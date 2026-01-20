学校法人 中央国際学園、宮古島市と災害時における避難所等施設利用に関する協定を締結

学校法人 中央国際学園

学校法人中央国際学園(理事長:斉藤守)が運営する沖縄中央高等学校は、沖縄県宮古島市と「災害時における避難所等施設利用に関する協定書」を締結し、2026年1月20日に締結式を行いました。本協定により、災害発生時には同校の教室や体育館、グラウンドなどを避難場所及び避難所として宮古島市民が利用できる体制を整え、地域の安全確保と防災体制の強化を目指します。

沖縄中央高等学校と宮古島市が防災協定を締結

近年、台風や豪雨、地震など自然災害への備えの重要性が高まる中、自治体と教育機関が連携した地域防災の取り組みが求められています。こうした背景を受け、沖縄中央高等学校と宮古島市は、災害時における避難所等の施設利用に関する協定を締結しました。

本協定では、地震およびその他の災害が発生した場合に、沖縄中央高等学校の校舎内の教室、体育館、グラウンドなどを避難所として活用できることが定められています。これにより、市民が安全に避難できる場所の確保につながり、迅速な避難対応が可能となります。

伊良部島の中央に位置する立地を生かした取り組み

沖縄中央高等学校は、宮古島市内の伊良部島のほぼ中央に位置しており、島内各地からアクセスしやすい立地にあります。この地理的特性から、災害時における避難拠点としての役割が期待されています。

今回の協定締結により、伊良部島地域における避難所の選択肢が広がるとともに、地域全体の防災力向上に寄与することが見込まれています。学校施設を地域に開放することで、住民の安心につながる実効性の高い防災体制の構築を目指します。

1月20日に締結式を実施

2026年1月20日、宮古島市内にて協定締結に伴う締結式が執り行われました。締結式には嘉数登 宮古島市長と学校法人中央国際学園 理事長 斉藤守が出席し、本協定の趣旨や、災害時における円滑な連携の重要性について確認が行われました。

今後は、災害発生時に備えた連絡体制や施設利用に関する調整を進めるとともに、平時からの防災意識の向上や情報共有にも取り組んでいく予定です。

地域とともに歩む学校として

学校法人中央国際学園は、教育活動を通じて地域社会との連携を創立時から大切にしてきました。沖縄中央高等学校においても、学びの場としてだけでなく、地域を支える存在としての役割を果たすことを重視しています。

今回の協定締結を契機に、宮古島市と連携しながら、地域住民の安全と安心を支える取り組みを継続していきます。

【協定の概要】

協定名：災害時における避難所等施設利用に関する協定書

締結先：沖縄県宮古島市

締結日：2026年1月20日

主な内容：災害時における沖縄中央高等学校（教室・体育館・グラウンド等）の避難所としての利用



【学校概要】

学校名 ： 沖縄中央高等学校

所在地 ： 〒906-0501 沖縄県宮古島市伊良部字前里添1079-1

校長 : 宮国幸夫

開校日 : 2025年10月1日

課程 : 単位制・通信制課程（広域）

学科 : 普通科

URL : https://www.chuo-kokusai.ac.jp/okinawa/

【法人概要】

法人名 ： 学校法人 中央国際学園

所在地 ： 〒299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保1528

理事長 ： 斉藤 守

創立 ： 2013年10月

URL ： https://chuo-kokusai.ac.jp/

事業内容 ： 広域通信制高校の運営