【イベントレポート】元K-1世界チャンピオン魔裟斗氏が登壇！「2026年ヘアケアEXPO」にてDr.TOUHI CLINICによるスペシャルトークショーを開催

東大卒毛髪専門医アイコ院長と語る、10年後の自分を守るための「頭皮マネジメント」とは

「Dr.TOUHI CLINIC（ドクタートウヒクリニック）」は、2026年1月14日（水）、東京ビッグサイトで開催中の「2026年ヘアケアEXPO」にて、元K-1世界チャンピオンの魔裟斗氏をゲストに迎えたスペシャルトークショーを開催いたしました。

本イベントでは、アイコ院長と、実際に同クリニックでメンテナンスを行う魔裟斗氏が登壇していただきました。

第一印象を左右する「髪と頭皮」の重要性や、最新の先端医療を受診していただいたご感想についてトークを繰り広げました。

魔裟斗氏が語る「見た目への意識」

今回のトークショーでは、Dr.TOUHI CLINICに2年間通われている魔裟斗氏をゲストに迎え、そのリアルな体験談が語られました。

魔裟斗氏はこれまで、PRPやiPS培養上清液を用いた最新の治療を実際に受けてこられましたが、何よりも「継続的なメンテナンス」が重要であることを自身の経験を交えて強調されました。

2年間のケアを積み重ねた結果、現在では周囲の方々からも美意識の変化を指摘されるようになるなど、最新治療の効果とともに、日々の積み重ねがもたらすポジティブな影響を実感されているとのことです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oo4qHLn0m8 ]

【新発売】iPS培養上清液、エクソソームを配合した頭皮美容液2種が登場

トークショーの後半では、本イベントに合わせて発売された新商品が発表されました。

商品概要はホームページによりご確認ください。

「ドクタートウヒ 頭皮美容液 iPX」 (https://dr-touhi.net/user_data/dia_3/ipx.php)

「ドクタートウヒ 頭皮美容液 EX」(https://dr-touhi.net/user_data/dia_3/ex.php)

【クリニック情報】

■「第4回 ヘアケアEXPO」開催概要

会期：2026年1月14日（水）～16日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

※入場には事前登録が必要です（登録で入場無料）

https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1539771782933987-MBK(https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1539771782933987-MBK)

■ Dr.TOUHI CLINICについて

「頭皮を徹底的に科学する」を掲げ、最新の再生医療技術を応用した医学的根拠に基づく頭皮ケア・毛髪治療を提供。

オリジナル商品の開発・販売、事業者向け卸、海外展開も行っています。

【本件に関するお問い合わせ】

Dr.TOUHI CLINIC 広報担当

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビルB1F

TEL：03-3528-8111

Mail：nextbeautylabo@drtouhi.com

Dr.TOUHI CLINIC

