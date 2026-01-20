一泊二食付きプラン【3店舗チョイス】を販売開始【ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ】

明海グループ株式会社

明海グループ株式会社のグループ企業・株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナルが運営する「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、2026年1月4日（日）より、一泊二食付きプランを一新し販売を開始致しました。

今までの「レストランごとの宿泊プラン」との違いは、ご宿泊当日のお客様の気分で和・洋・中「レストランを選べる宿泊プラン」となっております。

新プランの目的・背景

ご夕食は和洋中の3種類、ご朝食は和洋の2種類からお選びいただけますので毎晩異なるレストランをお楽しみいただけるため、連泊でも食の歓びが尽きることはありません。

選べる店舗

今回の宿泊プランでは、和食「割烹 杜氏賛歌」、洋食「French dining Gilligan's Island」、中国料理「Chinese Cuisine La voute」の三店舗より選ぶことができます。

ご予約方法

11階「割烹 杜氏賛歌」店内イメージ11階「割烹 杜氏賛歌」料理イメージ11階「Chinese Cuisine La voute」店内イメージ11階「Chinese Cuisine La voute」料理イメージ2階「French dining Gilligan's Island」店内イメージ2階「French dining Gilligan's Island」料理イメージ

ご予約は、公式HPよりご予約下さい。

ザ・ウィンザーホテル洞爺【公式】URL https://www.windsor-hotels.co.jp/

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

担当 ： マーケティング 長谷川

TEL ： 0142-73-1127