総勢30名のVTuberが集結！「VTuberカオスゼロプロジェクトVol.2」開催！

2025年10月22日に正式リリースされた、Smilegateが運営、SUPER CREATIVEが開発を手がけるカオスループRPG『カオスゼロナイトメア』。本作のリリースに合わせて開催され、大盛況のうちに幕を閉じた大型イベントの第2回となる『VTuberカオスゼロプロジェクトVol.2』が実施されました。注目を集める本作を舞台に、総勢30名のVTuberがポイントを競い合い、配信やSNSを中心に大きな盛り上がりを見せました。

イベント運営は株式会社GameWith、株式会社PINESが運営するVTuber専門のインフルエンサーマーケティング事業AttendMeが共同で行いました。

イベント公式サイト：https://lp.gamewith.jp/chaoszeronightmare/vtubers-vol2

・『カオスゼロナイトメア』とは

『カオスゼロナイトメア』は、Smilegateが手がけるカオスループRPGで、重厚な物語と戦略性の高いバトルが魅力の作品です。プレイヤーは滅びゆく世界を舞台に、“ファースト”と呼ばれる艦長として未知の領域を探索していきます。

デッキ構築×カードバトルによる戦略的な戦闘と、毎回異なる展開を生み出すローグライク要素が融合し、繰り返し遊べる奥深さを実現。さらに、同社開発タイトル『エピックセブン』譲りの美麗な2D演出や、キャラクターの心の闇に迫る「トラウマコード」など、物語と演出の完成度も非常に高く、ストーリーの重みと手応えのある戦闘を高次元で両立したハイクオリティなRPGとなっています。

また、『VTuberカオスゼロプロジェクトVol.2』期間中には期間限定の大型ゲーム内イベント「銀河系災害・禁忌のカタリスト」が開催されたほか、新キャラクター「セレ二エル」が実装されるなど、積極的にコンテンツを更新していく運営姿勢も本作の特徴の一つです。

カオスゼロナイトメア公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

本イベントには総勢30名のVTuberが参加。200回以上に及ぶ配信を通じて『カオスゼロナイトメア』の魅力を多角的に発信し、視聴者を巻き込みながら大きな注目を集めました。さらに、数多くのショート動画も投稿され、配信とショート動画をあわせた累計再生回数は67万回を突破。イベント全体として大きな話題を呼びました。

参加者たちは「配信日数」や、期間限定イベント「第0研究所」における週間達成スコアなど、さまざまなチャレンジに挑みながらイベントポイントを獲得。ランキング上位を目指して激しい競争を繰り広げました。さらに、上位入賞者には豪華賞品が贈られることもあり、イベント全体は大いに盛り上がり、熱気に満ちた展開となりました。

12月16日に開幕した「VTuberカオスゼロプロジェクト」は、12月29日に堂々のフィナーレを迎え、最終結果が発表されました。熾烈な争いを制した勿忘草幽冥さんが見事優勝に輝き、続いてうさぎまるじえらさんが2位、福喜多りぽさんが3位にランクイン。さらに八乙女白雪さんが4位、月乃きのさんが5位と続き、最後まで目が離せない熱戦が繰り広げられました。

優勝した勿忘草幽冥さんには、賞金10万円に加え、『VTuberカオスゼロプロジェクトVol.2』限定デザインの優勝トロフィーなどが贈呈され、イベントは華やかなエンディングを迎えました。

本イベントでは多くの配信が行われ、参加者それぞれの個性が光るプレイや名場面が数多く生まれました。大いに盛り上がりを見せた今回のイベントの中から、本記事では見事上位入賞を果たした5名のVTuberを詳しく紹介していきます。

勿忘草幽冥さん、新キャラ“セレニエル”入手 聖夜を彩ったガチャ配信

ゲームをプレイしていて、いちばん胸が高鳴る瞬間はどんなときでしょうか。新しい強敵との遭遇、新しい装備との出会い、新しい仲間の加入――そして、まったく新しいゲームを始める瞬間。何よりも「新しい」という要素こそが、プレイヤーの心を強く揺さぶり、期待感を大きく膨らませてくれます。

今回のイベントで見事優勝に輝いた勿忘草幽冥さんは、イベント期間中に実装された新キャラクター「セレニエル」を入手するため、ガチャ配信を実施しました。セレニエルはカオスゼロナイトメア公式YouTubeチャンネルのロードマップ公開動画で発表された新キャラクターで、公開前からプレイヤー間で期待が高まっていた注目の存在です。

そしてガチャといえば、新要素に劣らない“ワクワク”と“ドキドキ”を味わえるコンテンツ。もともと期待値の高かった新キャラとガチャの組み合わせということもあり、その配信は大いに盛り上がりを見せました。

見事40連目でセレニエルを引き当てた勿忘草幽冥さん。しかも配信日は12月24日のクリスマスイブ。手に入れたセレニエルは、最高のクリスマスプレゼントになったのではないでしょうか。

勿忘草幽冥さんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCGcCqY2rzbxmbP5mMhlUwMA

100時間超の挑戦──うさぎまるじえらさんの魅せたセーブデータ厳選

カオスゼロナイトメアには「セーブデータ」という要素があります。

セーブデータとは、「カオス探索」と呼ばれるローグライク形式のステージで集めたカードや装備などを、次の周回にも持ち越せるように記録しておく仕組みです。カオス探索に何度も挑戦し、より強いセーブデータを作り上げていくことこそが、本作における大きなやり込み要素の一つと言えるでしょう。

イベントで2位入賞を果たした、うさぎまるじえらさんもこのセーブデータ厳選に徹底的に打ち込みました。厳選という言葉の通り、理想のセーブデータを完成させるまでには相当なプレイ時間が必要です。じえらさんは2週間のイベント期間中に総プレイ時間100時間以上、約40回にわたる配信を通して、強力なキャラクター「トレサ」のセーブデータを追求しました。

