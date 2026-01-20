映画『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』が劇場でもう一度楽しめる！アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」が3月6日(金)より期間限定上映決定♪

株式会社バンダイナムコピクチャーズ（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸）は、2023年1月に公開された『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』を2026年3月6日(金)より3週間限定でリバイバル上映します。

2023年1月に劇場公開され大好評を博したシリーズ10周年記念作品『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』のアンコール上映実施が決定！

上映から3年、3度目のアンコール上映となる今回は「『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』アンコール上映 3rd来ればソレイユ！」と題し、ソレイユ3人による録り下ろしスペシャルボイスメッセージや、新規グッズなど盛り沢山な内容でお届けします。

今回の上映用に新規で描き下ろしされたソレイユのイラストを本日公開！

公開劇場情報など、詳細は続報をお待ちください。

上映概要

タイトル ：『アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～』アンコール上映「3rd来ればソレイユ！」

上映日 ：2026年3月6日(金)から3週間限定上映

公開劇場 ：後日発表

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、「アイカツ！シリーズ」10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、2024年7月～は、新フランチャイズとして「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

■「アイカツ！10th STORY ～未来へのSTARWAY～」HP

https://www.aikatsu.net/

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

■公式YouTubeチャンネル「アイカツアカデミー！配信部」

https://www.youtube.com/@aikatsu-academy

(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY

【会社概要】

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/

