【MUSIC ON! TV（エムオン!）】5人組ロックバンドWINO昨年末に開催した23年振りの復活ワンマンライブエムオン!で1/28(水)夜10時～独占放送！プレゼントキャンペーン実施中！
1995年の結成以降、どのバンドにも似ない独自の音楽性を築き上げ、TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』 オープニングテーマ 「太陽は夜も輝く」 のスマッシュヒットでも知られる5人組ロックバンド、WINO。2002年に解散するも、バンドとしての存在感と圧倒的なソングライティングで、いまもなおジャンルや世代を超えて支持を集めている。そんな彼らが2025年より本格的に活動を再開。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、昨年12/28に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催のワンマンライブ「afterwords:WINO」の模様を独占放送！オリジナルメンバーである吉村潤(Vo)、久永直行(G)、外川慎一郎(G)のフロント3人が23年振りに再集結する奇跡の瞬間をお見逃しなく！
■■番組情報■■
＜番組名＞
M-ON! LIVE WINO 「afterwords:WINO」
＜放送日時＞
2026/1/28(水)22:00～23:30
[再]2026/2/19(木)23:30～25:00
＼プレゼントキャンペーン実施中！／
この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計1名様に、「Tシャツ＋サイン色紙セット」をプレゼント！
▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/10/304613/
