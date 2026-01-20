TVアニメ『真・侍伝YAIBA』ついてっく厚みアクリルスタンド、ついてっくダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『真・侍伝YAIBA』の新商品を受注開始いたしました。


▼ついてっく厚みアクリルスタンド


鉄 刃/峰 さやか/鬼丸 猛/宮本 武蔵/佐々木 小次郎/柳生十兵衛三厳


■サイズ：約50mm、厚さ8mm


■素材：アクリル












▼ついてっくダイカットステッカー


鉄 刃/峰 さやか/鬼丸 猛/宮本 武蔵/佐々木 小次郎/柳生十兵衛三厳


■サイズ：約75mm


■素材：塩ビ


■耐水対光仕様


■フルカラー印刷











(C)青山剛昌／小学館／真・侍伝YAIBA製作委員会




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


