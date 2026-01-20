『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』第3話「純真と邪」のあらすじ、先行場面カット、各話スタッフ情報を公開！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社が発刊する『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』のTVアニメ第3話「純真と邪」のあらすじのテキストとともに、先行場面カット、スタッフ情報を解禁いたしました。本話よりセーラ・アンビレン(cv. Machico)がアニメ本編に初登場します。
また、本作では、TV放送時の前提供・後提供で表示される場面カットをキャストが選定する独自の企画を実施中です。第3話の選定はセーラ役・Machicoさんが担当します。
放送開始日の1月22日にアニメ公式サイト、公式X(@omagoto_anime(https://x.com/omagoto_anime))にてその選定理由コメントも公開いたします。
第3話「純真と邪」
【サブタイトル】
純真と邪
【あらすじ】
キマイラから無事生き延びたフラムとミルキットは、新しい服を買ったりと束の間の平和を満喫していた。とある日、ひったくりの犯人を捕まえた縁で知り合った商人のリーチから「妻の病気を治すため薬草を探してほしい」と依頼される。共に犯人を捕まえた修道女のセーラも加わり、3人は薬草を求めて山村へ向かう。フラムにとって、気の置けない友達と旅をするのは初めての経験。それはフラムが望んだ平穏な暮らしそのもののはずだったが…。
【スタッフ】
脚本：國澤真理子 / 絵コンテ：カマナカノブハル / 演出：冨永恒雄 / 総作画監督：福世孝明、松本文男、古澤貴文
【先行場面カット】
Blu-ray発売決定■「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい Blu-ray Vol.1
収録話数：第1話～第6話
品番：AMU-ANM6211
発売日：2026年3月25日(水)
価格：21,780円(税込)
【封入仕様】
１.kiki先生書き下ろし小説
２.kodamazon先生描き下ろしケース
３.アニメ描き下ろしジャケット
４.アニメオリジナルサウンドトラック(Vol.1)
５.ピクチャーレーベル
【映像特典】
１.ノンクレジットOP
２.PV集
■「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい Blu-ray Vol.2
※ジャケット画像は後日公開
収録話数：第7話～第12話
品番：AMU-ANM6221
発売日：2026年6月24日(水)
価格：21,780円(税込）
【封入仕様】
１.kiki先生書き下ろし小説
２.kodamazon先生描き下ろしケース
３.アニメ描き下ろしジャケット
４.アニメオリジナルサウンドトラック(Vol.2)
５.ピクチャーレーベル
【映像特典】
１.ノンクレジットED
２.CM集
※商品の仕様・価格および各収録内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■法人別特典
【ゲーマーズ】
全巻購入特典：アニメ描き下ろし使用B2タペストリー
https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=4435
【ソフマップ・アニメガ】
全巻購入特典：イメージビジュアル使用WスエードB2タペストリー
https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2026%2F3%2F25&date_to=&keyword=%82%A8%91O%82%B2%82%C6%82%AB%82%AA%96%82%89%A4%82%C9%8F%9F%82%C4%82%E9%82%C6%8Ev%82%A4%82%C8&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2026%2F3%2F25&date_to=&keyword=%82%A8%91O%82%B2%82%C6%82%AB%82%AA%96%82%89%A4%82%C9%8F%9F%82%C4%82%E9%82%C6%8Ev%82%A4%82%C8&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)
【あみあみ】
全巻購入特典：アニメ描き下ろし使用アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%81%8A%E5%89%8D%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%8C%E9%AD%94%E7%8E%8B%E3%81%AB%E5%8B%9D%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%86%E3%81%AA&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2a1tb3649%2a_ga%2aMTcyNzIyNTU4NS4xNzEyODAwMDk5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NjY3MTQyNzEkbzE1MTEkZzAkdDE3NjY3MTQyNzEkajYwJGwwJGgw(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%81%8A%E5%89%8D%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%8C%E9%AD%94%E7%8E%8B%E3%81%AB%E5%8B%9D%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%86%E3%81%AA&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2a1tb3649%2a_ga%2aMTcyNzIyNTU4NS4xNzEyODAwMDk5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NjY3MTQyNzEkbzE1MTEkZzAkdDE3NjY3MTQyNzEkajYwJGwwJGgw)
