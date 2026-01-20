イタリア発のKONIGが魅せる、冬本番のタイヤチェーンで最適な雪道対策を強化

株式会社 トリアディック

株式会社トリアディック（兵庫県神戸市、代表取締役社長：柳瀬 秀人）は、ヨーロッパ最大のスノーチェーン専業メーカー「KONIG（本社：イタリア）」が展開するタイヤチェーンの国内取り扱いを強化し、冬本番を迎える1月に向けて需要が高まる“雪道対策アイテム”として提案を強めてまいります。

扱いやすさと性能を両立した、KONIGが誇る万能モデル「Reflex Edge（リフレックス エッジ）」は、日常使いから急な積雪まで、約60秒の簡単装着で安心をプラス。ジャッキアップ不要・工具不要の手軽さにより、初めてタイヤチェーンを装着する方でも戸惑うことなく使用できます。静粛性にも優れ、快適な乗り心地を維持しながら、都市部での突然の積雪や帰省・レジャー時の緊急対応など、幅広い冬シーンで活躍しています。

また、2025年11月に発売した新シリーズ「Reflex Cross（リフレックス クロス）」は、SUV特有の車高や重量バランスに最適化した専用設計が特長です。Reflex Edge同様、あらかじめチェーンが組み立て済みで、わずか60秒で装着が完了。雪上・氷上での高いトラクション性能を発揮し、SUVユーザーの冬季走行時における安心感を高めます。

さらに、過酷な使用環境を想定した金属チェーン「RESISTO（レジスト）」は、高い耐久性と安定した走行性能を備え、降雪量の多い地域や山間部での走行にも対応。走行条件や使用環境に応じた選択肢として、信頼性の高い雪道対策を提供します。 なお、チェーン装着に不安を感じるドライバーや、より手軽な雪道対策を求めるユーザーに向けて、布製タイヤソックス「GOSOFT（ゴーソフト）」という選択肢も用意されています。タイヤにかぶせるだけの簡単装着で、軽量かつ扱いやすい点が特長で、都市部での突発的な積雪や短距離走行時の簡易対策として活用されています。

トリアディックは、用途や車種、使用環境に応じた多様な雪道対策を通じて、1月の積雪ピークに向けて求められる“すぐ使える冬の備え”を提案し、ドライバーの安全で快適な冬の移動をサポートしてまいります。



ラインアップ紹介



KONIG（コーニック）REFLEX EDGE

扱いやすさと性能を両立した、KONIGが誇る万能モデル。

日常使いから急な積雪まで幅広く対応する、KONIGのスタンダードモデルです。約60秒で装着できる簡単設計により、突然の降雪やチェーン規制時にもスムーズに対応。工具不要の構造で、初めてスノーチェーンを使用する方でも戸惑うことなくセットアップが可能です。

走行時は静粛性に優れ、車内の快適性を損なうことなく安定した走行を実現。雪道や凍結路面でも確かなトラクション性能を発揮し、安心感のあるドライブをサポートします。

コンパクトに収納できるため、トランクに常備しておけば天候の急変にも即対応可能。幅広い乗用車に対応する設計で、通勤や買い物といった日常の移動から、冬のレジャーや旅行まで、さまざまなシーンでドライバーの安心と快適な冬のドライブを支えます。

・販売価格：55,000円（税込・定価）

・サイズ展開：5サイズ

・販売サイト

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carpartstsc/reflexcross.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/carpartstsc/reflexedge.html)

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/carpartstriadic/reflexcrss/(https://item.rakuten.co.jp/carpartstriadic/reflexedge/)

KONIG（コーニック）Reflex Cross

冬のSUV走行を格上げする、洗練のチェーンモデル

Reflex Crossは、SUVの走行性能を最大限に引き出すために開発された、SUV専用設計のスノーチェーンです。車両特性に合わせた設計により、高い安定性と優れたグリップ力を実現。雪道や凍結路といった厳しい冬の路面環境でも、安心感のある走行をサポートします。

最大の特長は、約60秒で装着可能な高い実用性。直感的でシンプルな構造により、突然の降雪やチェーン規制時にもスムーズに対応でき、初めてスノーチェーンを使用する方でも扱いやすい設計です。

