TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』アクリルキャラスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』の新商品を受注開始いたしました。


▼アクリルキャラスタンド


アルマ/アルマ セーラーワンピver./アルマ レインコートver.


■サイズ：約94×150mm


■素材：アクリル







▼ダイカットステッカー


アルマ


■サイズ：約85mm


■素材：塩ビ


■耐水対光仕様


■フルカラー印刷




(C)ななてる／KADOKAWA／神里・夜羽研究所




