Vaundy 4大都市ドームツアー東京ドーム公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去ライブの独占配信も決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2月15日（日）に東京ドームで開催される「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」の模様を独占ライブ配信いたします。これを記念して貴重な過去ライブ映像3作品を新たに近日配信決定。ライブ配信及び過去ライブ映像配信は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SDR

Vaundyの自身最大規模、そして男性ソロアーティスト史上最年少での開催となる4大都市ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」がいよいよ2月7日の福岡公演を皮切りにスタートします。

U-NEXTは、本ツアーのオフィシャル配信パートナーとして、2月15日（日）に開催される東京ドーム公演DAY2の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。チケット即完売となった人気公演を、リアルタイム配信と見逃し配信で何度でもお楽しみください。

そしてU-NEXTでは、ライブ配信を記念して、2020年から2021年にかけて行われたVaundyのデビュー初期のワンマンライブ「Vaundy 2nd one man live "strobo"」「Vaundy one man live "KATARIBE"」「Vaundy one man live tour "HINODE"」から、それぞれ見どころを厳選した特別編集版を、近日配信開始いたします。パッケージ化されていない貴重なライブ映像は必見です。

この他にも、「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」のライブ映像や、MV全41本も好評配信中です。ぜひこの機会にご視聴ください。

また、「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」ライブ会場では、2月14日（土）～15日（日）の東京ドーム公演、3月14日（土）～15日（日）の京セラドーム大阪公演にて、U-NEXTブースを出展いたします。ブースで新規無料トライアルに参加していただいた方限定で豪華賞品が当たるコラボキャンペーンを実施いたしますので、ご来場予定の方は是非、U-NEXTブースにお立ち寄りください。

さらに、ただいま「Rakuten最強U-NEXT」および、「U-NEXT MOBILE」のお申し込み者を対象にしたライブチケットプレゼントキャンペーンも実施中です。各キャンペーンサイトをご確認のうえ、キャンペーンにふるってご応募ください。

キャンペーン特設ページ：Rakuten最強U-NEXT(https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/vaundy-ticket/?l-id=campaign_campaign_vaundy-ticket)／U-NEXT MOBILE(https://help.unext.jp/info-video/detail/info586b)

今後の「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」を盛り上げるU-NEXT×Vaundyコラボ企画は、U-NEXT公式X（https://x.com/watch_unext）などを通して随時最新情報を発信してまいりますので、続報にどうぞご期待ください。

Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nxPVRbHzBJI ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419

ライブ配信：2月15日（日）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月29日（日）23:59まで

配信公演：2月15日 東京ドーム 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【Vaundy 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011939

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。