【Amazon.co.jp】
Vol.1/Vol.2購入特典：ビジュアルシート2枚セット
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0G58RGQ1P%7C+B0G58TK96S%7C+B0G58TXBYL%7C+B0G58XJMDZ
【アニメイト(通販含む)】
全巻購入特典：イメージビジュアル使用台座付きアクリルコースター２個セット
https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=33117
※デザインは進行中のため変更される可能性がございます。
※配布条件等は購入予定店舗様に直接お問い合わせください。
作品情報■作品名
TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』
■放送/配信情報
※予告なく変更となる場合があります
TOKYO MX、BS11：1月8日より、毎週木曜日24:30～
AT-X：1月10日より、毎週土曜日22:30～
(※毎週火曜日28:30～、毎週土曜日7:30～リピート放送)
dアニメストア、U-NEXT：1月8日(木)25:00～
ほか各プラットフォームでも随時配信開始予定
■イントロダクション
能力値ゼロという身でありながら、神のお告げにより勇者パーティに選ばれてしまったフラム。
唯一持っているのは“反転"という未だ詳細が分からないスキルだけ。
案の定、戦闘では全く役に立たなかったが、
それでもめげずにパーティのためにと健気に働く。
そんな彼女を、天才として名高い賢者のジーンは疎ましく思い、
ことあるごとにいびり続け、ついには強引に奴隷商へ売り払ってしまう。
そこでも無能として虐げられるフラムは、
挙げ句に余興としてモンスターの餌食になろうとしていた。
フラムに用意された選択は二つ。
商人が戯れに用意した、装備者を死に至らしめる『呪いの大剣』を手にするか、
このままモンスターに喰い殺されるか。
――最後まで抗うことを選択したとき、彼女の人生は“反転"する。
■スタッフ
原作：kiki(GCノベルズ／マイクロマガジン社刊)
キャラクター原案：キンタ・kodamazon
コミカライズ：南方 純
監督：カマナカノブハル
シリーズ構成：國澤真理子
キャラクターデザイン：松元美季、松本文男、福世孝明、古澤貴文
アクション監督：須賀重行
プロップデザイン：きむらひでふみ
色彩設計：舩橋美香
美術設定：海津利子
美術監督：細田舞華
撮影監督：堀野大輔
編集：仙土真希(REAL-T)
音響監督：矢野さとし
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：楽音舎
音楽：高橋 諒
音楽制作：ランティス・MoooD Records
アニメーション制作：エー・シー・ジー・ティー
■キャスト
フラム・アプリコット：七瀬彩夏
ミルキット：伊藤美来
セーラ・アンビレン：Machico
キリル・スウィーチカ：仮屋美希
ジーン・インテージ：保村 真
エターナ・リンバウ：久野美咲
ガディオ・ラスカット：黒田崇矢
マリア・アフェンジェンス：遠藤 綾
ライナス・レディアンツ：小笠原仁
デイン・フィニアース：森田成一
イーラ・ジェリシン：井上ほの花
ナレーション：井上喜久子
■主題歌
オープニングテーマ：PassCode「Liberator」
【1月8日24:00＝1月9日0:00】主要音楽サイトにて先行配信！
エンディングテーマ：田中有紀「I need」
【1月8日24:00＝1月9日0:00】主要音楽サイトにて先行配信！
■WEB
WEB：https://omagoto.com
X：https://x.com/omagoto_anime（推奨ハッシュタグ：#おまごと）
書籍情報
■ノベルGCノベルズ：『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』第1巻～第７巻、好評発売中！
著者／kiki 第1巻～第4巻イラスト／キンタ 第5～7巻イラスト／kodamazon
特設サイト https://gcnovels.jp/omaegotokiga/
※書籍第5巻～第7巻は電子書籍限定となります。
■漫画『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい THE COMIC』第1巻～第７巻、好評発売中！
漫画：南方 純、原作：kiki、キャラクター原案：キンタ・kodamazon
書籍情報：https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1862
ライコミにて好評連載中！ https://comicride.jp/episodes/cd3923d42469a
ライドコミックス
「ライドコミックス」は、マイクロマガジン社が発行しているなろう系小説レーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品をラインナップするコミックレーベルです。
ライドコミックスの作品は「コミックライド」「コミックライドアドバンス」「コミックライドアイビー」で連載中！
コミックライド
https://www.comicride.jp/
コミックライド編集部 X（旧Twitter）
https://twitter.com/ComicRIDE
マイクロマガジン社公式YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
