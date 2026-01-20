京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店にて「めっちゃねこ展」を開催

株式会社京王アートマン

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年1月23日（金）から2026年2月15日（日）まで京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店３F文具売場、2026年2月18日（水）から2026年2月25日（水）まで京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館２Fセンターコートにて期間限定イベント「めっちゃねこ展」を開催いたします。

昨年好評いただきました「めっちゃねこ展」を今年も開催します(=^・^=)

今回はパワーアップして京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店３F文具売場と京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＢ館２Ｆセンターコートの2部制です！

第1部は昨年もご参加いただいた福岡で7匹の保護猫と暮らすイラストレーター「さとるこ」さんの色鮮やかな作品が登場

第2部は京王アートマン初登場の作家さん、猫もとろけるあんま棒と台湾雑貨の「SANN」さん、動物画家「金田花季」さん、メキシコを愛するイラストレーター「fumikoten」さんが加わります！

かわいい猫雑貨を是非お楽しみください(ハート)

〈第１部〉

会期：1/23（金）～2/15（日）

会場：京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店 ３F文具売場

〈第２部〉

会期：2/18（水）～2/25（水）

会場：京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館２Fセンターコート

〈参加作家〉

＊全日程参加

◆さとるこ

＊2/18～25（センターコートのみ参加）

◆ＳＡＮＮ

◆金田花季

◆fumikoten

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。