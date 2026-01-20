画像生成AI 用途別選定マップ｜ 6用途別の選定軸と代表製品を解説

💬この記事でわかること

画像生成AIは、汎用型から用途特化型まで多様なツールが次々に登場しており、目的に合わない選び方をすると成果や満足度につながりにくくなります。

本記事では「個人⇔業務」「スピード⇔クオリティ」の2軸で主要な用途を6つに分類し、やりたいことをどこに当てはめるべきかを整理します。

さらに各用途ごとに、製品選定で重視すべきポイント（選定軸）と代表的なツール例を紹介しますので、画像生成AIを選ぶ際の判断材料としてご活用ください。

🗺️ 用途別の選定ポイントと代表製品例

ここからは、用途ごとに「選ぶときに重視すべきポイント」と「代表的なツール例」を整理します。

まずは自分の用途（１.～６.）に当てはまるセクションからご覧ください。

１. SNS・ネタ・エンタメ画像

SNS投稿で使う画像や、ミーム・ネタ系の画像を作る用途です。投稿に合わせて短いサイクルで画像を作り、必要に応じて文字や素材を加えて仕上げます。

重要選定ポイント：手軽さ・編集のしやすさ優先

選定のポイント：

- 生成～投稿までの速さ：思いついた時にすぐ形にできるか- 日本語指示の通りやすさ：短い指示でも意図が反映されるか- 編集のしやすさ：文字入れや軽い調整で“投稿用”に整えられるか

代表製品例：

２. プロフィール・アバター画像 👤

- ChatGPT：ネタの方向性（状況・セリフ・文脈）を会話で詰めながら、画像案と投稿文をまとめて作りやすい- Gemini（Nano Banana Pro）：一発生成と軽い編集を反復しやすく、短時間で案出しを回しやすい- Picsart：生成した素材に文字・ステッカー・コラージュ等を加え、SNS向けに整える工程を短い操作で進めやすい

SNSやプロフィールで使うアイコン、アバター、似顔絵など「自分を表す画像」を作る用途です。写真起点の加工から、イラスト調の表現まで含みます。

重要選定ポイント：顔の自然さを重視

選定のポイント：

- 顔の自然さ・破綻の少なさ：目・輪郭・肌の違和感が出にくいか- テイストの選択肢：自然寄り／イラスト寄りなど幅があるか- “使える1枚”までの導線：撮影・補正・出力まで迷わず進められるか

代表製品例：

- SNOW：撮影～補正までの導線が分かりやすく、短時間で印象を整えたプロフィール画像を作りやすい- Lensa AI：写真から複数スタイル案を生成し、比較しながら用途に合う見せ方を選びやすい- PixAI：アニメ調のアイコンを作りたい場合に、作風を寄せた表現を作りやすい

３. キャラクター・イラスト制作

キャラクターイラストや高精細なイラストを制作する用途です。オリジナルキャラクター、ファンアート、作品制作のような創作全般を含みます。

重要選定ポイント：作風の一貫性が重要

選定のポイント：

- 作風の制御：狙った絵柄・質感・世界観を維持できるか- キャラクターの一貫性：同じキャラを別ポーズ・別構図でも保てるか- 仕上げ耐性：高解像度や微調整など“完成形”まで詰められるか

代表製品例

- Midjourney：雰囲気や質感の方向性を出しやすく、作品として成立する出力に到達しやすい- Stable Diffusion：工程を分けた作り込みや制御がしやすく、一貫した制作フローを組みやすい- niji・journey：アニメ・ゲーム調のキャラクター表現を前提に、狙った方向へ寄せやすい

４. 企画・構成ラフ／素材案 📝

企画段階での画面構成案（UIワイヤー）や、構図・背景・小物などの素材案を作る用途です。会議・検討・共有に使う「たたき台」を用意する場面を想定します。

重要選定ポイント：試作の速さ・探索のしやすさを優先

選定のポイント

- 試作の速さ：ラフ案をすぐ複数出せるか- 共有のしやすさ：関係者が見て判断できる形で出せるか- 方向性探索のしやすさ：構図・テイストを変えて比較できるか

代表製品例

- Uizard：画面構成のたたき台を短時間で作り、複数案で比較・検討しやすい- v0（Vercel）：UI案を作って反復し、実装に近い形で共有・検討を進めやすい- Krea（Realtime）：構図・背景・素材案などの方向性探索を短いサイクルで回しやすい

５. 広告・Web素材 📣

バナー広告、SNSキャンペーン画像、Web用のアイコン・挿絵など、配信や運用で使う素材を作る用途です。単発だけでなく、継続的な制作・更新も想定します。

重要選定ポイント：量産性・運用性を重視

選定のポイント

- テンプレ運用：サイズ展開や差分作成を仕組み化できるか- ブランド整合性：色・フォント・トーンを揃えられるか- 制作→配信の実務導線：現場で回る形に落とし込めるか

