1年分に加え、コラボオリジナルスカジャンなど、ブラックサンダー(https://www.yurakuseika.co.jp/product/265/)ならではの豪華プライズが贈呈されました！

そして、JOPT 2026 Tokyo #01 の期間中には、ブラックサンダー(https://www.yurakuseika.co.jp/product/265/)の掴み取りチャレンジが行われました。プレイの合間に立ち寄ることができるこの企画は、多くのプレイヤーの注目を集め、会場に賑わいをもたらしました。

JOPT × ブラックサンダー 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_blackthunder_sponsored/)

RIVER CLINIC

洗練されたデザイン力と確かな技術で、多くの美意識高い層から支持を集める「RIVER CLINIC(https://river-clinic.com/)」とのコラボトーナメントが開催されました。

「自分をもっと好きになりたい」そんな想いに寄り添うRIVER CLINIC(https://river-clinic.com/)の哲学と、ポーカーの熱狂が融合する特別な舞台となり新年の幕開けにふさわしい「強さ」と「美しさ」を手に入れる戦いになりました。優勝者のSUZUKI Kentarou さんには、総額110万円相当の美容医療体験が贈られました。

JOPT × RIVER CLINIC 協賛詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_riverclinic_sponsored/)

タイパ至上主義

ボードゲームブランド「タイパ至上主義(https://taipa-games.com/?srsltid=AfmBOopVZ4B80IV1LZAOpUkHsZIfsD320bQhEyz4Tev2PReAxpGIK1FO)」よりご協賛いただき、初の協賛トーナメントを開催しました。そして“短くて奥深い”をコンセプトに、記憶力・戦略性・コミュニケーション力を刺激するカード＆ボードゲームを展開する「タイパ至上主義(https://taipa-games.com/?srsltid=AfmBOopVZ4B80IV1LZAOpUkHsZIfsD320bQhEyz4Tev2PReAxpGIK1FO)」から、JOPT監修の『タイパ至上主義ポーカー(https://taipa-games.com/products/collab-porker)』が発売されました。

初のコラボトーナメントではMakiさんが優勝し、タイパブランドの人気ゲームと限定アイテムを詰め込んだ「タイパ至上主義 Complete Set」 が贈られました。

JOPT × (https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_taipa_poker_sponsored/)タイパ至上主義(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_taipa_poker_sponsored/)ポーカー(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_taipa_poker_sponsored/)

日本旅行

JOPT 2026 Tokyo #01では、日本初・最古の旅行会社「日本旅行(https://www.nta.co.jp/)」とのコラボが実現しました。

JOPTにおいて、遠征はただの移動ではありません。 勝負へ向かう道のりや仲間との再会、初めて訪れる街で感じる空気、そのすべてがツアーの記憶として刻まれていきます。

日本旅行との初コラボトーナメントではSHIMURA Ryotaさんが優勝し、 ホテルニューオータニ「新江戸スタンダードツイン」2名1組様のペア旅行券がプレゼントされました。

JOPT × 日本旅行 コラボ詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_nta_collaboration/)

パンクラス

PANCRASE(パンクラス)(https://www.pancrase.co.jp/)とは、完全実力主義を掲げ、実力で勝敗が決まるフェアな舞台を追求してきた国内老舗MMA団体です。多くのポーカープレイヤーが夢見る舞台が、WSOP(ラスベガス)であるように。 PANCRASE(パンクラス)(https://www.pancrase.co.jp/)の選手たちが目指す頂点もまた、UFC(ラスベガス)です。

「NLH Fulltilt Sponsored by パンクラス」で見事優勝を飾ったのは 吉田龍河さん。協賛プライズとして「パンクラスギフトセット」が贈呈されました。

JOPT × パンクラス のコラボ詳細はこちら(https://japanopenpoker.com/jopt2026tokyo01_pancrase_sponsored/)

協賛・協力いただいた企業様一覧

ドリンクチケットで地域店舗と連携！

JOPT 2026 Tokyo #01 では、参加者に配布された「ドリンクチケット」が、会場内だけでなく高田馬場周辺の提携店12店舗でも使用可能に。 提携店舗には、「バーガーキング 高田馬場店」や「串カツ田中 高田馬場店」、「はんばーぐ ますお」など、誰もが知るお店から地域に根付いたお店まで、幅広いジャンルのお店で使用することができました。

【ドリンクチケット使用可能店舗一覧】

A5黒毛和牛専門店 はんばーぐ ますお(https://masuo-baba.owst.jp/)

