劇場版公開記念 ! 映画＆特別展で没入感MAX！『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』専用シアターOPEN！
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、渋谷シネクイント6Fにて、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』の上映にあわせ、PARCOで巡回中の展覧会『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展』の魅力をコンパクトに凝縮した特別展示を開催いたします。
本イベントは、シネクイント6Fの環境をフルに活用し、映画鑑賞による映像体験と展示による実体験を組み合わせることで、作品世界へのより深い没入感を楽しんでいただくための新たな試みです。劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』鑑賞直後に、実際にアニメに登場する特急列車の車内を再現した空間やフォトスポットなどを楽しめる特別展示エリアにご入場頂き、実際にアニメの世界に迷い込んだような没入感が体験できます。
また会期中は、『ミルキー☆サブウェイ』の魅力が詰まった展覧会オリジナルグッズを多数販売いたします。
ぜひ、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』の鑑賞とあわせて、特別展示およびグッズショップにお立ち寄りください。
開催概要
・映画：劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」
・特別展示：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展 出張所 in 渋谷シネクイント
■会場 ：シネクイント CINE QUINTO （東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル 6・7F）
■会期 ：2026年2月6日(金)～2026年3月5日(木)
※営業時間はシネクイントの上映スケジュールによって異なります。シネクイント公式HPからご確認ください。
シネクイント公式HP：https://www.cinequinto.com/
■入場料（特別展示）：500円(税込)
※小学生以下無料(ただし保護者の同伴必須)
※障がい者手帳ご提示で介護者1名様のみ無料(ご本人は有料)
※劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の鑑賞チケットは別途必要となります。
■主催 ：PARCO
■協力 ：シンエイ動画
■企画制作：kanon inc.
■後援 ：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
■公式HP：https://milkygalacticuniverse.com/
■イベントページ（PARCO ART）： https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1861
※イベント内容は変更となる場合がございます。
※特別展示の入場方法・入場条件など、イベント詳細についてはシネクイント公式HP、またはPARCO ARTのイベントページで随時情報を更新しますので必ずご確認ください。
「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」とはアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」公式YouTubeにて日本語+10言語で配信中！
亀山陽平が監督、脚本、キャラクターデザインのみならず一連のアニメーション制作のほか音響監督まで、自身初のTVシリーズ作品ながら実制作のほとんどを一人で担った本作。キャンディーズ楽曲の主題歌への起用、日本語＋11言語での配信も話題となり、YouTube登録者数95万人突破、関連動画の総再生回数は2億回超えのヒット作に！
STORY：銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。
同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める"ミルキー☆サブウェイ"！ 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！
意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！
劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
YouTube総再生回数2億回超えの超話題作が、
新シーンを加えて映画館にカムバック！
全12話のショートアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」。
話題となった本作が、劇場用に再構成、新シーンを加え、パワーアップして2026年2月6日より劇場公開決定！！
渋谷シネクイントでは、スクリーン2を『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』専用のシアターとして展開いたします。
監督・原作・脚本：亀山陽平
キャスト ：寺澤百花、永瀬アンナ、小松未可子、金子寿子、小野賢章 ほか
作品データ ：2025年製作／日本
配給 ：バンダイナムコフィルムワークス
公式サイト ：https://milkygalacticuniverse.com/movie/
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展 出張所 in 渋谷シネクイント
昨年7月に池袋PARCOにてスタートし、全国巡回している展覧会『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展』が、 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展 出張所 in 渋谷シネクイント』となって、開催決定！！
実際にアニメに登場する特急列車の車内を再現した空間や作品に登場するキャラクターの衣装展示など本展覧会でしか見ることの出来ない展示コンテンツをお楽しみいただけます。開催を記念して展覧会オリジナルグッズも販売予定です。
※一部展示内容の変更＆規模縮小をして開催いたします。
※入場方法・入場条件など、イベント詳細についてはシネクイント公式HP、またはPARCO ARTのイベントページで随時情報を更新しますので必ずご確認ください。
イベントページ：https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1861
※画像はイメージです。
※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
PROFILE
監督・脚本・キャラクターデザイン・制作
亀山陽平(カメヤマ ヨウヘイ)
1996年8月16日生まれ
幼い頃から欧米スタイルの手描きアニメーションに憧れがあり、海外でアニメーターになることを目指していた。
2016年夏からアメリカ合衆国カリフォルニア州に留学するが、欧米では手描きアニメーションが主流ではなくなっていること、そして3Dという媒体に興味を持ち始めたことから将来の方向性について考え直し、2019年に大学を自主退学し日本へ帰国。
2020年に都内の専門学校に入学。
2022年2月、個人製作兼卒業制作として作ったショートアニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』を公開。
フリーランスとして活動をはじめて以降、MV制作や企業タイアップ企画などに参加。
2023年から新作『銀河特急 ミルキー ☆ サブウェイ』の制作を開始する。
X：https://x.com/maru_turu
INSTAGRAM：https://www.instagram.com/kameyamayohei
展覧会オリジナルグッズ
展覧会開催を記念して、展覧会オリジナルグッズの販売を予定しています。掲載している商品は一部になります。商品の詳細情報は、 PARCO ART公式HP
■半袖Tシャツ ちはる(白)
サイズ：M/L/XL
価格：各6,050円
■半袖Tシャツ まきな(黄色)
サイズ：M/L/XL
価格：各6,050円
■半袖Tシャツ まきな(紫)
サイズ：M/L/XL
価格：各6,050円
■トレーディングアクリルキーホルダー(全12種)
価格：各880円
■トレーディング缶バッジ(全10種)
価格：各385円
■トレーディングステッカー(全21種)
価格：各440円
■スタッキングマグ ロゴ/ポッピーくん
価格：各2,200円
※画像はイメージです。
※企画内容・商品仕様・価格などは予告なく変更となる場合がございます。
※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。
※1回のご入場につきお1人様1回のお会計となります。
※商品購入制限を設けさせていただく場合がございます。