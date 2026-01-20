【埼玉県戸田市】令和７年度 戸田市小・中学校児童生徒プレゼンテーション大会（戸田型PBL発表会）の開催

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市では、市内の子どもたちのプレゼンテーションスキルを育成するため、「令和７年度戸田市小・中学校児童生徒プレゼンテーション大会」を開催します。

市内の各小・中学校の代表が、戸田型PBL（Project-Based Learning：課題解決型学習）」をもとにした日頃の授業実践より、「大会の観覧者に具体的に行動してほしいこと」をプレゼンテーションします。

また、実際に社会で活躍されている方によるプレゼンのデモンストレーションもあり、本物のプレゼンを学ぶ機会としています。

内容

開会式：午後1時～

小学生の部（12校）：午後1時15分～（1校4分）

中学生の部（6校）：午後2時45分～（1校5分）

スペシャルデモンストレーション：午後3時25分～

審査結果発表、表彰：午後3時50分～

閉会式：午後4時05分～

場所

戸田市文化会館 大ホール（戸田市上戸田4-8-1）

その他

個人情報の関係上、取材内容に一部制約があります、詳しくは問い合わせ先まで事前にご連絡ください。