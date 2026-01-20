アニメ「えぶりでいホスト」ホログラム缶バッジ4個セット、ついてっく缶バッジ4個セット、ついてっく厚みアクリルスタンド、ついてっくダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「えぶりでいホスト」の新商品を受注開始いたしました。


▼ホログラム缶バッジ4個セット


CLUB★ONE/シン＆ルイ＆ミオ＆おこのみ太郎


■4個入り1セット


■サイズ：約φ56mm　


■素材：スチール合金製、PET等


■ホログラム仕様





▼ついてっく缶バッジ4個セット


CLUB★ONE/シン＆ルイ＆ミオ＆おこのみ太郎


■4個入り1セット


■サイズ：約φ56mm　


■素材：スチール合金製、PET等





▼ついてっく厚みアクリルスタンド


コーイチ/ハジメ/リョーイチ/センイチ/シン/ルイ/ミオ/おこのみ太郎


■サイズ：約45mm、厚さ8mm


※おこのみ太郎のみ約60mm


■素材：アクリル














▼ついてっくダイカットステッカー


コーイチ/ハジメ/リョーイチ/センイチ/シン/ルイ/ミオ/おこのみ太郎


■サイズ：約70mm


※おこのみ太郎のみ約95mm


■素材：塩ビ


■耐水対光仕様


■フルカラー印刷














(C)ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会




■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


