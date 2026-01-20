アニメ「タコピーの原罪」アクリルキャラスタンド、サムネイルキラステッカーセットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「タコピーの原罪」の新商品を受注開始いたしました。
▼アクリルキャラスタンド
久世しずか 場面写ver./雲母坂まりな 場面写ver.
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
▼サムネイルキラステッカーセット
vol.1/vol.2
■3枚入り
■サイズ：約80mm
■ホログラム仕様
■素材：紙
(C)タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