クッチーナカフェ オリーヴァ (Cucina Caffe OLIVA)(https://restaurant.balnibarbi.com/shops/cucia_caffe_oliva/#:~:text=%E9%AB%98%E7%94%B0%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%A7)

神戸焼肉 金虎 高田馬場(https://www.instagram.com/tatatataiga/)

肉汁餃子のダンダダン 高田馬場店(https://www.dandadan.jp/?s=%E9%AB%98%E7%94%B0%E9%A6%AC%E5%A0%B4&post_type=shop)

手作り大衆居酒屋 二十八萬石(https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13299372/#:~:text=%E9%AB%98%E7%94%B0%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E9%A7%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BE%92%E6%AD%A93?msockid=03f98c6cb8ab622711c89d87b9d763ba)

バーガーキング 高田馬場店(https://www.burgerking.co.jp/)

焼肉 サムギョプサル専門店 海雲台コギチプ 高田馬場店(https://misoritakadanobaba.owst.jp/)

リンクストレッチ 高田馬場店(https://1link.jp/linkstretch)

串カツ田中 高田馬場店(https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/takadanobaba-1choume?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=gmb)

HUB 高田馬場店(https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/17)

ナマステ 高田馬場戸山口店(https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13178092/?msockid=28f4f1c6c8e26c922d19e7c4c9ba6d4d)

HERE! Tokyo(https://www.instagram.com/coffeehereyumi/)

JOPTのテーブルで出会えた“意外な顔”たち。

JOPT 2026 Tokyo #01の会場には、第一線で活躍する著名人たちが参戦しました。海外のプロポーカープレイヤー、俳優、芸人、タレント、アイドル、アスリート、プロ雀士…数々のジャンルの壁を越えた出会いが生まれるのは、JOPTならでは。

こうした交流を起点に、ポーカーの輪は各界にますます広まっていくことでしょう。

年末年始の会場を彩るキャンペーン

JOPT公式パートナー 岡本詩菜 さんJOPT公式パートナー 平田雄也さんJOPT公式パートナー ななちゃらさんプロポーカープレイヤー オドワイヤーさんプロポーカープレイヤー Adam Owenさんお笑い芸人 小籔千豊さんお笑い芸人 アントニーさんYouTuber タックーさん17LIVE ポーカーアンバサダー あいちんさん全ミッションを達成したWATAさん

今回のJOPTでは、トーナメントだけでなく、ミッションチャレンジやおみくじバカラなど、会場全体で楽しめる企画も多数実施され、競技としての真剣勝負に加え、誰もが気軽に楽しめる要素がそろったことで、JOPTならではの多面的な魅力を感じられるイベントとなりました。

ミッションチャレンジでは、全10個のミッションが用意され、達成数に応じてさまざまな景品がプレゼントされました。 JOPT 2026 Tokyo #01 では、WATAさんが全ミッションを達成し、「JOPT公式パートナー 岡本詩菜さん＆オドワイヤーさんのサイン入りチップセット」が贈呈されるなど、会場は大きな盛り上がりを見せました。

そして、JOPT 2026 Tokyo #01 の期間中には、ブラックサンダー(https://www.yurakuseika.co.jp/product/265/)の掴み取りチャレンジが行われました。プレイの合間に立ち寄ることができるこの企画は、多くのプレイヤーの注目を集め、会場に賑わいをもたらしました。

また、2026年の始まりには「おみくじバカラ」も実施。

2026年の運勢が書かれたトランプを用い、バカラの進行になぞらえた形式でカードを絞り込み、その年の運勢を占う年始企画として、多くの来場者が参加しました。トーナメントの熱戦の合間に、年始らしいムードを会場に添える企画となりました。

ミッションチャレンジ達成者の授与式はこちら(https://x.com/japanopenpoker/status/2007299802430877711?s=20)

次回JOPT 2026 Grand Finalは4月24日より開幕！

次回「JOPT 2026 Grand Final」は、2026年4月24日（金）～5月6日（水・祝）までの13日間にわたり開催予定です。

JOPT史上最長の開催期間を活かし、ゴールデンウィークを通して多彩なトーナメントを連日開催予定です。さらに、期間中に楽しめる企画や会場体験も充実させ、1日だけでは味わいきれない“滞在型”の楽しさをお届けします。

これまで以上に厚みのある13日間に、ぜひご期待ください。

