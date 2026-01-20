《POCHI》季節限定「バレンタインデリ」（犬用）の販売を開始

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：権田真司、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、1月20日（火）より「バレンタインデリ」を季節限定で販売します。

今年は、ストロベリーとラズベリーの2種類のベリーを使用した、ハート型のレアチーズタルトをご用意しました。厳選した素材を使いひとつひとつ手作りで、美味しさはもちろん見た目にもこだわりました。ペットとの豊かな時間を引き出すPOCHIのデリシリーズで、犬たちと一緒にスイーツを楽しむ特別なバレンタインデーをお過ごしください。（季節限定＆数量限定品での提供となっており、なくなり次第販売終了となります。また、デリ商品はクール便でのお届けのため、別途クール便代がかかります。）

■POCHI 【季節限定品】「ツインベリーの恋するチーズタルト」（クール便(冷凍)）

甘酸っぱいベリーと濃厚チーズが織りなすロマンティックなレアチーズタルトです。ストロベリーとラズベリーの2種類のベリーを贅沢に使用し、クリーミーなチーズフィリングとサクサクのタルト生地を重ねました。箱を開けた瞬間にときめく、特別な日やギフトにぴったりなスイーツです。（サイズ：(W)約11cm×(D)10cm×(H)約3.5cm、価格：2,198円（税込）、原産国名：日本）

■ウェブサイト

・《POCHI》季節限定「バレンタインデリ」をご紹介

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/01/shop-pochi20260119.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■確かな商品を通じて本当の「犬の幸せ」を願う「POCHI」

「犬の幸せのためにできることを」

プレミアムドッグフードのセレクトショップの先駆けである「POCHI」が誕生したのは、1998年。世界から厳選したペット商品のカタログ通販としてスタートし、その後ペットフードに特化したECセレクトショップへと移行しました。創業当時、ペットフードの情報は、まだまだ発展途上で、現実には「いい加減」な情報が多く出回っていました。そうした中、とにかく自分たちで調べる、納得しなければ商品として扱わないという「POCHI」独自の文化が育まれ、商品のこだわりや栄養成分、商品の中身の写真や与え方まで細かく記載する唯一の通販カタログが「POCHI」でした。

今では、インターネット上にはたくさんのショップが立ち並びます。幾多ある中でPOCHIを選んでいただく理由を考えた時、知っていただきたいのは創業当時からDNAとして育まれてきた想いや考え方です。

「オリジナル総合栄養食の開発」

以前からオリジナルの栄養補完食やオヤツ、サプリメントなどの商材を豊富に取り揃えていましたが、2016年から、「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という思いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。

犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズの発売を皮切りに、2020年に3歳から始めるシニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケア(現エイジングケアシニア)」シリーズを発売。2023年からは療法食の開発を始め、同年にスーパープレミアム品質の療法食「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年に「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売しました。また、2025年には雑誌『RETRIEVER』とタッグを組み、中・大型犬の悩みにトータルで応える生肉使用のおいしい総合栄養食「POCHI ミディアムラージブリード」を発売したほか、美しい体づくりのための総合栄養食「POCHI ボディヘルス」シリーズを新発売しました。

創業当初から今日に至るまで、できる限り詳細な原材料表示を心がけ、確かな商品を通して、本当の「犬の幸せ」がつかめることを心から願っています。

■初めてご注文する際は、『はじめてBOX』をご利用ください（数量限定、初回送料0円※）

初めてご利用される方限定でお気軽に＜POCHI＞を体験いただけるお試しセット（通常価格の62.8％OFF相当）をご用意しております。まずは、おためしセットをご注文いただき、気に入っていただけましたら、各種アイテムを個別にお求めいただけます。

＜POCHI＞はじめてBOX

https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html

※「POCHI 初回限定 はじめてボックス」は、POCHIではじめてお買い物される方限定の商品です。

※季節により内容が変わる場合がございます。

※おひとり様1回限り、おひとつまでとなります。

※都合により、予告なく企画の変更または中止になる場合がございます。

※初回送料0円は、沖縄・離島を除きます。

【ラインナップ例※】