都市部の圧雪路から山間部の雪道、氷上路面まで幅広いシーンに対応し、SUVならではの走破性と安定した走りを確保。安全性と利便性、そして洗練されたデザイン性を兼ね備えたReflex Crossは、冬のドライブをより快適で信頼できるものへと導きます。

・販売価格：60,500円（税込・定価）

・サイズ展開：11サイズ

・販売サイト

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carpartstsc/reflexcross.html

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/carpartstriadic/reflexcross/

KONIG（コーニック）RESISTO

日本市場のために生まれた、信頼の樹脂チェーン。

日本の道路環境や冬季走行の実情を徹底的に分析し、日本市場向けに最適化された樹脂チェーンです。積雪路や凍結路はもちろん、都市部特有の圧雪・シャーベット状路面でも安定した走行性能を発揮します。

ジャッキアップやハンドル操作を必要としないワンストップ設計を採用。車両を動かすことなく装着が可能なため、突然の降雪やチェーン規制時にもスムーズに対応でき、初めての方でも安心して使用できます。

高い耐久性を備えた樹脂素材と、第三者機関によるJASAA認証を取得した確かな品質が、冬のドライブにおける安全性と信頼性を強力にサポート。RESISTOは、快適さと安心を両立し、日本の冬道に最適な走行環境を提供します。

・販売価格：19,000‐37,400円（税込・定価）

・サイズ展開：10サイズ

・販売サイト

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carpartstsc/c8f3b6e2c2.html

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/carpartstriadic/resisto/

KONIG（コーニック）GOSOFT

軽量で扱いやすいスノーソックスタイプの雪道対策アイテム。

ウィンターアクセサリー分野で培われたノウハウと厳格な品質基準をもとに開発された、スノーソックスタイプの雪道対策アイテムです。軽量かつコンパクトな構造により、持ち運びや装着がしやすく、いざという時にも素早く対応できます。タイヤに被せるだけのシンプルな装着方法で、チェーン装着が難しいシーンや短距離の雪道走行にも最適。

雪上・氷上でタイヤがグリップを失いやすい状況でも、路面をしっかりと捉え、安定したトラクション性能を発揮します。

また、金属チェーンに比べて振動や騒音が少なく、快適な乗り心地を実現。実用性と扱いやすさを兼ね備えたGOSOFTは、冬のドライブにおける心強い選択肢として、ドライバーの安心をサポートします。

・販売価格：9,999-15,180円（税込・定価）

・サイズ展開：5サイズ

・販売サイト

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carpartstsc/c9dbc0bda5.html

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/carpartstriadic/gosoft/

KONIG タイヤチェーンの特長

KONIGはスノーチェーンで特許技術を多く取得しており、確かな品質で欧州チェーンメーカーで唯一JASAA（※）を取得（対象製品：RESISTO)するメーカーです。高い品質に加えてジャッキアップ不要で、乗用車/クロスオーバー/SUV/商用車向けなど豊富なラインナップを展開しています。

（※）JASSA：日本自動車交通安全用品協会タイヤチェーンの性能保証を行っている。

製品概要

■装着簡単！緊急時や女性でも装着可能な安心設計

寒い冬の路上でも、手間なく素早く装着できます。ジャッキアップは不要で、誰でも簡単に取り付けられるので、急な雪にも落ち着いて対応可能です。さらに、従来のチェーンのように緩まないよう締め直す必要もなく、ワンクリックで自動的に調整してくれます。

■場所をとらないスリムな収納が可能

コンパクトなナイロン型のソフトケースで収納が可能なため、車内にも常備しやすく、急な大雪にも 備えられます。

KONIG概要

KONIG（コーニック）

・本社所在地: イタリア

スノーチェーンの世界的リーディングカンパニー。

スノーチェーンで特許技術を多く取得し、欧州チェーンメーカーで唯一「RESISTO」という商品で、JASAA認証を取得しています。

企業情報

【株式会社 トリアディック企業概要】

◇本社：神戸市兵庫区大開通7丁目1番17

◇代表：代表取締役社長 柳瀬 秀人

◇創業：2011年11月

◇資本金：1000万円

◇公式サイトURL： http://www.triadic.jp/