京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店にてハシビロコウグッズ販売イベント「HASHIBIRO LOVERs at 聖蹟桜ヶ丘」を開催

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年1月23日（金）から2026年2月15日（日）まで京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店３F文具売場、2026年2月18日（水）から2026年2月25日（水）まで京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館２Fセンターコートにて期間限定イベント「HASHIBIRO LOVERs at 聖蹟桜ヶ丘」を開催いたします。

昨年大好評頂きましたハシビロコウを愛してやまないクリエーターによるハシビロコウ作品だけを集めたイベント「HASHIBIRO LOVERs at 聖蹟桜ヶ丘」が今年もやってきます！

是非遊びに来て下さい！

今回は開催会場を変えて2部制での開催です。

〈第１部〉

会期：1/23（金）～2/15（日）

会場：京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店 ３F文具売場

〈第２部〉

会期：2/18（水）～2/25（水）

会場：京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターB館２Fセンターコート

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。