代表製品例

- Canva：テンプレ起点で量産しやすく、サイズ展開やチーム共有まで運用しやすい- Adobe Express：テンプレ制作と生成機能を組み合わせ、配信用素材として整える工程を回しやすい- Recraft：Web用アイコン・挿絵など、素材として再利用しやすい形で揃えやすい

６. LP・商品画像 🛒

LP内の訴求画像やヒーロービジュアル、ECの商品画像（背景合成・モデル着用・バリエーション画像など）を作る用途です。広告や販売に使う「本番の画像制作」を想定します。

重要選定ポイント：品質の高さと再現性を重視

選定のポイント

- 自然さ・違和感の少なさ：見た瞬間にAI感が出ないか- 再現性：複数案でも品質のブレが少ないか- 最終仕上げの自由度：合成・レタッチ等で品質を詰められるか

代表製品例

- Adobe Photoshop：合成・レタッチ等の最終仕上げで品質を詰めやすく、本番利用の調整工程を担いやすい- Adobe Firefly：生成素材を制作工程に組み込みやすく、目的に沿った素材の作成・調整を進めやすい- PhotoRoom：商品画像の背景処理や見た目の統一を効率化し、EC運用で回しやすい形に整えやすい

選定時のチェックリスト

画像生成AIを選ぶ際には、機能や価格だけでなく、利用規約や権利関係をしっかり確認することが重要です。以下のチェックリストを参考に、安心して使えるツールを選びましょう。

A. 個人・企業共通

画像生成AIを使う前に、必ず確認しておきたい基本的なポイントです。

- 商用利用の可否と禁止用途生成した画像を商業目的で使えるか？広告、販売、政治、成人向けコンテンツなど、禁止されている用途はないか？- 出力物の権利帰属生成した画像の著作権は誰に帰属するのか？自由に使える範囲はどこまでか？- 学習データの方針AIの学習に使われたデータは、適切な許諾・ライセンスを得ているか？第三者の権利に配慮されているか？- 生成物の来歴生成した画像に透かしやメタデータが含まれるか？AI生成であることを検出できる仕組みがあるか？表示が必要か？

社内ルールとしてプロンプト内容、元画像、生成日時などの記録を保管しておくと、後からトラブルが起きた際の説明や検証がスムーズになります。

B. 企業で特に重要

企業やチームで業務利用する場合には、さらに以下の点も確認が必要です。

⚖️ 選定時の注意点：規約と著作権について

- API、管理機能、権限管理APIで連携できるか？管理者機能、ユーザー権限管理、監査ログ、請求管理、SLA（サービス品質保証）は整っているか？- 法務・ブランド観点のガードレール法的補償はあるか？禁止用途が明確か？承認フローを設定できるか？ログを保全できるか？

画像生成AIは、制作スピードを劇的に向上させる一方で、著作権やなりすましなどの法的・倫理的な論点も多い分野です。

ここでは、「推進する／しない」という立場ではなく、ツール選定で事故やトラブルを減らすための確認ポイントに絞って整理します。（※本記事は法的助言ではありません。実際の判断は専門家にご相談ください。）

1)個人でも注意が必要な場面

個人事業主、副業でクリエイティブ制作をしている方、SNSや動画で収益化している個人の方も、企業と同じ目線が必要です。

公開・配布・販売・クライアントワークなど「対外的に責任を負う」場面では、個人でも企業と同様にトラブルが顕在化する可能性があります。

2) 著作物利用の基本：原則は「許諾」が必要。例外はあるが条件が厳しい

政府広報オンラインの著作権特集では、私的使用や引用など一定の例外はあるものの、それ以外の場合は著作権者の許諾が必要になり得ることが整理されています。

ツール選定時は「個人だから大丈夫」ではなく、「公開・配布・販売の予定があるか」を前提に、利用規約と運用ルールを決めるのが安全です。

3) 学習データの方針がツールごとに異なる

画像生成AIは、サービスやベンダーごとに「何を学習に使ったか（または使っていないか）」の説明が大きく異なります。

広告、EC、受託制作など、後から説明責任が求められやすい用途ほど、「学習データの方針が明確に公開されているサービス」を優先するとリスクを把握しやすくなります。

📝 情報ソースと更新ポリシー

⚠️ 重要な注意事項- 本用途別マップは製品の優劣を示すものではありません- 用途毎の代表製品例は用途に適している製品の一例です- 企業規模や業務内容により、最適なツールは異なりますデータ収集方法- 公式サイト・ヘルプセンター・リリースノート- UIデモ動画・APIドキュメント更新頻度- 年次メジャーアップデート- 重要な訂正は2週間以内に反映最終更新日

2026/1/20（ver.1.0）

📜 利用規約

