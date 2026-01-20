アニメ「タコピーの原罪」アクリルキャラスタンド、サムネイルキラステッカーセットの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「タコピーの原罪」の新商品を受注開始いたしました。


▼アクリルキャラスタンド


久世しずか 場面写ver./雲母坂まりな 場面写ver.


■サイズ：約70×94mm


■素材：アクリル





▼サムネイルキラステッカーセット


vol.1/vol.2


■3枚入り


■サイズ：約80mm


■ホログラム仕様


■素材：紙





(C)タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


