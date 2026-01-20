バーチャルシンガー『YuNi』× 推し活アプリOshibana！ バレンタイン限定「推しマカロン」をラブレター風カード＆オリジナル動画付きで発売開始

株式会社ブックリスタ

株式会社ブックリスタ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田茂、以下「ブックリスタ」）が提供する - 推し活アプリ Oshibana -（https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897(https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897) 、以下文中、推し活アプリOshibana）は、「推しマカロン」のコラボシリーズとして、バーチャルシンガー『YuNi』のバレンタインマカロンの発売を開始しました。

・コラボ商品「推しマカロン」詳細

推し活アプリOshibanaは、推しをお祝いするための、推し色にあわせたセミオーダーも可能な特別なマカロン「推しマカロン」を提供しています。

今回は、バーチャルシンガー『YuNi』のバレンタインマカロンを、ご本人監修のもと製作いたしました。こだわりの詰まった「推しマカロン」をぜひお楽しみください！

『YuNi』バレンタインマカロン 6個入

・黒（ブラックココア味）：2個

YuNiロゴ、Happy Valentine

・緑（抹茶味）：3個

YuNiのピアス、YuNiのヘアアクセサリー、シークレット

・白（キャラメル味）：1個

YuNi似顔絵

『YuNi』バレンタインマカロン 4個入

・黒（ブラックココア味）：1個

YuNi推しマーク

・緑（抹茶味）：2個

YuNiロゴ、YuNiのヘアアクセサリー

・白（キャラメル味）：1個

YuNi似顔絵

【『YuNi』からのコメント】

こんにちは、YuNiです！

この度、ゆにマカロン登場です。

世の中バレンタインバレンタインと楽しそうに…

だったらYuNiがバレンタインになってやろうじゃないの！！！

ということで、マカロンとして参戦です。

お上品且つ可愛らしいコチラ。

ご褒美としてもプレゼントとしてもピッタリです！

6種セットにのみシークレットデザインとして「例のヤツ」が参上します。

角度にもこだわっていますので、お楽しみに。

ぜひご賞味あれ！

■「推しマカロン」のこだわり

『YuNi』の世界観を大切にしたデザイン

バーチャルシンガー『YuNi』の持つ、透明感あふれる歌声と世界観を表現するために、スタッフ一同でアイデアを出し合い、彼女の象徴であるエメラルドグリーンと清廉なホワイトの調和、そしてバレンタインにピッタリのチョコレートの風味にも徹底してこだわりました。

特別な日を彩るハーモニーとなるよう、可憐でありながらも、どこか凛とした佇まいを大切にしています。箱を開けた瞬間、まるで彼女の歌声がそこにあるかのような、心弾むひとときをお届けします。

■特典

・『YuNi』 オリジナル動画

『YuNi』のバレンタインに関するオリジナル動画を、マカロンと一緒にお送りします。同封されたカードに記載されているQRコードから、ダウンロードしてお楽しみください。

・ラブレター風カード

バレンタインというテーマに合わせて『YuNi』手書きのメッセージを印刷した、ラブレター風カードを同封します。

バレンタインマカロンと一緒に、メッセージをお楽しみください。裏面は飾っても楽しめるように、ポストカード風のオリジナルデザインを採用。読んだ後は、ぜひ飾ってください。

■販売予約受付期間

2026年1月20日（火） ～ 2月1日（日）23:59

※予約期間中においても製作個数上限に達した場合、予約を終了する場合があります。

■商品到着予定日

2月13日（金）までにお届けします。地域によっては到着予定日が早くなる場合があります。

■その他の詳細

下記販売ページからご確認ください。

https://oshibana.official.ec/categories/7123373

・『YuNi』について

バーチャルシンガーのパイオニアとして、2018年6月にYouTubeで活動開始。YouTubeチャンネルではオリジナル楽曲や歌ってみた動画を主に投稿している。

同年10月にはプライベートレーベルyunion.waveを発足し、オリジナルソング「透明声彩」をリリース。iTunesランキング 総合3位、エレクトロニック部門1位を記録した。

2019年4月にリリースしたアルバム「clear / CoLoR」は、iTunesランキング 総合4・5位、エレクトロニック部門1・2位、オリコンデイリーランキング8位など、数多くの音楽配信サービスで上位にランクインした。

トークや前口上ではなく、歌に真摯に向き合った活動を続け、昭和の歌謡曲、アニソン、ボカロ、洋楽など、幅広いジャンルの楽曲を透明感のある歌声で表現し、バーチャルの音楽シーンを牽引している。

2021年6月16日（水）にメジャーデビューアルバム『eternal journey』をリリースし、オリコンデイリーチャート4位を記録した。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YuNivirtualsinger

公式X：https://x.com/_YuNiofficial_

公式HP：https://yunionwave.com/

・推し活を楽しめる「推しマカロン」も販売中！

「推しマカロン」は、推し活アプリOshibanaが提案する、推しをお祝いするための特別なマカロンです。マカロンと、推し色（推しカラー）、推しマークを組み合わせた造語です。

