パキッ、チュッ！常識を覆す「カード型」ノンカフェイン濃縮エナジー補給片手0.5秒、集中を途切れさせないUHA味覚糖「ENERGY ARTS」ストリートファイター6コラボ Makuakeで1月23日発売

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山田泰正）と近畿大学（本部：大阪府東大阪市、学長：松村到）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、近畿大学と共同開発した全く新しい補給体験を提供するエナジー商品『ENERGY ARTS（エナジーアーツ）』を、令和8年（2026年）1月23日（金）より先行販売いたします。

本商品は、エナジードリンクでありながら「飲む」という常識を覆す、カード型の“スマート補給”ツールとして開発されました。さらに、人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』の全24種類のデザインを施した限定パッケージ仕様で、コレクション性にも富んだ特別企画です。

補給のUX（ユーザー体験）を変える、「攻め」の新発想ドリンク

ゲームプレイ中、試験中、会議中、あるいは車の運転中――集中が求められるシーンにおいて、「補給＝集中の中断」になることは多くの人にとって課題です。

『ENERGY ARTS』はこの課題に対し、“意識せずに補給できること”を徹底追求。手に取り、片手で「パキッ」と折って「チュッ」と吸うだけ。「開ける、持つ、飲む、片付ける」その一連の動作を、可能な限り削ぎ落とす。わずか0.5秒でエネルギーチャージが完了、補給行為そのものを意識させない“透明な”UX（ユーザー体験）を実現しました。

本商品に採用されたカード型パッケージは、佳秀工業株式会社が提供するEasysnap（イージースナップ）を活用した特別仕様です。

片手でスムーズに開封・摂取できる構造により、補給動作にかかる手間や意識的な動作操作を最小限に抑えています。

◆薄さわずか数ミリのEasysnap（イージースナップ）カード型パッケージ

◆片手動作のみで即時チャージ

◆開ける、持つ、飲む、片付けるの手間を可能な限り削ぎ落とした仕様

◆1缶250mLの満足感を、わずか1包12mLに凝縮

このように、「集中を切らさない補給体験」を徹底的に磨き上げた設計は、まさに “攻めの補給”と言えます。

ノンカフェイン×速攻型アミノ酸の“攻めの補給”

協和発酵バイオ特許処方「速攻型アミノ酸」を採用

『ENERGY ARTS』が目指したのは、ただの「ノンカフェイン」ではありません。

判断を鈍らせない「攻め」の配合で、圧倒的な「成分密度」をたったひと口に凝縮。吸収効率を高める特許処方で、僅か12mLにアルギニン1,000mg、シトルリン1,000mg。世界と対峙するアスリートのパフォーマンスをサポートします。

◆男女問わず悩まされがちな「トイレ問題」に配慮。長時間の戦いにおける、トイレの不安を軽減

◆席を立てない“試験・重要会議・長距離ドライブ・映画・eスポーツ”の最適解

◆「エナジードリンク味」ながら、後味を引かない圧倒的な「キレ」を重視

◆賞味期限は長期の18ヶ月

◆ヘッドセット使用時でも「咀嚼音」を気にせず、集中をキープ

そのすべてを”この1包”に凝縮した、現代型エナジーソリューションです。

ストリートファイター6限定パッケージで登場！

人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』とのコラボレーションにより、全23キャラクターを個包装デザインに採用。どのキャラが入っているかは開けてからのお楽しみ。パッケージには、ゲームの世界観を踏襲したハードなグラフィックデザインが施され、eスポーツファン・ゲーマー層への訴求力も抜群です。「ゲーミングアイテムのように使えるサプリメントを目指し、デザイン・機能・体感すべてにおいて"勝ちにいく"補給体験を提供します。

「集中」を、単なるイメージの言葉で終わらせないために

本商品は、近畿大学薬学部およびeスポーツサークルの協力のもと、2回にわたる実証試験を実施。学術的なアプローチに基づき、プレイパフォーマンスからストレス指標に至るまで、摂取による変化を多角的に計測しました。

