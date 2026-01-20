新連載『囁くヴァニタス』、新作読切『藪の中に龍は眠る』掲載！「コミックライドivy（アイビー）vol.36」各電子書店で配信スタート！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）が2026年1月20日に発行する月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.36」に、新連載『囁くヴァニタス』（漫画：壱果アキ／原作：中村颯希）＆新作読切『藪の中に龍は眠る』（作：葦芭フクロウ）前編が掲載！

【新連載 作品情報】

『囁くヴァニタス』

漫画：壱果アキ／原作：中村颯希

発売日：2026年1月20日

https://www.ivy.comicride.jp/detail/vanitas/

※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。

※単話配信は2026年2月20日販売開始を予定しております。

あらすじ

学問と芸術の都・ヴェレスの裏通りでひっそりと絵画の贋作屋を営むライル。

そんなライルのもとに名門スラウゼン学院の生徒・ルドルフが訪ねてきた。

ルドルフの依頼は学院の有力な美術サロン【火曜会】の入門試験に協力してほしいというものだった。

火曜会に関わりたくない事情があるライルは断ろうとするも、従業員の粗相を庇う形で依頼を引き受けることになり……？

寓意に隠された心を映し出す、少年少女たちの絵画×ミステリー

『藪の中に龍は眠る』

作：葦芭フクロウ

発売日：2026年1月20日

https://www.ivy.comicride.jp/detail/yaburyu/

※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。

あらすじ

「自分が龍の生贄になる覚悟はあるか？」

母の入院を機に、一度も会ったことのない父・白水を探すため

手紙を頼りに『龍の里』宇路古村を訪れた真心。

しかし、村で出会った少年・神河仁に、白水は自分の父で半年前に亡くなったことを告げられた。

さらに白水は貴重な龍を唯一手懐けられる「神河家」の跡取りだったことを知り…？

“同じ父”を持ちながらも境遇の違う少年二人。

この出会いがもたらす未来は――？

配信先はこちら！

ライコミ(https://comicride.jp/series/0dc5c0e0810e3?s=1)

コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/title/262148/) 様

Renta！(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/426486/) 様

ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/748840/) 様

LINEマンガ(https://manga.line.me/book/detail?id=B00166514104) 様

※配信については、対象の電子書籍配信サイトをご確認ください。

※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2025年3月に創刊2周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドアイビー（ivy）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドアイビー（ivy）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

▼仲村宗悟さんのナレーションによる、コミックライドアイビー創刊2周年記念PVも公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp