「クレスタ1周年感謝祭」開催のお知らせ

鎌倉インターナショナル株式会社

ゴールドクレストスタジアム鎌倉は、2026年2月23日（月・祝）、スタジアム竣工1周年を記念した「クレスタ1周年感謝祭」を開催いたします。



本イベントは、日頃よりスタジアムを支えてくださっている地域の皆様への感謝を込めた交流イベントです。



当日は、地域の方々によるマルシェの出店や、グラウンドの無料開放などを予定しております。

開催概要

イベント名：クレスタ1周年感謝祭

開催日時：2026年2月23日（月・祝） 12:00～15:00

会場：ゴールドクレストスタジアム鎌倉

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E9%8E%8C%E5%80%89/@35.343902,139.5289248,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601845004bcfc199:0x9e2f34c732c556a9!8m2!3d35.343902!4d139.5314997!16s%2Fg%2F11y8g0j44z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

湘南モノレール「富士見町駅」駅 下車 徒歩3分



入場料：無料（一部事前予約制）

主催：ゴールドクレストスタジアム鎌倉

協力：鎌倉インターナショナルFC

コンテンツ（予定）

選手運営ブース

・輪投げ

・ピタッとゲーム

・グラウンドゴルフ体験

・モルック

1周年記念マルシェ

・Mer (メール)：天然石アクセサリー

・Masukakeshimai：ぬいぐるみ と 手作り小物

・AKARI IRO.：マヤ暦セッション、マヤ暦ハーブティー販売

・Prema：キールタン（インド古来の愛の唄） 、オリジナルステッカーの販売

・KOJAYaroma：アロマスライムワークショップ



※出店店舗やワークショップ内容は今後追加・変更となる場合がございます。

最新情報は公式サイトにて順次公開いたします。

地域開放｜スマイルフィールドかまくら supported by SPIC

・時間：13:00～15:00

・場所：グラウンド ハーフコートにて実施



▼ご利用ルール

・利用における注意事項(https://goldcreststadium.com/terms/important-point)を厳守してください。

・チームでの練習場所としての利用はご遠慮ください。

・使用禁止と書かれたゴールは使用しないようお願いします。

・周りの方へ配慮をした上でご利用ください。

・大人用ゴールのみ使用可能とさせていただきます。その他のゴールは使用禁止となります。

・バナーの破損等を防ぐために防球ネットや周囲のネットへのキックは禁止とさせていただきます。

※「スマイルフィールドかまくら」についてはこちら(https://kamakura-inter.com/smile-field-kamakura)

鎌倉インターナショナルFCについて

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル4F NEKTON大船 #01

ホームグラウンド：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43 ゴールドクレストスタジアム鎌倉

代表：四方健太郎

鎌倉インターナショナルFC（通称：鎌倉インテル）は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

クラブ公式サイトはこちら :https://kamakura-inter.com

鎌倉インテルのスタジアムについて

【閉業済み】みんなの鳩サブレースタジアム（通称：鳩スタ）

所在地：〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1(https://maps.app.goo.gl/2bSZ5tbUs9kN8ZgG9)

2021年に建設された「鳩スタ」は、クラブの公式戦に最大500名を超える観客数を記録したほか、2024年8月開催の「鳩スタ祭」では神奈川県1部リーグでは異例の規模といえる5,600名超の参加者が集まり、地域の人々を繋ぐ場としての役割を果たしました。

鎌倉インテルはサッカークラブとしての活動に留まらず、サッカースクールやチアダンススクールなど子供たちを育てる場所として、グラウンドゴルフや健康体操教室を通じてシニア層が繋がり健康を保つ場として本拠地スタジアムを活用することで地域に参加。また、2024年には「村岡・深沢ヘルスイノベーション社会実装コンソーシアム」に参画し、スタジアムを起点とした地域のウェルビーイングなまちづくりに向けた活動を行うなど、鎌倉市政にも積極的に協力する存在となりました。

【2025年1月～営業中】ゴールドクレストスタジアム鎌倉（通称：クレスタ）

所在地：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43(https://maps.app.goo.gl/rpHiJjjrB4Vp2m4j8)

鳩スタが2024年9月に惜しまれつつ閉場した後、2025年1月25日に「クレスタ」がグランドオープン。2024年夏に実施したクラウドファンディングでは、「鳩スタ」をご利用いただいていた地域の皆様や、鎌倉インテルの活動を評価・応援いただいている企業様など多くの方にお力添えいただき、目標額の1億円を超える支援が集まり、第二のスタジアムが誕生しました。

クレスタでは、観戦スペースの拡大、更衣室・女子用トイレの増設、より安心してスポーツができるよう人工芝の全面張り替えなど、鳩スタでの運営経験を踏まえた改善を実現。老若男女問わず地域の人々を繋ぐ新たな場として現在まで活用しております。

クレスタ公式サイトはこちら :https://goldcreststadium.com/