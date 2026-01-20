TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡õYouTube¤Ë¤Æ¥¥ã¥¹¥ÈÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³áËÜÍº²ð¡¢https://www.alphapolis.co.jp/¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¡Ê°Ê²¼¡ÖBL¡×¡ËºîÉÊ¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡£2026Ç¯1·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È£´Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡Ö¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÂç½¸¹çÆÃÈÖ¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯1·î¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤ò¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡õYouTube¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¢¥Õ¥ì¥³»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ±»þ»ëÄ°¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ëÊý¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡ÖºÇ¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¡×¤òÄÖ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤òÊç½¸¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤â¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÇ¿ä¤·¡×¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏBALLOON¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/BALOON_project
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÂç½¸¹çÆÃÈÖ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë 20:50³«¾ì¡¡21:00³«±é
½Ð±é¼Ô¡§Â¼À¥Êâ¡Ê¥¢¥ë¥ÐÌò¡Ë¡¢Áó°ææÆÂÀ¡Ê¥ª¥ë¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢Ã¤¼éÎâÏº¡Ê¥Ï¥ë¥¹Ìò¡Ë¡¢¹À¥ÍµÌé¡Ê¥Ö¥ëー¥ÎÌò¡Ë
ÇÛ¿®»ëÄ°URL¡§¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¡https://live.nicovideo.jp/watch/lv349655285
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥å¡×¸ø¼°YouTube¡¡www.youtube.com/@andarche_official
¡Ú¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢ÉÏË³µ®Â²¤ÎÂ©»Ò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£ÉÂ¤Î¤»¤¤¤ÇËâË¡¤â»È¤¨¤º¡¢Ã»Ì¿¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èà¤Ï¸ø¼ß²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÁ·»¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°À¤¤Î¡ØºÇ¿ä¤·¡Ù¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¶¤Ã¤ÆºÇ¿ä¤·¤ÎµÁÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤·¤«¤â¡¢¥²ー¥à¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅ¸³«¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¥ª¥ë¥·¥¹¤Ï¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡¡¤½¤Î±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿ä¤·¤ò°¦¤ÇÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤ò¼£¤·¡¢¥ª¥ë¥·¥¹¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ――!?¡¡Å¾À¸°¦¤µ¤ìÎáÂ©¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Üー¥¤¥º¥é¥¤¥Õ¡ª
¡Ú¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅçµÁÀÆ¡¢°Ê²¼¡ÖDNP¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦Áá¤¯¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ µ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡×¡Ë¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖBALLOON¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖBALLOON¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¢DNP¡¢¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥Ðー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Ä¹Åè µ®Ç·¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBLUE RIGHTS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼À¿¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBLºîÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¤Ë¤Æ¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î±ÇÁü²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£BL¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¡ÊLA¡Ë¤Ë¤ÆÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖBALLOON¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¾Î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î±ÇÁü²½¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºîÌ¡²è¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¦ÄÔËÜ»Ì¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¾®Àâ¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¥«¥º¥¢¥
´ÆÆÄ¡§¿¹²¼Íµ²ð
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¼êÄÍÀô
²»³Ú¡§YAMAAD¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§Âð´ÖËãÉ±
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio
À½ºî¡§¡ÖºÇ¿ä¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¢¥ë¥Ð¡§Â¼À¥Êâ
¥ª¥ë¥·¥¹¡§Áó°ææÆÂÀ
¥Ï¥ë¥¹¡§Ã¤¼éÎâÏº
¥Õ¥íー¥í¡§Ä»±Û¤Þ¤¢¤ä
¥Ö¥ëー¥Î¡§¹À¥ÍµÌé
¢¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
tvk¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Ë¡§Ëè½µ²ÐÍË21»þ55Ê¬～ÊüÁ÷Ãæ¡ª
Prime Video¡§Ëè½µÅÚÍË22»þ～¹ñÆâºÇÂ®Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª
URL¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront
³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¢Íhttps://animationid.com/saioshi/
¡Ú¸¶ºî¡Û
ºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª
(C)¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×Ä«ÍÛÅ·Ëþ / ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹
(C)Ì¡²èÈÇ¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¦ÄÔËÜ»Ì / ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹
¡Ú¥¢¥Ë¥á¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¦ÄÔËÜ»Ì¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹/¡ÖºÇ¿ä¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://animationid.com/saioshi/
¡ÚBALLOON¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û
https://x.com/BALOON_project
¢¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·£³´¬¤Ï2·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡ª
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´¬¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª3¡Ù¤Ï2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´¬¡Û
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª3¡×
¡ÚÃø¼Ô¡Û¸¶ºî¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ Ì¡²è¡§ÄÔËÜ»Ì
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡ÛÁ°À¤¤Î¡ÖºÇ¿ä¤·¡×¥ª¥ë¥·¥¹¤ÎµÁÄï¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£ÉÂ¼å¤ÇÃ»Ì¿¤Ê±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¡¢Âº¤¤¿ä¤·¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ë¤¿¤áÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡ª Ç°´ê³ð¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÃæÅù³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¤Ï¡¢¥ª¥ë¥·¥¹¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¡È¿ä¤·¤È¤Î³Ø±àÀ¸³è¡É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ýÉÂ¤Î¡Ö¥é¥ª¥Í¥óÉÂ¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¤Ï¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î±¢¸ý¤ò¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¤Ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤Æ――!?
¡ÚÄê²Á¡Û880±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-434-36469-3
¡Ú´©¹ÔÆü¡Û2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÆ±»þ´©¹Ô
¡Ú¾®ÀâºÇ¿·´¬¡Û
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª£¶¡×
¡ÚÃø¼Ô¡ÛÄ«ÍÛÅ·Ëþ
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Å¾À¸¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Á°À¤¤Î¡ÖºÇ¿ä¤·¡×¥ª¥ë¥·¥¹¤ÎµÁÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£¹âÅù³Ø±à¤ò¥ª¥ë¥·¥¹¤¬Â´¶È¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¿ä¤·¤¬¤¤¤Ê¤¤¼ä¤·¤¤À¸³è¡Ä¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÄ¹´üµÙ²ËÃæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¤Ï¥ª¥ë¥·¥¹¤Îµï¤ë²¦µÜ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë!?¡¡¥ß¥é²¦ÈÞ¤Î²ûÇ¥¤Ë¡¢ÎÙ¹ñ¤Î´íµ¡¡£¥¢¥ë¥Ð¤â¥ª¥ë¥·¥¹¤âÂçË»¤·¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÂ³¤¯Ãæ¤â¡¢¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Î¥Ï¥°¡×¤Ë¡ÖÄ¶ÀÜ¶á¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¤ÇÌþ¤·Ìþ¤µ¤ì¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊÃæ¡ª
¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤Î¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡°¦¤µ¤ìÅ¾À¸ÎáÂ©¤Ï¡¢·»ÍÍ¤ÎÎÙ¤Ë±Êµ×½¢¿¦!!¡¡Âç¿Íµ¤¤Û¤Î¤Ü¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢ÂÔË¾¤ÎÂèÏ»ÃÆ¡ª
¡ÚÄê²Á¡Û1,650±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-434-36865-3
¸¶ºî¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.alphapolis.co.jp/media/saioshi/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯ÀßÎ©¡¢»ñËÜ¶â8²¯6382Ëü4400±ß¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤Î¿Íµ¤ºî¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼´¤ò¤ª¤¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¾®Àâ¤äÌ¡²èÅù¤ÎºîÉÊ¤òÅê¹Æ¡¦ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¡¦ÅÐÏ¿ºîÉÊ¤«¤é¡ÖÆú¿§¤Û¤¿¤ë¡¡±Ê±ó¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¡Ö¥²ー¥È¡¡¼«±ÒÂâ¡¡Èà¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ¡¢»Û¤¯Àï¤¨¤ê¡×¡Öµï¼ò²°¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¡Ö·î¤¬Æ³¤¯°ÛÀ¤³¦Æ»Ãæ¡×Åù¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊURL https://www.alphapolis.co.jp/)
