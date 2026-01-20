【ロイヤル コペンハーゲン】2026年の早春を彩る

フィスカース ジャパン株式会社250年にわたり受け継がれてきた伝統とクラフツマンシップ。 フィスカース ジャパン株式会社（東京都千代田区）が展開する、デンマークのライフスタイルブランド「ロイヤル コペンハーゲン」より、早春を彩る「スプリング コレクション 2026」が登場します。

デンマークの野の花を讃えて

長い冬を超え、光が戻る北欧の春。ロイヤル コペンハーゲンは、ポーセリンに咲き誇る花々とともに芽吹きの季節を迎えます。

スプリング コレクション 2026は、春を迎えるよろこびと早春の彩りを、繊細で華やかなデンマークの野の花のモチーフで色鮮やかに表現したコレクションです。ベース、ボンボニエール、イースターエッグという3つのアイテムに、自然が見せる、はかなくも美しい一瞬の表情が描かれます。

春のきらめきと生命の息吹を静かに映し出すスプリング コレクションは、春のギフトとしても最適です。





春分の日の後、最初の満月の次の日曜日に祝われる、キリスト教の復活祭イースター（デンマーク語で“Påske” ポスケ）は、長い冬に終わりを告げ、ようやく訪れた春を楽しむ大切なイベントです。

デンマークではこの日を祝うために、特別に装飾した卵「イースターエッグ」を飾る習慣があります。生命の象徴であり、豊穣のシンボルでもあるイースターエッグは、春を彩るデコレーションとしても人気のアイテムです。



華やかな季節の花で彩られた、ロイヤル コペンハーゲンのスプリング コレクションで、春の訪れを祝いませんか。

咲き誇る野の花

デンマークの大地が生んだ、手つかずの自然の美しさにインスピレーションを得て生まれたこのコレクション。ひとつひとつのアイテムには、野原や草原に咲く野の花があしらわれています。

優美なカモミール、鮮やかなポピー、凛とした三色スミレ（ハートシーズ）、そしてパワフルなアザミ(シスル)。自然が持つ、たくましさとしなやかな優美さを物語ります。



ロイヤル コペンハーゲン スプリング コレクション 2026 （2026年1月21日発売予定）

イースターエッグ 左より カモミール ラージフラワー、カモミール スモールフラワー、ポピー ラージフラワー、ポピー スモール フラワー すべて H6CM / 各 4,400円（税込）イースターエッグ 左より シスル ラージフラワー、シスル スモールフラワー すべて H6CM / 各 4,400円（税込） ・ イースターミニエッグ ハートシーズ 2柄セット 各 H5CM / 6,600円（税込）左より ボンボニエール ワイルドフラワー Φ10 x H7CM 10,450円（税込）/ ベース ワイルドフラワー H13CM 10,450円（税込）

直営店・オンラインストア限定

左より イースターエッグ ポピー、イースターエッグ カモミール、イースターエッグ シスル 各2柄セット すべて H6CM / 8,800円（税込）

ロイヤル コペンハーゲン

1775年デンマーク王室の保護のもと、開窯されたブランド、ロイヤル コペンハーゲン。250年以上にわたり伝統とクラフツマンシップを受け継ぎながら、清楚で繊細な美しいテーブルウェアを世に送り出しています。今もハンドペイントの技を守りながら、現代的で大胆なデザインも発表し、自由な発想と新しい感性による進化を続けています。

■プレス用イメージ

https://mediabank.fiskars.com/l/B8B2Qh5ScJ7w

■ロイヤル コペンハーゲン 公式オンラインストア

ROYALCOPENHAGEN.JP

■ロイヤルコペンハーゲンショップ一覧

www.royalcopenhagen.jp/contents/shoplist