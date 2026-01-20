【ロイヤル コペンハーゲン】2026年の早春を彩る

フィスカース ジャパン株式会社

250年にわたり受け継がれてきた伝統とクラフツマンシップ。 フィスカース ジャパン株式会社（東京都千代田区）が展開する、デンマークのライフスタイルブランド「ロイヤル コペンハーゲン」より、早春を彩る「スプリング コレクション 2026」が登場します。

デンマークの野の花を讃えて
長い冬を超え、光が戻る北欧の春。ロイヤル コペンハーゲンは、ポーセリンに咲き誇る花々とともに芽吹きの季節を迎えます。
スプリング コレクション 2026は、春を迎えるよろこびと早春の彩りを、繊細で華やかなデンマークの野の花のモチーフで色鮮やかに表現したコレクションです。ベース、ボンボニエール、イースターエッグという3つのアイテムに、自然が見せる、はかなくも美しい一瞬の表情が描かれます。
春のきらめきと生命の息吹を静かに映し出すスプリング コレクションは、春のギフトとしても最適です。

春分の日の後、最初の満月の次の日曜日に祝われる、キリスト教の復活祭イースター（デンマーク語で“Påske” ポスケ）は、長い冬に終わりを告げ、ようやく訪れた春を楽しむ大切なイベントです。


デンマークではこの日を祝うために、特別に装飾した卵「イースターエッグ」を飾る習慣があります。生命の象徴であり、豊穣のシンボルでもあるイースターエッグは、春を彩るデコレーションとしても人気のアイテムです。

華やかな季節の花で彩られた、ロイヤル コペンハーゲンのスプリング コレクションで、春の訪れを祝いませんか。





咲き誇る野の花


デンマークの大地が生んだ、手つかずの自然の美しさにインスピレーションを得て生まれたこのコレクション。ひとつひとつのアイテムには、野原や草原に咲く野の花があしらわれています。
優美なカモミール、鮮やかなポピー、凛とした三色スミレ（ハートシーズ）、そしてパワフルなアザミ(シスル)。自然が持つ、たくましさとしなやかな優美さを物語ります。

ロイヤル コペンハーゲン スプリング コレクション 2026　（2026年1月21日発売予定）




イースターエッグ　左より　カモミール ラージフラワー、カモミール スモールフラワー、ポピー ラージフラワー、ポピー スモール フラワー　すべて H6CM / 各 4,400円（税込）


イースターエッグ　左より　シスル ラージフラワー、シスル スモールフラワー すべて H6CM / 各 4,400円（税込）　・　 イースターミニエッグ ハートシーズ 2柄セット 各 H5CM / 6,600円（税込）


左より　ボンボニエール ワイルドフラワー Φ10 x H7CM 10,450円（税込）/ ベース ワイルドフラワー H13CM 10,450円（税込）


直営店・オンラインストア限定



左より　イースターエッグ ポピー、イースターエッグ カモミール、イースターエッグ シスル　各2柄セット すべて H6CM / 8,800円（税込）



ロイヤル コペンハーゲン
1775年デンマーク王室の保護のもと、開窯されたブランド、ロイヤル コペンハーゲン。250年以上にわたり伝統とクラフツマンシップを受け継ぎながら、清楚で繊細な美しいテーブルウェアを世に送り出しています。今もハンドペイントの技を守りながら、現代的で大胆なデザインも発表し、自由な発想と新しい感性による進化を続けています。








