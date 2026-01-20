TVアニメ「紫雲寺家の子供たち」アクリルキャラスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！

写真拡大 (全9枚)

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「紫雲寺家の子供たち」の新商品を受注開始いたしました。


▼アクリルキャラスタンド


謳華&ことの/紫雲寺ことの/万里&清葉&謳華&南&ことの/紫雲寺謳華


■サイズ：約94×150mm


■素材：アクリル








▼ダイカットステッカー


紫雲寺万里/紫雲寺清葉/紫雲寺謳華/紫雲寺南/紫雲寺ことの


■サイズ：約85mm


■素材：塩ビ


■耐水対光仕様


■フルカラー印刷










(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会




※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


■関連リンク


購入ページ　（こちらにECサイト「きゃらON!」のタイトル別URLを貼付します）


きゃらON！　https://www.charaon.jp/


◆Xアカウント


きゃらON！　https://twitter.com/CharaON_tweet


きゃらON！女子部　https://x.com/CharaON_jyoshi


◆Instagram


アズメーカー　https://www.instagram.com/azumaker/