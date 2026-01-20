北海道イエロースターズ、アパレルブランド「BYG」を立ち上げ

株式会社北海道イエロースターズ

株式会社北海道イエロースターズ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：澤野佑介、以下「北海道イエロースターズ」）は、

アパレルブランド 「Balance Your Game（以下、BYG）」 を立ち上げました。

本ブランドは、当クラブが大切にしてきた価値観や世界観を、

試合会場だけでなく日常の中でも感じていただくことを目的とした、

ライフスタイルブランドです。

ブランドの立ち上げおよびプロデュースにあたっては、

衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供する

シタテル株式会社 の協力のもと、

ブランド設計からアイテム制作までを一貫して行いました。

画像提供：シタテル株式会社

■ ブランド立ち上げの背景

北海道イエロースターズは、北海道札幌市を拠点とする男子プロバレーボールクラブで、

2025-26シーズンは V.LEAGUE MEN に所属しています。

近年、バレーボールリーグへの注目度は高まりつつある一方で、

他競技と比較すると、クラブの存在や価値観が日常生活にまで届く機会は、

まだ十分とは言えないと考えてきました。

そこで当クラブでは、

競技の枠を超えてチームの価値を伝える手段のひとつとして、

アパレルブランド「BYG」の立ち上げを決定しました。

■ BYGについて 【ブランドコンセプト】

BYGは、プロバレーボールチームから生まれたアパレルブランドです。

スポーツアイテムブランドでも、ファングッズでもありません。

Balance Your Game

YOUR WORK（仕事）

YOUR LIFE（生活）

YOUR GAME（その二つに活力をもたらす何か）

この三つのバランスを整えることで、

日常が少し前向きになる――

その考え方を、誰にとっても身近な「服」を通して伝えたいという思いから、

BYGはスタートしました。

BYGでは、北海道イエロースターズを知らない方にも手に取っていただけるよう、

日常のさまざまなシーンで着用できるデザインのアイテムを展開しています。

■ インタビュー企画について

BYGでは、札幌市で暮らすさまざまな方々にブランドアイテムを着用いただき、

「生活」「仕事」「その二つに活力をもたらす何か」についてお話を伺う

インタビュー企画を実施しています。

インタビューには、当クラブ所属選手のほか、

札幌市副市長、地元ベーカリーオーナー、経営者、保育士など、

多様な職業の方々にご参加いただきました。

インタビューの様子は、BYG公式Instagramアカウントにて公開しています。

▶ https://www.instagram.com/balance.your.game/

画像提供：シタテル株式会社

■ 代表取締役社長 コメント

株式会社北海道イエロースターズ 代表取締役社長 澤野 佑介

「Balance Your Game」という言葉が示す通り、

私たちは“生活”“仕事”、そして“その二つに活力をもたらす好きな何か”の

バランスが整うことで、日常がより豊かになると考えています。

プロスポーツクラブであることは、その考え方を伝えるうえで、

大きな意味を持つアイデンティティです。

日常に寄り添う“服”という手段を通して、

この思いを多くの方に届けていきたいと考え、BYGを立ち上げました。

このブランドが、みなさまの日常に自然と寄り添う存在になれば嬉しく思います。

■ BYGイベントのお知らせ

BYGは、江別 蔦屋書店 にてイベントを開催します。

当クラブ所属選手によるトークショーやサイン会・交流会を通じて、

スポーツと日常がつながるブランドの世界観をお届けします。

日時：2026年1月31日（土）9:00～17:00

会場：江別 蔦屋書店（北海道江別市牧場町14番地の1）

参加選手：郡 浩也／池田 颯太／吉村 颯太／島 波輝

参加費：無料

スケジュール

13:00～13:40 選手トークショー

13:40～14:00 サイン会・交流会

9:00～17:00 BYGアイテム販売（終日）

■ 会社概要

株式会社北海道イエロースターズ

代表取締役社長：澤野 佑介

事業内容：プロバレーボールチームの運営

設立：2019年7月

本社：北海道札幌市東区東雁来9条3丁目1番8号 武田ビル8

公式サイト：https://hy-stars.jp/

BYG公式サイト：https://hy-byg.net/