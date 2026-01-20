日米韓を代表するミュージカルスター、マシュー・モリソン×甲斐翔真×キム・ソヒャン×ルミーナ　オール初顔合わせで贈る、珠玉のミュージカルコンサート開催決定！各国で撮影したスペシャルビジュアルも公開。

株式会社WOWOW

この度、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、 Bunkamuraオーチャードホールにて、ミュージカルコンサート『The World of Musical Stars』の開催が決定致しました。日本、NYブロードウェイ、韓国のミュージカル界で輝きを放つミュージカルスターたちが一堂に会し、2日間限りのスペシャルパフォーマンスをお届けします。ミュージカル文化を牽引する3カ国のスターが集結する、唯一無二のコンサートとなります。

出演は、海外ドラマ『glee/グリー』ほかブロードウェイミュージカル『CHICAGO（来日版）』『ファインディング・ネバーランド』『ヘアスプレー』とブロードウェイとハリウッドで活躍するマシュー・モリソン、日本ミュージカル界の期待の星であり、『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』『キンキーブーツ』ほか数々の話題作に出演し、快進撃を続ける甲斐翔真。そして、 『モーツァルト！』『マリー・アントワネット』『天使にラブ・ソングを…(シスター・アクト)（来日版）』などで存在感を放ち、韓国ミュージカル界を代表するディーヴァ、キム・ソヒャン、さらにはソウル大学校音楽大学声楽科の卒業と同時に、韓国版『レ・ミゼラブル』エポニーヌ役でデビューを果たし、日本帰国後も、同役を務めるなど今最も注目を集めるルミーナが決定しました。

あわせて、日米韓の各国で撮影した、スペシャルビジュアルも公開。コンサートの世界観に合わせた気品と華やかさをまとった4人の佇まいが、1枚のビジュアルに凝縮されています。

演出を手がけるのは、ダンサー・振付家として数多くの作品を生み出し、近年では演出としても高い評価を受ける原田薫。独自の感性で、舞台全体を上質で華やかなショーへと昇華させます。

＜予定楽曲＞

マシュー・モリソン 『CHICAGO』より「All I Care About（オール・アイ・ケア・アバウト）」

甲斐翔真 『キンキー・ブーツ』より「Not My Father’s Son（息子じゃないの）」

キム・ソヒャン 『天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）』より「The Life I Never Led（私が生きてこなかった人生）」

ルミーナ 『ミス・サイゴン』より「I’d Give My Life For You（命をあげよう）」

出演者からはそれぞれ、マシュー・モリソン「日本で開催されるこのイベントに参加できることを心から楽しみにしています。クラシックからコンテンポラリーなブロードウェイまで名曲をたっぷり歌い、忘れられない時間をお届けします。」甲斐翔真「世界のスターと共演できることは夢のようです。国を超えた交流を楽しんでいただけるコンサートにしたいと思います。」キム・ソヒャン「再び日本でコンサートができること、本当に嬉しいです。皆さんの愛に応えられるよう、精一杯準備に励みます。」ルミーナ「豪華な方々と声を合わせられることは光栄です。ここでしか見られない国境も言語も越えたコラボをぜひお楽しみください。」と意気込みが寄せられています。 （コメント全文は後ページをご覧ください。）

世界のスターの歌声が響き合う圧巻のステージを、ぜひ会場で体感してください！

チケットは本日1月20日（火）18:00より最速先行受付中！

＜キャストコメント全文＆プロフィール＞

マシュー・モリソン

〈コメント〉

日本で開催される『The World of Musical Stars』に参加できることを、心から楽しみにしていますし、光栄に思っています。この4月、きっと素晴らしいイベントになるでしょう。日本からは甲斐翔真さんとルミーナさん、韓国からキム・ソヒャンさん、そしてアメリカからはこの僕がステージをご一緒します。とても楽しみです！クラシックからコンテンポラリーなブロードウェイまで、名曲をたっぷり歌って、音楽が持つ力と美しさを皆さんにお届けします。忘れられない夜になること間違いなしです。ぜひ会場でお会いしましょう！

〈プロフィール〉

ブロードウェイ、テレビ、映画、そして世界各地のコンサートやステージで活躍する俳優、歌手、ダンサー。

トニー賞、エミー賞、ゴールデングローブ賞にノミネートされた経歴を持ち、ブロードウェイでは『ヘアスプレー』『ライト・イン・ザ・ピアッツァ』『南太平洋』『ファインディング・ネバーランド』などの作品で注目を集めた。

また、FOXの大ヒットテレビシリーズ『glee/グリー』でウィル・シュースター役を演じ、世界的な知名度を獲得している。

甲斐翔真

〈コメント〉

『The World of Musical Stars』に出演させていただくことになりました。

マシュー・モリソンさん、キム・ソヒャンさんという大好きなお二人のスター、そしてルミーナさんと一緒に３ヶ国語でコンサートをお届けします。素晴らしい歌声を持つ皆さんとご一緒できること、夢のようです。

ミュージカルは世界中にあるので、国を超えて交流ができることがとても嬉しいですし、お越しいただいた皆様も、いろんなことに出会うことができると思います。ぜひBunkamuraオーチャードホールにいらしてください。

