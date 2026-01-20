NPO法人ZESDAと株式会社Glowkeyが業務提携。日本の地域産品の「北米本格進出」を物流・マーケティングの両面から一気通貫で支援開始

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

特定非営利活動法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔、所在地：東京都中央区、以下「ZESDA」）と、北米市場への越境支援事業を展開する株式会社Glowkey（代表取締役：関高誠、所在地：東京都世田谷区、以下「Glowkey」）は、米国における3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業に関する業務提携協定を、2025年12月23日付で締結しました。

本提携により、ZESDAが持つ「地域産業の海外進出プロデュース力」と、Glowkey社がロサンゼルスに保有する「自社倉庫を活用した物流網・マーケティング力」を融合させ、北米進出を考える日本国内の地域企業が直面する物流・販売のハードルを解消し、北米市場での持続的なビジネス成長を支援します。

■ 提携の背景：日本の「良いもの」を世界へ届けるための「最後の1マイル」を強化

現在、多くの地方企業が海外展開を志向していますが、北米市場においては「高額な物流コスト」「複雑な在庫管理」「現地ニーズに即したプロモーション」が大きな壁となっています。 「グローカルビジネスのプロデュース」を得意とするZESDAは、これまで多くの地域企業の海外進出を支援してきました。今回、ロサンゼルスを拠点に実務的な物流ソリューションを持つGlowkey社と提携することで、戦略立案から現地での入庫・保管・出荷、さらにはデジタルマーケティングまで、実務に踏み込んだ一気通貫の支援体制が整いました。

■ 株式会社Glowkeyについて

Glowkey社は、ロサンゼルスを拠点にグローバルデジタルマーケティング・広告運用・EC事業・B2B流通支援を通じて、日系メーカーのアメリカ進出をトータルサポートする戦略的クリエイティブエージェンシーです。 2025年10月には、物流面からの支援を強化するため、ロサンゼルス自社倉庫にて日系企業向けフルフィルメント（3PL）サービスの本格提供を開始。これにより、米国内でのスピーディーな配送とコスト最適化を実現しています。

株式会社Glowkey(https://glowkey.co.jp/)

Glowkeyがロサンゼルス自社倉庫でフルフィルメント(3PL)サービスを本格始動 ― 日系企業の米国進出を物流面から支援 ―（2026年1月14日 PRtimes）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000106721.html)

■ NPO法人ZESDAについて

ZESDAは「グローカルビジネスをプロデュースするパラレルキャリア団体」です。多様な専門性を持つスタッフが、官民連携や地方創生の知見を活かし、地域産業の海外進出支援やグローカルビジネスの勉強会を開催しています。 本提携を通じて、支援先企業が抱える「物流・実務」の課題を解消し、より効率的かつ戦略的な海外展開の成功事例を創出することを目指します。

NPO法人ZESDA(https://zesda.jp/)