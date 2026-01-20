クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ！」クラウドファンディング終了について

ジェフユナイテッド株式会社

ジェフユナイテッド市原・千葉では、クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ！」を実施してまいりましたが、お陰様で目標金額を大きく超えた金額にて終了することができましたことをお知らせいたします。

皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。

■ この度はクラウドファンディングへご協力をいただき、誠にありがとうございます。 皆さまのお力添えのおかげで、最終的に11,702,000円（支援者数：479人、支援数：577件 ※最終金額確定は2026年1月26日予定）のご支援をいただくことができました。

皆さまからいただいた「応援」を、今後のクラブの活動で活用させていただきます。改めて、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

■支援募集期間

2025年12月19日（金）19:00 ～ 2026年1月19日（月）23;59

■目標金額

第１目標：500万円

第２目標：800万円

第３目標：1000万円

■支援金額・支援者・支援数

11,702,000円

支援者数：479人

支援数：577件

※最終金額確定は2026年1月26日予定です。

■リターン品の発送について

リターン品につきまして、ご支援金額・数量の確定後より準備を進めてまいります。

現在の予定では、2026年2月下旬の発送を予定しておりますのでご了承ください。

■運営委託：スポチュニティ株式会社