トレサは最初から使用できる初期キャラクターで、レアリティもゲーム内最高ではありません。しかし、セーブデータを厳選することで、最高レアリティのキャラクターをもしのぐ一線級の性能へと変貌します。

カオスゼロナイトメアは、どんなキャラクターでも活躍できる可能性を秘めたゲームです。

「好きなキャラがいるけれど、低レアリティだから活躍させるのは難しいかな…」と思っている方も心配はいりません。うさぎまるじえらさんのように、カオス探索を通してお気に入りのキャラクターを存分に活躍させてみましょう。

うさぎまるじえらさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCd_x1G_oOl_so2SI0PCjYaA

初プレイとは思えない快進撃──福喜多りぽさん、『星雲の歪み』全難易度制覇



カオスゼロナイトメアは、期間限定コンテンツも非常に充実しています。

VTuberカオスゼロプロジェクトVol.2イベント期間中には、期間限定イベント「禁忌のカタリスト」が開催され、イベント内に用意された多種多様なコンテンツに、各プレイヤーたちが次々と挑戦していきました。

その中のひとつである「星雲の歪み」は、全3種類のボスモンスターに挑むコンテンツです。各ボスには4段階の難易度が存在し、さらに熟練者向け要素として、ボスの強化や自身の弱体化など、さまざまな「縛り」を設定して挑戦することも可能となっています。

イベントで3位に入賞した福喜多りぽさんは、本イベントで初めてカオスゼロナイトメアをプレイしたにもかかわらず、各ボスのすべての難易度をクリアしただけでなく、用意された各種の縛りも次々に突破。圧倒的なやり込み量と高い実力を見せつけました。

カオスゼロナイトメアは多くのやり込み要素を備えている分、「少し難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。ですが、ゲーム内では各要素について丁寧な説明が用意されており、初心者でも2週間足らずで高難易度コンテンツをクリアすることが可能です。もちろん、高難易度をクリアした後でも、やり込み要素は無限に広がり続けるため、飽きる心配もありません。

次にプレイするゲーム選びで迷っている方は、ぜひ一度カオスゼロナイトメアを体験してみてください。どこまでも終わらないやり込み要素に、きっと夢中になれるはずです。

福喜多りぽさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCyrLZTYRM_3SIMhX-BW7DDQ

強運は実力──八乙女白雪さん、最高レア11体獲得までの2週間

カオスゼロナイトメアには、個性豊かで魅力的なキャラクターが総勢25体登場します。キャラクター数が多ければ多いほど選べる戦略や編成の幅も広がるため、プレイヤーたちは少しでも多くのキャラクターを入手し、育成やセーブデータ厳選に励む毎日を送っています。しかし、キャラクターの入手にはガチャによる運要素が絡むこともあり、思うように集められない場面も少なくありません。

本イベントで4位入賞を果たした八乙女白雪さんは、そうしたキャラクター収集を持ち前の強運で順調に進めていきました。所持している最高レアリティキャラクターの数はイベント参加者の中で最多となる11体。これをイベント期間の2週間で集めきったという事実は、白雪さんの強運の確かな裏付けと言えるでしょう。

カオスゼロナイトメアでは、課金をしなくても各ステージのクリア報酬などを消費してガチャを回すことが可能です。運次第では、どんなキャラクターでも手に入れるチャンスがあります。

プレイを始めるかどうか迷っている方は、まずキャラクターたちについて調べてみてください。あなたにとって特別な一人との、素敵な出会いが待っているかもしれません。

八乙女白雪さんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCzDsgniMiHjkIgVl9ETG5eA



月乃きのさん、参加条件を最速突破し全報酬を獲得 圧巻のイベント進行

期間限定イベント「禁忌のカタリスト」には、「第0研究所」というイベント限定のカオス探索が用意されています。

第0研究所では、イベントボスに挑むためのセーブデータを作成できるほか、週間のプレイ回数などに応じて獲得できるポイントを貯めることで、豪華な報酬を入手することも可能です。ただし報酬が豪華な分、イベントに参加するためにはストーリークリアなどで上げられる「艦長レベル」を35以上にする必要があります。初心者にとってはやや高いハードルであり、本イベントでも後半になってようやく挑戦者が現れるのではないかと予想されていました。

しかし、5位に入賞した月乃きのさんは、イベント開始からわずか4日でこの参加条件をクリア。さらにポイントを貯め切ってすべての報酬を獲得するなど、イベント序盤から驚異的な攻略スピードを披露しました。

期間限定イベントのネックは、参加条件の高さにあると感じる方も多いでしょう。「イベントが気になるから始めたいけれど、条件を満たすころには終わっていそう…」と思っても大丈夫。今回のイベントできのさんが、それでも間に合うことを証明してくれました。

もし気になるイベントがある方は、ぜひ月乃きのさんの配信を覗いてみてください。最速でイベント参加条件を満たすためのヒントが、そこにきっと眠っているはずです。

月乃きのさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UClvlfA9ieso6LS2vAz8lTkg

『カオスゼロナイトメア』最新情報はこちらよりチェック！

公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

X：https://x.com/CZN_Official_JP

Youtube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

TikTok：https://www.tiktok.com/@czn_official_jp

『カオスゼロナイトメア』のダウンロードはこちら

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

AttendMeでは企業向けにVTuberを活用したインフルエンサーマーケティングを提供しています。ゲームタイトルに最適な人選やイベント向けのキャスティング、大規模なインフルエンサーの動員を企画から実施まで一括で対応できます。

詳細については下記連絡先よりお問い合わせください。

