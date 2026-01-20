黄金の一滴が希望を芽生えさせる──初の“無濾過・純度100%”菜種油から始まる「きぼうのたねをまくプロジェクト」初回応援プランを1月28日（水）より販売。
国産なたねを昔ながらの「ほうろく製法」で搾り続ける株式会社ほうろく屋（代表：杉崎 学／愛知県西尾市）は、日々の食卓から社会支援を応援できる新しい循環モデルとして「きぼうのたねをまくプロジェクト」を2026年1月28日（水）より3つの数量限定プランで販売を開始いたします。
あなたの一滴が、だれかの笑顔に実ります。
本取り組みは、ほうろく屋が初めて挑戦した“無濾過・純度100％”の菜種油を軸に、「食べること＝応援になる」を目指すプロジェクトです。皆様の一滴が、誰かの笑顔に実ります。
昔ながらの“ほうろく製法”を未来へつなぐほうろく屋は、食を通じて人と人、そして未来をつなぐ新たな取り組みとして、「きぼうのたねをまくプロジェクト」初回限定応援プランを開始いたします。
ほうろく屋とは
ほうろく屋は、国産菜種を昔ながらの“ほうろく製法”でしぼる数少ない工房です。血縁ではなく“志”で技を受け継ぎ、現代表・杉崎 学は先代の味に惚れ込み弟子入り。想いに共鳴した若い仲間と共に、一年中火と釜に向き合いながら油を搾り続けています。菜種油づくりを核に、人が集い想いが巡る循環型コミュニティ「心の駅 いやしろち」の運営も行っています。
ほうろく屋 初の “無濾過・純度100%”
今回のプロジェクトの核となるのは、ほうろく屋史上初となる“無濾過・純度100％”の菜種油。
一般的には取り除かれる微細な粒子や旨み成分をあえて残し、搾りたての生命力と香りをそのまま閉じ込めています。血縁ゼロの継承者と、志に賭けた若き仲間の二人三脚で、消えゆく技術を“2人の365日”で繋ぎとめた軌跡。そこから生まれた初の“無濾過・純度100％”菜種油が、命のたねを静かに芽生えさせる、「きぼうのたねをまく菜種油」です。
きぼうのたねをまく菜種油写真
「きぼうのたねをまく 菜種油」460g 3,240円（税込）
黄金に輝く菜種油
自然の力を削らず、素材のままを食べる。
しぼりたての旨味と生命の粒子をそのまま閉じ込めた、黄金に輝く“生きた油”として、ほうろく屋の台所（心の駅 いやしろち内）の店頭および直営EC限定で提供します。
本商品は、ほうろく屋の台所（心の駅 いやしろち内）店頭および直営ECのみで取り扱う限定商品です。
※ノベルティ付き応援プロジェクトは500セット数量限定
※ノベルティ到達次第、プロジェクトは終了
※菜種油自体の販売は継続
種の選別から全て伝統製法で丁寧に製造
国内自給率が0.1%となる希少な国産菜種を焙煎するほうろく釜
＜今回だけの選べる応援プラン＞
今回のプロジェクト「きぼうのたねをまく」希望の種を「芽生え → 希 → 実り」をテーマに合わせた
3つのプランをご用意しました。 いずれのプランも、購入がそのまま応援になる仕組みです。
500セット限定の期間限定応援プランになります。
A: 芽生え（めばえ）プラン 8,000円（税込・送料込）
・きぼうのたねをまく菜種油 2本セット
・オリジナルノベルティ
・御礼状
B: 希（のぞみ）プラン 12,000円（税込・送料込）
・きぼうのたねをまく菜種油 3本セット
・オリジナルノベルティ
・「きぼうの証書」（ナンバリング入り）
・プロジェクト報告ツールにお名前掲載（希望者のみ）
C: 実り（みのり）プラン 23,000円（税込・送料込）
・きぼうのたねをまく菜種油 6本セット
・愛知県産檜プレート（名入れ・希望者のみ）
・オリジナルノベルティ
・SNS等でのプロジェクト報告ツールでのご紹介（希望者のみ）
・杉崎代表直筆 「きぼうの証書」（ナンバリング入り）
建物内に掲示される愛知県産檜プレートのイメージ
＜店舗限定＞
・きぼうのたねをまく菜種油 1本 3,240円（税込）
※1本あたりの購入は店舗のみ。郵送不可
※ノベルティなし。なくなり次第終了
＜共通特典・プロジェクトについて＞
・オリジナルノベルティ（数量限定）
・「きぼうの証書（ナンバリング）」※希・実りプランのみ
・プロジェクトレポート（春～初夏予定）
※ノベルティ枠到達時点で、初回応援プロジェクトは終了となります。
＜申込方法＞
下記のいずれかの方法でお申込みいただけます。
心の駅 いやしろち内にある「ほうろく屋の台所」
ご注文方法
１.ほうろく屋HPの専用申込フォーム
https://hourokuya.com/ouen(https://hourokuya.com/ouen/)/
２.チラシ掲載の専用申込フォーム
（FAX）
３.心の駅 いやしろち店頭にて申込
※ 初回発送は2月上旬～順次発送予定。
ほうろく屋の循環型コミュニティ 「心の駅 いやしろち」について
心の駅 いやしろち 外観
「心の駅 いやしろち」は、ほうろく屋が運営する菜種油づくりを中心に、人が集まり、食・学び・想いが巡る循環型コミュニティの場として「心の駅 いやしろち」を育ててきました。
畑づくりや動物とのふれあい、飲食を通じ、地域の方や若者が自立に向けて挑戦できる場として、つながりと希望が生まれる“心のよりどころ”です。
お金では買えない、笑顔と感謝について触れて学べる場としても次の世代へ受け継いでいきたいと考えております。
応援頂いた御礼品の1つになる「きぼうの証書」と愛知県産檜プレート（名入れ）は、「心の駅 いやしろち」内に掲示させて頂きます。
あなたの食べる応援が、だれかの希望に変わる。
黄金の一滴が、未来のどこかで、誰かの笑顔をそっと育てていきます。応援に参加してくださるみなさまに、心より感謝をこめて。応援宜しくお願いします。
株式会社ほうろく屋 代表 杉崎学
＜代表 杉崎学からのメッセージ＞
命の種を、自然の力を削らず、搾りたての旨みと生命の粒子をそのまま閉じ込めた、黄金に輝く「生きた油」。
一般的な工程では取り除かれてしまう成分もあえて残し、素材本来の力をまるごと味わえる一本に仕上げました。
私たちが未来へ託すべき“命のめぐり”を残すことだと思っています。
一滴の油を選ぶ行為が、消費者や未来の子どもたちの希望につながる。
そんな循環を地域の皆さんと共に育てて行きたいと思います。
株式会社ほうろく屋 代表取締役 杉崎 学
ほうろく屋の台所（心の駅 いやしろち内）
＜会社概要＞
会社名 株式会社 ほうろく屋
代表者 杉崎 学
郵便番号 445-0004
本社所在地 愛知県西尾市西浅井町
古城17番地
運営店舗所在地 〒445-0032
愛知県西尾市平原町
滝口９－３
ほうろく屋の台所 営業時間 10時～15時
定休日 毎週月曜日・火曜日
メールアドレス info@hourokuya.com
ホームページアドレス www.hourokuya.com