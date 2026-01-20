アニメ「えぶりでいホスト」ホログラム缶バッジ4個セット、ついてっく缶バッジ4個セット、ついてっく厚みアクリルスタンド、ついてっくダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「えぶりでいホスト」の新商品を受注開始いたしました。

▼ホログラム缶バッジ4個セット

CLUB★ONE/シン＆ルイ＆ミオ＆おこのみ太郎

■4個入り1セット

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

■ホログラム仕様

▼ついてっく缶バッジ4個セット

CLUB★ONE/シン＆ルイ＆ミオ＆おこのみ太郎

■4個入り1セット

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

▼ついてっく厚みアクリルスタンド

コーイチ/ハジメ/リョーイチ/センイチ/シン/ルイ/ミオ/おこのみ太郎

■サイズ：約45mm、厚さ8mm

※おこのみ太郎のみ約60mm

■素材：アクリル

▼ついてっくダイカットステッカー

コーイチ/ハジメ/リョーイチ/センイチ/シン/ルイ/ミオ/おこのみ太郎

■サイズ：約70mm

※おこのみ太郎のみ約95mm

■素材：塩ビ

■耐水対光仕様

■フルカラー印刷

(C)ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

