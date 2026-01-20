「イオンカードポイントモール」へ新サービス レシートリワード『レシ得』をリリース

EDOCODE株式会社

EDOCODE株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：田村 鷹正）は、イオンフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：深山 友晴）が提供する「イオンカードポイントモール」において、当社のリワードプラットフォーム『ClariGO（クラリゴ）』を通じ、レシートリワードサービス『レシ得』が新たに導入されたことをお知らせいたします。

物価高騰を背景に消費者の節約志向や手軽なポイ活への関心が高まる中、日常のお買い物をさらにお得にする仕組みを提供します。

これまで「イオンカードポイントモール」では、主にECサイトなどのオンライン利用をポイント還元の対象としていましたが、このたび『レシ得』を導入することで、ご近所のスーパーマーケットやドラッグストアなど「実店舗（オフライン）」での購買も新たにポイント還元の対象に加わります。

本取り組みは、ポイントモールをオンライン中心から日常の購買行動へと拡張し、お客さまとの接点を多様化するものです。これにより、サービス全体の利便性向上と継続的な利用促進が期待されます。

■イオンカードポイントモール：

https://pointmall.aeon.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=link&origin_tag=press_release-prtimes-link(https://pointmall.aeon.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=link&origin_tag=press_release-prtimes-link)

『レシ得』とは

『レシ得』は、対象商品の購入レシートをスマートフォンで撮影・アップロードすることでWAON POINTが獲得できるレシートリワードサービスです。スーパーマーケットやドラッグストア、量販店など、日常の「実店舗（オフライン）」でのお買い物がポイント還元対象となるため、ユーザーは普段の生活の中で、お得にお買い物を楽しむことが可能です。

『レシ得』で広がる価値

ユーザーにとっての価値

オンラインショッピングだけでなく、日用品や食品・飲料などを実店舗（オフライン）で購買したものもポイント還元の対象となります。

これにより、利用頻度の低いオンラインショッピングだけでなく、365日のリアルな生活シーンすべてがお得に変わる、新しいポイント獲得体験（ポイ活）をお届けします。

メーカー(広告主)にとっての価値

『レシ得』に注力商品を掲載することで、実購買を伴うプロモーション施策を最短2週間で実施することが可能となります。

さらに、レシートデータや購入後のアンケート調査なども行うことが出来るため、どのようなユーザーが何と一緒に購入しているのかという事実とユーザーの声を得ることができ、より実効性の高いマーケティング施策として活用いただけます。

『ClariGO』サービス概要

EDOCODEが提供するリワードプラットフォーム『ClariGO』は、立ち上げ以来14年間にわたり20社以上のクレジットカード会社や会員サービスで導入され、会員基盤の活性化と収益性向上に貢献してきました。

『レシ得』は、EDOCODEが提供するポイントモールプラットフォーム『ClariGO』の拡張サービスとして提供されています。『ClariGO』は、オンライン行動データに加え、レシートを通じたオフライン購買データを活用することで、より精度の高い分析や1to1コミュニケーションを可能にします。

今後、アンケートツールと組み合わせたデータ活用により、ユーザーのセグメント情報や趣味・嗜好データの取得・活用も進めていく計画です。これにより、商品やサービスに関心の高いユーザーに対して、1人ひとりに最適化した形で、より強い訴求を行うことが可能となります。

EDOCODEは今後も、『ClariGO』を通じてオンラインとオフラインをつなぐマーケティング基盤を進化させ、媒体社・メーカー・ユーザーそれぞれにとって価値あるエコシステムの構築を目指してまいります。

■ClariGO：https://www.clarigo.jp/

EDOCODEについて

EDOCODEは、世界中の人々に使ってもらえるITサービスを構想・開発することを目的に創業しました。リワードプラットフォーム『ClariGO』や各種データ活用サービスを通じ、企業のデータ活用とユーザー体験の向上を支援しています。

『EDOCODE株式会社』：https://www.edocode.co.jp/

イオンフィナンシャルサービスについて

イオンフィナンシャルサービスグループは、1981年、総合スーパー「ジャスコ」でお買い物をされるお客さまへのクレジットカードの発行や融資から事業を開始しました。

「金融を、もっと近くに。」をテーマに、日々の生活で、お客さまのお役に立つ、便利でお得な金融サービスをご提供しております。