推しやお祝いシーン（生誕や推し始めて記念日、推し友とのイベントなど）に合わせたメッセージの記載、推し色に合わせたセミオーダーが可能です。たくさん集めても、推しぬいやアクスタと一緒に撮影してもかわいいデザインに仕上げました。

■記念日お祝い用推しマカロンシリーズ

・「推し始めて〇日」記念日推しマカロン

・「生誕から◯日」記念日推しマカロン

・「結成から◯日」記念日推しマカロン

・「配信開始から◯日」記念日推しマカロン

■文字を自由指定できる「メッセージ推しマカロン」

好きな文字をデザインしてオーダーができます。ファンサメッセージ、推しのお名前やハッシュタグ、推しへの想いなど使い方はあなた次第。

■「応援うちわマカロン」

推しの名入れができる激カワの「応援うちわマカロン」。生産数量を絞って発売中です。

▼ご購入はコチラ

https://oshibana.official.ec/categories/6369144

・推し活アプリOshibanaが企画する推し活の記念日を彩るケーキも販売中！

推し活の定番「うちわ」をモチーフにした、世界にひとつだけの特別なスイーツ「応援うちわケーキ」が新登場！

あなたの推しの名前を指定して、メッセージや色が選べるので、イベントや誕生日のお祝いにもぴったり。ケーキのクリームの色、名前の文字色などは、全11色から自由にセレクトOKです。

まるで本物の応援うちわのようなぷっくりかわいいデザインは、思わず現場に持って行きたくなるキュートさです！

単推しではなく、カップリング自体を推しているという方のために、カップリング専用として2つのカラーを選べるケーキ「推しカプケーキ」も好評発売中！

ケーキのクリームの色は、全11色から自由にセレクトOK。2色選んで、あなたの推しカプだけの組み合わせにカスタマイズ可能です。

中央の大きなハートにメッセージを入れられるので、推しカプの記念日のお祝いにもぴったりです。

▼ご購入はコチラ

https://oshibana.official.ec/categories/6970319

・お祝いの企画コラボに興味のある推しや事務所の方へ

活躍されているジャンルを問わず、コラボ先や企画を随時募集しています。

■推し活アプリOshibanaとのコラボのメリット

・iPhone向け、約1.2万レビューがある知名度の高いアプリです。

・10代の利用率が高いアプリです。

・1日のApp Storeの閲覧数で最高100万imp（PV）の実績があります。

・アプリ内やXにてアンケートを定期的に実施しており、推し活に熱量の高いユーザーとコミュニケーションが可能です。

コラボ企画に興味のある方はこちらまでご連絡ください。

support@oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・100万DL超の推し活アプリOshibana、協業パートナー募集！

推し活アプリOshibanaとの協業にご興味のある事業者様はこちらまでご連絡ください。

■協業に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000569.000006388.html

support@oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・推し活に関するアンケートを募集中

推し活アプリOshibanaが運営する「推し活研究部（おしけん！）」では、皆さまからの“推し活”に関するご意見・エピソードを随時募集しています。

現在募集中のアンケートはこちらから。ぜひお気軽にご参加ください。

https://note.com/oshibana0487/n/n1353fc3c54a4

・推し活アプリOshibana とは

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897

対応端末：iOS ※iOS16.0以降

HP：https://oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@oshibana0487

イラスト：三浦ポパ（https://ｘ.com/miurapopa(https://%EF%BD%98.com/miurapopa)）藍川蓮（https://ｘ.com/aikwarendbiryut(https://%EF%BD%98.com/aikwarendbiryut)）

推し活アプリOshibanaは、推し活を通して「今日も生きてて幸せ」と思える時間を増やすアプリです。推す側の立場から推し活について考え、ユーザーと一緒にサービス開発を行っています。

推しができた際にアプリを利用していただくことが多く、学生や特定の推し活コミュニティを中心に、学校の口コミやSNSで広がっており、App Storeの評価4.8を維持したままレビュー数1.2万人を突破しました。

推しのゲームを自分で作って遊べ、友達にもシェアできるweb版の新機能「推しゲーム」を好評リリース中です。

推しのゲームを作って遊べる「推しゲーム」：https://games.oshibana.fun

推し活用プロフが公開できる「推し活リンク」：https://oshikatsu.link

「推し活研究部（おしけん！）」：https://note.com/oshibana0487/m/m5e0f3cd0273e

推し活アプリOshibana発の部活動「おしけん！」は、皆様の推し活をより楽しく、サポートできるような記事を配信しています。

・ブックリスタについて

ブックリスタは、「エンタメ×テック（知的好奇心×感動体験）」のビジョンのもと、推し活アプリOshibanaやショートマンガ創作支援サービス「YOMcoma」、ポートフォリオEC 「ENRAI」など、新規事業の創造に取り組んでいます。また、電子書籍に関する各種事業を基幹事業として展開し、電子書籍ストアの総合的な運営をトータルにサポートしています。あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。

https://www.booklista.co.jp

※「- 推し活アプリ Oshibana -」は、株式会社ブックリスタの登録商標です。