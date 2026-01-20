フォロワー100万人超！料理研究家Yuu考案の長崎県『平戸あご』を活用したオリジナルレシピをInstagramで公開しました。

長崎県平戸市平戸特産 平戸あごレシピ

長崎県の北西部、玄界灘に面する平戸市は、古くから海外交流の拠点として栄え、豊かな海の幸に恵まれた地域です。中でも近海で水揚げされる「あご（飛魚）」は、上品な旨みを持つ平戸の代表的な特産品として知られています。

この度平戸市では、「あごだしは手間がかかりそう」「使い方が分からない」といったイメージを持つ層に向け、簡単・時短・失敗しにくい家庭料理として楽しめるレシピを提案。

料理研究家Yuu氏の公式Instagramアカウントにて、リール動画形式で全2回投稿され、多くの反響を集めています。

「あご缶」で作る、簡単・時短・失敗しにくい、２つのレシピ

「あご缶トマトカレー」

平戸産あごを使用した「あご缶」とトマトの旨みを掛け合わせて作ります。だしの下処理が不要な「あご缶」を使うことで、短時間でもコク深い味わいに仕上がるレシピです。

普段あごだしを使わない家庭でも挑戦しやすく、「意外な組み合わせなのにおいしい」「缶詰でここまで本格的になるとは思わなかった」といった声が寄せられ、16.4万回再生を記録しました。

⁡【 作り方 】１. フライパンにバターを中火で熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。２. トマト缶を加え、時々混ぜながら2～3分煮詰め、水分を軽く飛ばす。３. あご缶を汁ごと加え、軽くほぐしながら混ぜる。４. 〔A〕を加えて全体になじませ、牛乳を加えて弱火で3～4分煮、塩で味をととのえる。５. 器にごはんを盛り、４.をかけ、好みで粗挽き黒胡椒をふる。⁡【 ポイント 】・トマト缶はホールでもOK。しっかり炒めることで酸味がやわらぎます。・はちみつは砂糖でもOK。または省いても◎・バターは油大さじ1でもOK。・牛乳は無調整豆乳でも代用可。⁡🐟 「あご」とは、長崎・平戸の海でとれる“トビウオ”のこと。煮付けにしたあごを缶詰にした「あご缶」は、骨ごと食べられるほどやわらかく、甘辛いタレがホロっとした身によく絡みます。そのままでもおいしく、ごはんにもお酒にもぴったりです。

「あご缶トマトカレー」レシピ動画を再生 :https://www.instagram.com/reel/DQxrnCnEpdt/

「あご缶炊き込みごはん」レシピ

だしを取らなくても、あご缶ひとつで。炊飯器におまかせで仕上がる、香ばしい炊き込みごはんです。あごの旨みを丸ごと味わえ、材料を入れて炊飯するだけという手軽さながら、だしの香りと深みが際立つ一品です。「炊き込みごはんのハードルが下がった」「忙しい日でも作りたい」といった共感を集め、23.9万回再生と、1本目を上回る反響となりました。

材料【 2合分 】

米…2合

あご缶…1缶（100g・汁ごと）

しめじ…1袋（100g）

にんじん…1/2本（75g・千切り）

しょうが…1片（千切り）⁡

〔A〕

酒…大さじ2

しょうゆ…大さじ1

塩…ひとつまみ

【 作り方 】

１. 米は洗って30分ほど浸水し、水気を切る。

２. 炊飯器に〔A〕・米を入れ、2合の目盛りより少なめに水を注ぐ。

３. 上にしめじ・にんじん・あご缶（汁ごと）・しょうがをのせ、普通に炊飯。

４. 炊き上がったらさっくり混ぜて、器に盛る。

⁡

「あご缶炊き込みご飯」レシピ動画を再生 :https://www.instagram.com/reel/DR_JZeoEiaR/使用食材：平戸産「あご缶」

両レシピで使用された「あご缶」は、平戸近海で水揚げされた飛魚を加工した商品で、下処理不要・保存性の高さが特長です。

家庭料理に取り入れやすい形で、平戸の海の恵みを手軽に味わうことができます。

平戸特産「あご缶」の購入はこちら :https://hirado-bussankan.com/?pid=185225170

料理研究家・Yuu氏について

Instagram @yuuyuu514でレシピを配信長崎県出身・福岡県在住の料理研究家Yuu

WEB連載、雑誌、広告、企業レシピ開発など幅広く活躍し、【簡単・時短・節約・忙しくてもおいしい】をコンセプトにした“ラクうま(ハート)ゆるメシ”が支持される料理研究家。

今回の企画についても、「地元・長崎の魅力を料理を通して届けたい」という想いから実現しました。

長崎県平戸市について

「え？トビウオを、食べるの？」｜平戸特産『平戸あご』ブランドポスター

平戸市は、長崎県北西部に位置し、平戸島をはじめとする約40の島々からなる自然豊かな地域です。古くは日本で最初の西洋貿易港として発展し、キリスト教伝来の地としても知られるなど、異文化が交わる独自の歴史と風景を有しています。平戸市を語るうえで欠かせない存在が、名産の「あご（トビウオ）」です。

澄んだ海に囲まれた平戸は全国有数の好漁場で、特にあごは脂がすっきりとして旨味が強く、刺身・干物・すり身・だしなど、多彩な料理に使われる万能食材として長年親しまれてきました。

平戸を代表する郷土の味であり、そのだしは全国でも高い評価を受けています。

豊かな自然、異文化の歴史、そして海の恵みである「あご」。これらが重なり合い、平戸市は唯一無二の食文化と景観を育んできました。あごをはじめとする平戸の多彩な味わいを、ぜひご自宅でもお楽しみください。