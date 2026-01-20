TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』アクリルキャラスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』の新商品を受注開始いたしました。

▼アクリルキャラスタンド

アルマ/アルマ セーラーワンピver./アルマ レインコートver.

■サイズ：約94×150mm

■素材：アクリル

▼ダイカットステッカー

アルマ

■サイズ：約85mm

■素材：塩ビ

■耐水対光仕様

■フルカラー印刷

(C)ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