〈プロフィール〉

東京都出身。2016年「仮面ライダーエグゼイド」でドラマデビュー。20年には『デスノート THE MUSICAL』で初舞台初主演を務める。近年の出演作に、舞台：『マタ・ハリ』、『キンキーブーツ』、『next to normal』、『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』、『イザボー』、『RENT』、『エリザベート』、音楽劇『クラウディア』Produced by 地球ゴージャス、『October Sky -遠い空の向こうに-』、『ロミオ＆ジュリエット』、『マリー・アントワネット』、映画：「偶然と想像」（第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞作品）、「君は月夜に光り輝く」など。

26年10月よりミュージカル『ミス・サイゴン』に出演予定。

キム・ソヒャン

〈コメント〉

数年前に日本でコンサートに出演した際、日本の観客の皆さんからいただいた感動は、今でも鮮明に覚えています。ずっと「また日本でコンサートをしたい」と願っていましたので、このように素晴らしい機会をいただけて本当に嬉しいです。

日本のファンの皆さんにまたお会いできると思うと、今から胸が高鳴ります。韓国の役者として生まれ、活動しながら、日本で多くの役者の皆さんと共演できることは、役者として最も光栄なことの一つだと思います。皆さんの愛にお応えできるよう、精一杯準備に励みます。

〈プロフィール〉

演じる全てのキャラクターを自分のもので完璧に満たし、「オールタイムレジェンド」と呼ばれるキム・ソヒャンは、 『エビータ』、『マリー・キュリー』、『フリーダ』、『マリー・アントワネット』、『笑う男』、『モーツァルト！』、『シスター・アクト・インターナショナル・ツアー』など韓国内外の大劇場・小劇場を行き来しながら多数の作品の主役として出演した。

毎ステージ、熟練の技と確かな実力で、上演時間中ずっと完璧に劇を牽引する底力を見せ、多くの観客に愛されている韓国を代表するミュージカル役者である。

ルミーナ

〈コメント〉

ルミーナです。

今回お話をお聞きした時、間をあけることなく即座に是非ご一緒したいです！とお伝えしました。こんなにも豪華な方々と声を合わせられること、とても光栄です。今回はコンサートの醍醐味である一度に沢山の作品に触れられることはもちろん、ここでしか見られない国境も言語も越えたコラボを是非お楽しみください。劇場でお待ちしております！

〈プロフィール〉

東京都出身。幼い頃にミュージカルに出会い歌やダンスを始め、中学から本格的に声楽を学ぶ。同時期に韓国ミュージカルに魅了され、2019年にソウル大学校音楽大学声楽科に入学した。2023年、大学卒業と同時に韓国版ミュージカル『レ・ミゼラブル』のエポニーヌ役でデビュー。オーディション当時、海外および韓国国内のクリエイティブチームの全会一致で、800人の候補の中から選ばれた。公演中は卓越した声楽技術と幼少期から磨き上げた歌唱で観客を魅了した。2024-25 東宝ミュージカル『レ・ミゼラブル』でも同役を務めた。

2026-27年には東宝ミュージカル『ミス・サイゴン』キム役での出演が控えており、日韓の枠を超えた活躍が期待されている。

＜イベント概要＞

◆タイトル ：The World of Musical Stars

◆開催日時 ：4月25日（土）18:00開場、18:30開演

4月26日（日）11:30開場、12:00開演

◆会場 ：Bunkamuraオーチャードホール

◆キャスト ：マシュー・モリソン、甲斐翔真、キム・ソヒャン、ルミーナ

◆コーラス ：MARU、結城賢吾

◆演出 ：原田 薫

◆構成 ：藤倉 梓

◆音楽監督 ：杉田未央

◆美術 ：坂口加世子

◆照明 ：吉田一統

◆音響 ：佐藤日出夫

◆演出助手 ：藤倉 梓

◆舞台監督 ：和田健汰

◆音楽コーディネート：土岐和之

◆宣伝美術 ：樋口敬太（Gojyo graphics）

◆チケット ：

―価格 SS席20,000円（1階席前方5列以内）／S席15,000円／A席11,000円／B席9,000円

※全席税込価格

―スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1355/table/8611_1_6b79363366621702fdff0188359696d0.jpg?v=202601200621 ]

・主催者の同意のない有償譲渡を禁止します。この入場券は、購入者の氏名および連絡先を確認した上で販売されたものです。

・お一人様1公演につき4枚までご購入いただけます。

・未就学児入場不可

・車いすをご利用のお客様は、S席をご購入のうえ、事前にキョードー東京にご連絡ください。

スペースに限りがあるため、お連れ様と離れてのご鑑賞、または自席でのご鑑賞になる可能性もございます。予めご了承ください 。

・原則、公演延期・中止の場合を除いてチケット払い戻しはいたしません。

・出演者の変更に伴うチケットの払戻し等は一切致しません。何卒ご了承くださいませ。

◆主催 ： WOWOW／AMUSE CREATIVE STUDIO／キョードー東京

◆企画・制作 ： WOWOW／ AMUSE CREATIVE STUDIO

◆オフィシャルエアライン ：デルタ航空／大韓航空

◆HP ：https://theworldofmusicalstars.com/

◆公式X ：@2026TWM（https://x.com/2026twms）

◆お問合せ ：キョードー東京 0570-550-799（ 平日11時～18時 / 土日祝10時～18時）