早期離職に課題を持つ企業さま向け SNS人材育成コンサルティングのご提案

株式会社FIX-TOWN(https://fix-town.com/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤魁斗）は、企業の人材定着支援を目的に、働きながらSNSを学べる実践型の教育環境を整えたSNSコンサルティングサービス「東京マーケティングスクール（TMS）」の一般公開を開始します。

本サービスは、学習を“やりっぱなし”にしないために、提出課題による進捗の可視化とチャットサポート、さらに定期面談を組み合わせ、日々の実践と改善が積み上がる運用設計を特徴としています。

1年間の実装実験を経て、一般公開となりました。

現在、スクール生は90名を超えています。

本サービス提供の背景

早期離職を生む「構造」と「機会」

企業の採用・人材活用において、入社直後の早期離職は大きな経営課題です。

特に入社1～3ヶ月以内の離職が多く、その背景には「仕事内容のミスマッチ」と「成長実感の欠如」があります。

早期離職が問題になるのは、採用コストが無駄になるからだけではありません。

社員1名が入社3ヶ月で離職した場合、損失は約187.5万円にのぼるという試算もあります。

採用数が増えるほど、この損失は比例して膨らむリスクを抱えます。

つまり、採用と同じくらい「入社後の定着設計」が事業成果に直結する局面に入っています。

一方で、ここには機会もあります。

定着の難しさが「本人の資質」だけで決まるのではなく、成長実感が生まれにくい環境設計や、学びが継続しない運用上の欠陥に原因があるなら、企業側の仕組みで改善できる余地があるからです。

東京マーケティングスクール（TMS）は、この改善余地に対して、SNS学習を軸にしながら日々の行動が積み上がる環境を提供し、定着リスクの低減を狙います。

本サービス実施の背景

個人のハードルを解消し、「学びの継続」を仕組みにする

多くの企業で研修や育成施策がうまくいかない理由のひとつは、学びが「イベント化」してしまい、日常の行動に落ちない点にあります。

学びが継続しなければ、成長実感も生まれにくく、結果として離職リスクが上がりやすくなります（ここも推論です）。

TMSではこの点を前提に、受講者が“止まる前”に支援が入るよう、学習の進捗をチャレンジアクション（提出課題）で可視化し、チャットを通じてリアルタイムに疑問解消と軌道修正ができる設計としています。

さらに、定期的な面談によって、目標と行動計画の再設計を行い、学習の継続と実践の積み上げを支援します。

企業への提言

定着支援を「コスト」から「投資対効果の最大化」へ転換する

定着支援で重要なのは、気持ちではありません。

判断軸です。

早期離職は、採用費が無駄になるだけで終わりません。社員1名が入社3ヶ月で離職した場合、損失は約187.5万円にのぼるという試算があります。採用数が増えるほど、損失は積み上がります。

だからこそ、定着支援は「福利厚生」ではなく投資です。

見るべきは“実施したか”ではありません。“積み上がったか”です。

「研修をやった」「制度を置いた」

それで終わってしまう企業が多いですが、本当に必要なのは、現場の行動が増え続ける状態です。

行動が増えれば、成長実感が生まれます。成長実感が生まれれば、定着の確率は上がります。

東京マーケティングスクール（TMS）は、SNSの実践学習を軸に、この状態をつくります。

提出課題で進捗を可視化し、チャットで詰まりを即時に解消する。

定期面談で目標と行動を再設計することで、学びをイベントで終わらせず、運用として回し続ける仕組みを提供しています。

これにより、短期離職で悩みを持たれていた企業様の在籍期間が平均4ヶ月から7ヶ月へ改善いたしました。

TMSの3つの特徴

1. チャット×提出課題で「止まる前」に介入し、学習を継続させる

TMSでは、受講者がやるべきアクションをチャレンジアクション（提出課題）として設計し、提出状況によって進捗を可視化しています。

学習で詰まるポイントは人によって異なり、放置すると離脱につながりやすい一方、早期に解消できれば継続しやすくなります。

そこでチャットサポートを通じて、日々の疑問やつまずきを即時に解消し、学びの速度を落とさずに前進できる環境を整えています。

2. 定期面談で「目標」と「行動計画」を再設計し、成長実感を作る

学習が続かない原因は、教材の難しさだけではなく、目標が曖昧になったり、日常の忙しさで優先度が落ちたりする点にもあります。

TMSでは、目標管理（コーチング）面談を60分×月1回とインフルエンサー面談を30分×月2回を組み合わせ、目標の再設定、スケジュール管理、現状のキャッチアップを行います。

学習の継続と行動の積み上げを、個人の意志だけに頼らず、仕組みとして支えます。

3. 未経験からでも段階的に進めるロードマップ設計

未経験者がSNS学習を始める際、最初の壁は「何から手を付ければよいか分からない」ことです。

TMSではロードマップ設計を行い、初投稿の目安として平均3～4ヶ月目の中旬を提示しています。

さらに、短期で成果を焦らせるのではなく、段階的に実践が積み上がるよう、学習設計を行っています。

初期でもマネタイズが出来るように、手に入れた動画編集スキルでマネタイズができる事業も保有しているため、スキルを付けることでマネタイズができる体験も実感してもらっています。

受講後の出口戦略

学びを「学びっぱなし」にしない選択肢を提示

学習が止まる理由は、時間がないからだけではありません。

「その先」が見えないことが1番の問題点です！

TMSは、SNSスキルの習得で終わらせません。

受講後にどう活かすか。

どこへ進むか。

その選択肢まで含めて設計しています。

提示している出口は、主に3つです。

１. インフルエンサー領域での収益化につなげる選択肢

情報発信を継続し、事務所への所属なども含めて、マネタイズにつながる道を検討します。

２. 企業内SNS担当としてのキャリア形成

社内の広報・採用・マーケティング領域で、SNS運用を担う役割を目指します。

３. Webマーケティング業界への転職支援

ポートフォリオ作成や面談対策などを通じて、キャリアチェンジを支援します。

企業導入において、これらの出口設計は「成長実感」や「将来の目標」を具体化しやすくなり、定着に寄与しています！

提供内容・価格について

TMS（SNSコンサルティング）は、イーラーニング／チャットサポート／面談等を含む形で、月額2万円（税別）/人で提供しています。

目的は、時間や場所に縛られない、企業の社員さんに向けた「新しいSNSの学びのモデル」を提供するためです！

今後の展望

私たちは、TMSを通じて、働きながら学べる実践型教育と伴走支援を提供し、企業における定着支援と人材育成の両立に貢献することを目指します。

また、受講後の出口設計を含め、学習をキャリアの選択肢につなげる支援を継続して拡充していきます。

法人概要

株式会社FIX-TOWN

代表：齋藤魁斗

所在地：東京都港区東麻布3-7-12 ルアナ麻布十番2階

事業内容：インフルエンサー事務所、SNSコンサルティング、SNS運用代行事業等