こうした取組みは、アスリートやeスポーツ選手など、即時性と安全性を両立させたいシーンでの需要に応える形で、トライアル段階から多くの支持を獲得してきました。

商品サンプル完成の際には、同大学eスポーツサークル『ストリートファイター6』部門に所属する学生に試していただき、以下のような感想をいただくことができました。

「デザインがスタイリッシュで、普通に欲しくなる」

「自分が使っているキャラクターのものは、手元に置きたい」

「片手で開けられるのが楽」

「こぼれない、手元が濡れない」

「量が少なくて、席を立つことを考えずに済む」

「“ラウンドの合間”や“演出中の数秒”、“大会や、集中したいタイミング”での利用に向いている」

世界を相手に活躍するeスポーツのトッププロからも高評価

さらに今回、世界を相手に第一線で活躍するeスポーツのトッププロチームである「Saishunkan Sol 熊本」所属の2選手、ネモ氏とcosa氏にも、本商品『ENERGY ARTS』について、率直に意見を伺うことができました。

ネモ氏がまず感じたのは、その扱いやすさ。「便利だな、と思いました。手が汚れないし、試合の合間でも全然摂れるだろうな、と」 カードを折って使う形状についても、「12mLと少量で、パキッといけるのが、いいですよね。缶の飲み物の場合、こぼさないように常に気を遣う必要がありますが、Energy Artsはそこに気を遣わなくいいのが良いですね」「トイレに行く必要がグンと減るのであれば、それも非常に素晴らしいです」と語っていただけました。

また、こんな思わぬアイデアも。「ファンミーティングなどで、これにサインして配るのも、いいですよね」

一方、casa氏は、「エナジードリンクのようなものを取り入れられないか、とは思ってはいるのですが、一般的なものはカフェインや糖分が多く、ぼうっとしてしまうなど、パフォーマンスに影響が出るので、なかなか手を出せないでいます」との課題感を教えてくれ、「大会のときなどは、気づけば栄養補給が不足していることもあるので、こういう手軽なもので補給できるのはいい。その他のもので『カフェインだけ抜く』というのもなかなかできないので、ノンカフェイン なのも評価できます」

また、指先の汗によるパフォーマンス低下を避けるために手袋を着用しており、「何か食べるときや、手が濡れるものに触るとき、いちいち手袋外す必要があって、面倒だ」と感じていると言い、『ENERGY ARTS』では、「その面倒がないというのがいいし、口を付ける箇所に（手を）触れずに摂ることができるのも衛生的で良いと思います」との声をいただきました。

そして、「カード型という形状も、ゲーマーには受けがいいのかなと（笑）」とも教えてくれました。

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」への協賛決定

VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の人気ライバー葛葉が主催する「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」。本大会の決勝戦及びエキシビションマッチが、2026年1月23日(金)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されます。

今回、KZHCUPにUHA味覚糖『ENERGY ARTS』による協賛が決定しました。大会の副賞として本商品の提供など様々な形で、KZHCUP、ストリートファイター６、そしてeスポーツ界をサポートして参ります。

eスポーツ業界のさらなる発展に向けて

世の中により一層の健康とおいしさをお届けするために、当社はキャンディやグミで培った「おいしさの技術」を用い、健やかな毎日のためのサプリメント開発をはじめとする「カラダにいいもの」の探求を続けてまいりました。

今回のプロジェクトは、その探究心のひとつの結実です。ストリートファイター6を象徴に、カプコン様、近畿大学薬学部・eスポーツサークルの皆様、協和発酵バイオ様、佳秀工業様、そしてMakuake「エナジーアーツ」公式アンバサダーであるSaishunkan Sol 熊本様、産学の垣根を越えた壮大な共創が実現いたしました。

UHA味覚糖の技術、学術的な理論、そしてプロの現場。それぞれの知見を結集し、eスポーツ業界のさらなる発展に向けて、全員が同じ志で取り組んでいます。

この挑戦が、限界に挑むすべてのプレイヤーにとって、パフォーマンスを支える新たな力となることを確信しています。皆様、温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

【Makuake応援購入概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11343/table/441_1_2901c8a9b99b500413c0ffe283872733.jpg?v=202601200621 ]

【プロジェクト参画企業一覧】

本プロジェクトは、先述の近畿大学様、Saishunkan Sol 熊本（再春館システム株式会社）様の他、構想の段階から多様な事業者様に参画いただき、公開させていただく段階にまで至りました。いずれの事業者様の存在が欠けていたとしても本プロジェクトの実現は不可能でした。ここにあらためて謝意、敬意を表します。