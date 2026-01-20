【INNISFREE】ベスコス21冠『レチノール×PDRN』美容液から『グリーンティー PDRN バウンス アイ＆スポット セラム』が新登場！～2月1日（日）より全国発売～

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、美容クリニックの施術に着目した「レチノール×PDRNライン」から『グリーンティー PDRN バウンス アイ＆スポット セラム』を、2026年2月1日（日）より発売いたします。

レチノール×PDRNライン とは

大気汚染や紫外線など、肌をとりまく環境は日々ハードモード。その影響で、乾燥やくすみだけでなく、毛穴の目立ち・キメの乱れ・ハリ不足など、複数の肌悩みが同時に現れる「複合型肌トラブル」が増えています。こうした変化に対し、韓国では美容クリニックによる「肌管理」文化が若年層に広まり、スキンケアは「未来への投資」として認知されつつあります。



イニスフリーは「自宅で簡単に渡韓美容クリニック発想のスキンケアを」という想いから、2024年9月に『レチノール PDRN アドバンスド セラム』（販売名：RTP セラム）を発売。毛穴やキメにアプローチし、「渡韓ちゅるん肌」を叶えるベスコス21冠*¹アイテムとして話題を集めました。

その後、同ラインから化粧水やマスクシートなども続々登場。さらに2026年2月1日（日）、目元・口元など気になる部分に集中アプローチする部分用美容液が新たに仲間入り。肌印象を明るく弾むように引き上げる――そんな次世代のスキンケア体験をご提案します。

グリーンティー PDRN バウンス アイ＆スポット セラム について

グリーンティーPDRN(TM)*²とカプセル化したレチノール*³配合

ハリと輝きに満ちた弾むような目元へ導く部分用美容液

韓国クリニックでも注目される「リジュラン アイ」から着想を得た新しい部分用美容液が登場。デリケートな目元・口元のためのオリジナル処方で、角質層の奥まで浸透しハリと弾むようなツヤをもたらします。スキンケアの仕上げに肌印象を格上げするパーツケア習慣を。

Point 01.

グリーンティーPDRN(TM)*²×レチノール*³×ペプチド*⁴で

目元・口元に集中アプローチ

植物由来の「グリーンティーPDRN(TM)*²」、4種の「ペプチド*⁴」が角質層の奥まで浸透し弾むような

ハリ肌へ導きます。カプセル化した「レチノール*³」が肌のキメをなめらかに整えます。



Point 02.

ナイアシンアミド*⁵・シア脂*⁵など美容成分配合

キー成分以外にも美容成分をバランス良く配合し、みずみずしい健やかな肌の土台をつくります。



Point 03.

デリケートな目元・口元のために開発された低刺激処方*⁶

顔の中で最も皮膚が薄いといわれる部分に合わせてつくられたオリジナル処方でマイルドにケア。



Point 04.

これ一本で「ドット＆タップ」

肌なじみのいい濃厚なテクスチャーと摩擦を軽減したシリコンのピンポイントヘッドを採用。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/183_1_a898d7d4459552ef11126b53dcb2cba2.jpg?v=202601200621 ]

グリーンティ―PDRN(TM)*²について

一般的なPDRNとは

PDRN(ポリデオキシヌクレオチド）は、生物の遺伝情報を持つDNAの断片を意味します。PDRNは体内の細胞受容体に結合し損傷した部位に細胞を増加させ炎症を鎮めたり、微小血管を作り組織を回復させることが知られています。皮膚では、コラーゲンを生成し、皮膚のバリア機能を高める役割を果たします。医薬品として最初に開発されたPDRNは、サーモンやマスのDNAを利用して創傷治療、関節再生のための注射剤として活用されていました。近年ではエイジングケア、皮膚の再生効果に優れた施術成分として広く知られています。

自社開発によるイニスフリー独自のグリーンティーPDRN(TM)*²



イニスフリーのグリーンティーPDRN(TM)*²は、チェジュ島にある自社農園で栽培された緑茶由来のPDRN。成分表記としては「乳酸桿菌培養溶解質」と記載されています。



グリーンティーPDRN(TM)*²（=乳酸桿菌培養溶解質）は、高温・高圧処理により乳酸菌体を破砕し短いDNAを抽出したものとなります。皮膚の中のコラーゲンを生成し、ターンオーバーを促進、皮膚の密度を底上げする効果があり、内側*⁷から肌の弾力をサポートします。（原料特性に限る）

１.すばやく浸透*⁷

一般的なサーモン由来PDRNと比較して、約1/10の低分子のため角質層のすみずみまでしっかり浸透することが特徴です。



２.肌サポート力*⁸が2.3倍*⁹

一般的なサーモン由来PDRNと比較して、肌をサポートする力が2.3倍と試験で確認されました。



３.ヴィーガンPDRNの選択

地球環境と生物に配慮した植物性原料を厳選。主にサーモンから採取する一般的なPDRNと異なり、植物由来を選択することで持続可能な未来への取り組みを目指します。



*¹ 自社調べ

*² 乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分）

*³ レチノール、メチレンジオキシケイヒ酸コジル（全て整肌成分）

*⁴ アセチルヘプタペプチド-４、アセチルテトラペプチド-２、アセチルオクタペプチド-３、アセチルヘキサペプチド-８（全て保湿成分）

*⁵ 保湿成分

*⁶ 低刺激テスト済/自社調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）

*⁷ 角質層まで

*⁸ うるおい・ハリを与えすこやかな状態に導くこと

*⁹ in-vitro試験結果：グリーンティーPDRN(TM)と一般的なサーモン由来PDRNとの効果比較（16時間基準） 原料特性に限る

グリーンティー PDRN バウンス アイ＆スポット セラムの使用方法

これ一本で「ドット＆タップ」が叶う、

摩擦を軽減したシリコンのピンポイントヘッドを採用

１.化粧水・美容液のあと、シリコンのピンポイントヘッドを気になる目元・口元にあてドット状に適量を出します。



２.シリコンのピンポイントヘッドまたは指先でマッサージするようにやさしくなじませます。

レチノール×PDRNラインのスキンケアステップ

INNISFREEについて

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/innisfreejapan/

■公式X：https://twitter.com/innisfreeJapan

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@innisfreejapan