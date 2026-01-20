ゲーム開発会社「ワタリタマスタジオ」は、対戦型カードゲーム『ぶいちゅ～バトル』において、次期カードパックに参戦するVTuberの募集を開始いたしました。本企画は2026年2月8日まで実施され、合計70名程度の採用を予定しています。『ぶいちゅ～バトル』は既に実在するVTuber300名以上が参戦しており、Steam・Android・iOS向けに展開中のタイトルです。

ぶいちゅ～バトルとは

『ぶいちゅ～バトル』は、カードゲーム・オートバトル・ローグライト要素を融合させた対戦型カードゲームです。プレイヤーは5枚のカードをセットし、HP・ATK・DEF・MAG・MDEF・SPDといったステータスを強化しながら戦闘を進めます。バトルを重ねることで新たなカードやスキルを獲得し、次々に現れる敵に挑む構造が特徴です。

本作には、ゲーム配信・歌・ASMR・イラストレーションなど多様なジャンルのVTuberが300名以上登場しており、登場するすべてのVTuberをプレイヤーキャラクターとして使用可能です。カード収集のコレクション性と推しVTuberで遊べる体験が好評を得ています。

参戦VTuber募集について

今回募集するのは、次期カードパック(10弾・11弾及び隠しキャラ)でゲーム内カードとして実装されるVTuber枠です。個人／企業所属問わず応募可能で、採用されたVTuberは主人公・カード・対戦相手・イベントキャラクターなど様々な場所で登場いたします。

募集概要

・対象：VTuber（個人／企業問わず）。・条件：YouTube・Twitchなどの「動画配信媒体」でチャンネル登録者数もしくはフォロワー数300人を越えている（XやBlueSkyなどのSNS中心の媒体は対象外）・採用人数：合計70名程度を予定・応募費用：無料・応募方法：専用フォームより申し込み・応募締切：2026年2月8日(日) 23:59・実装時期：第10弾…2026年3月中予定／第11弾…2026年4月中予定応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmprLMl74wTtnzUVYFQqwROML1fWj0Acm7jJ_cOvuXPIor-Q/alreadyresponded

背景と今後の展開

『ぶいちゅ～バトル』は2024年にSteam版を公開。2025年12月にAndroid版、2026年1月にiOS版を公開し、参戦VTuber数の増加に伴ってカードパック更新型の運用を行っています。同時に新規スキル・キャラクタータイプの追加。ゲームモードの追加など、長期的なアップデートを継続してまいります。

プレイ環境と機能について

◆プレイ時間・1周クリア：約1～2時間・カード／スキル収集含む総プレイ時間：20時間以上◆ライブ配信・動画投稿について本作はライブ配信および収益化に対応しています。ゲーム内の全シーンを配信可能です。※出演VTuberへの敬意ある取り扱いをお願いいたします。◆対応プラットフォーム：Steam・Android・iOS◆対応言語：日本語・英語※一部機能（オリジナルキャラ作成・オフライン対戦）はPC版のみの機能となります。

ぶいちゅ～バトル 登録者数じゃない！力で決める！ ストアリンク

◆ぶいちゅ～バトル 登録者数じゃない！力で決める！ Steam版 980円(税込)https://store.steampowered.com/app/4096720◆ぶいちゅ～バトル 登録者数じゃない！力で決める！ Android版 980円(税込)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wataritama.vtbattle&hl=ja◆ぶいちゅ～バトル 登録者数じゃない！力で決める！ iOS版 1,000円(税込)https://apps.apple.com/jp/app/id6756418662

本件に関するお問い合わせ

ワタリタマスタジオ担当：わたりたまEmail：wataritamastudio@gmail.comX（旧Twitter）：https://x.com/wataritamastd公式サイト：https://wataritama.com/wataritamastudio/◆応募ページhttps://wataritama.com/260112_vtbattle/◆応募フォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmprLMl74wTtnzUVYFQqwROML1fWj0Acm7jJ_cOvuXPIor-Q/alreadyresponded