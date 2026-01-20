【完売御礼】「プレサンス アージュ 門真下島町」 全区画完売のお知らせ
株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販が販売を行っておりました、新築分譲プロジェクト 「プレサンス アージュ 門真下島町」 は、おかげさまで全区画完売いたしましたので、お知らせいたします。
【本物件の完売ポイント】
・京阪本線「萱島」駅まで徒歩9分の利便性
・全邸、震度7の揺れ幅を最大95％低減する※1制震ダンパー「MIRAIE」標準装備
・総合病院まで徒歩７分
※1 2017年1月京都大学防災研究所でのMIRAIE軸組を使用した実大実験の結果による。
出典：住友ゴム工業株式会社「制震ダンパー『MIRAIE』」リーフレットより
※プレサンスアージュ 門真下島町 外観イメージ画像 ※完売済
【プレサンス アージュとは】
「プレサンス アージュ」とは、マンション開発で培った経験・ノウハウを活かし、住まいの“品質”にこだわったプレサンス住販の新築分譲戸建ブランドです。 効率的な家事動線、豊富な収納、暮らしやすさを追求した間取りを採用し、都市部でも快適に過ごせる住まいをご提案します。
【プレサンス アージュ公式ホームページ】
URL：https://www.pressance-arge.com/
【会社概要】
〈株式会社プレサンス住販〉
株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。
※プレサンス アージュ 枚方リバーシティ（枚方市）外観イメージ画像 ※分譲済
URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/
〈株式会社プレサンスコーポレーション〉
株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。
URL：https://www.pressance.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社プレサンス住販 CX戦略室
電話番号：0120-705-090
メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp