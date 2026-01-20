トキエア、「就航2周年記念感謝祭　第一弾」を開催

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は2024年1月31日に、独立系航空会社としては15年ぶりに「新潟＝札幌（丘珠）」線を新規就航して以来、多くのお客さまにご利用いただき、おかげさまでこのたび就航2周年を迎えることができました。

これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込めて、「2周年記念感謝祭 第一弾」を開催することをお知らせいたします。

【感謝1】1月31日にご搭乗いただいたお客さま限定で、機内にて2周年を記念した特別なプレゼントをお渡しいたします。

■対象日／対象便 2026年1月31日（土）、トキエアの運航する全便

（１） トキエアオリジナルクッキー

（２） トキエア2周年記念フライトタグ

※フライトタグのデザインは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

（３） 搭乗証明書

【感謝２】２周年記念機内抽選会開催！

1便につき、合計9名様に、トキエア往復航空券など豪華賞品が当たる、機内抽選会を開催！是非この機会に1月31日の便をご予約ください！

■対象日/対象便2026年：1月31日(土)出発のトキエアの運航する全便

■商品内容：

1等 トキエア往復航空券 （各便1名様）

2等 佐渡産コシヒカリ 300g （各便3名様）

3等 お菓子詰め合わせ （各便3名）

4等 トキエアグッズ （各便2名）

※当日の天候や運航状況により、抽選会を中止させていただく場合もございます。

※景品内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

公式SNSで最新情報、キャンペーン情報等も随時発信中

Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）：https://twitter.com/tokiair_pr

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ：https://www.instagram.com/tokiair/

Ｆａｃｅｂｏｏｋ：https://www.facebook.com/tokiair/

LINE：https://lin.ee/4TNAjkt

TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/

Ｄｉｓｃｏｒｄ：https://discord.gg/jdRsszPahM

