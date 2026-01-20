【埼玉県戸田市】令和７年度 戸田市小・中学校児童生徒プレゼンテーション大会（戸田型PBL発表会）の開催
埼玉県戸田市
埼玉県戸田市では、市内の子どもたちのプレゼンテーションスキルを育成するため、「令和７年度戸田市小・中学校児童生徒プレゼンテーション大会」を開催します。
市内の各小・中学校の代表が、戸田型PBL（Project-Based Learning：課題解決型学習）」をもとにした日頃の授業実践より、「大会の観覧者に具体的に行動してほしいこと」をプレゼンテーションします。
また、実際に社会で活躍されている方によるプレゼンのデモンストレーションもあり、本物のプレゼンを学ぶ機会としています。
内容
開会式：午後1時～
小学生の部（12校）：午後1時15分～（1校4分）
中学生の部（6校）：午後2時45分～（1校5分）
スペシャルデモンストレーション：午後3時25分～
審査結果発表、表彰：午後3時50分～
閉会式：午後4時05分～
場所
戸田市文化会館 大ホール（戸田市上戸田4-8-1）
その他
個人情報の関係上、取材内容に一部制約があります、詳しくは問い合わせ先まで事前にご連絡ください。