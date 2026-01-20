TVアニメ『真・侍伝YAIBA』ついてっく厚みアクリルスタンド、ついてっくダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
◆Instagram
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『真・侍伝YAIBA』の新商品を受注開始いたしました。
▼ついてっく厚みアクリルスタンド
鉄 刃/峰 さやか/鬼丸 猛/宮本 武蔵/佐々木 小次郎/柳生十兵衛三厳
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
▼ついてっくダイカットステッカー
鉄 刃/峰 さやか/鬼丸 猛/宮本 武蔵/佐々木 小次郎/柳生十兵衛三厳
■サイズ：約75mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
(C)青山剛昌／小学館／真・侍伝YAIBA製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
■関連リンク
購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130421/251284/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
◆Xアカウント
きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet
きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi
アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/