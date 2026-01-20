株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子）が運営するWEB小説投稿サイト「ネオページ」は、ユーザー参加型企画 第4回「ネオページ書き出しコンテスト」 の最終結果を発表いたしました。本コンテストには、ジャンルを問わず多くの作品が寄せられ、編集部による審査の結果、銀賞1作品を選出いたしました。https://www.neopage.com/announcements/1011258563456552960

「ネオページ書き出しコンテスト」について

「ネオページ書き出しコンテスト」は、物語の“冒頭＝書き出し”に着目し、読者の心をつかむ一文・数行の表現力を評価するネオページ独自のコンテスト企画です。プロ・アマチュアを問わず誰でも参加できる形式で実施しており、創作の第一歩を後押しすることを目的としています。第4回となる今回は「ゲーム」をテーマに、現実の体験や感覚を土台としながら、参加者それぞれの想像力によって描かれた、多彩なゲーム世界やユニークな物語の幕開けが数多く寄せられました。

最終選考結果

編集部による厳正な審査の結果、今回は 大賞・金賞・佳作は該当作なし となりましたが、書き出しの完成度および作品としての将来性を評価し、以下の1作品を銀賞として選出いたしました。

■ 銀賞

作品名：乙女ゲームの主人公に転生しましたが、私の推しは悪役令嬢です！作者名：浮田葉子作品URL：https://www.neopage.com/book/30635714311846600

編集部コメント

講評

男女問わず人気の高い「主人公が“乙女ゲーム”の世界へ転生する」カテゴリーの作品です。本作品は文章力も及第点以上の高さがあり、主人公の心情や葛藤を、読者がより細かく把握できるような配慮がなされています。また、各話の最後における「ヒキ」の部分も、次の話を読んでみたいと読み手に思わせる工夫が行き届いており、楽しく読み進められる作品でした。著者・浮田さんによる一人称の描き方も大変質が高く、第1話のロゼッタが「さすがの主人公補正！」と驚くシーンは、特に印象的でした。惜しむらくは、転生前の小林ミオというキャラクターの演出についてです。転生前のキャラクターであるため、本劇中で前面に出す必要はありませんが、彼女をより効果的に（例えば、現世と転生先の差異を示すスケールとして、など）活用することで、読み手の没入感がさらに高まることも期待できますし、より上を目指せる作品になると感じました。ぜひ多くの方に読んでいただきたい良作です。

今後について

受賞作品は、ネオページ内での特集掲載や公式SNSでの紹介を予定しています。ネオページでは今後も、ユーザー参加型のコンテストや企画を通じて、新たな物語との出会いを創出してまいります。

ネオページとは

サービス名： ネオページURL： https://www.neopage.com内容： オリジナル小説を誰でも投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイト

会社概要

会社名： 株式会社ネオページ所在地： 東京都千代田区神田錦町2-2-1代表者： 小川傑子設立： 2024年事業内容： WEBサービスの企画・運営

関連リンク

■「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/■ 書き出しコン結果発表ページhttps://www.neopage.com/announcements/1011258563456552960■「ネオページ」公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp■「ネオページ」編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors■「ネオページ」Discordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM