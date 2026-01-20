スマホにかざしてアニメ全話を。次世代映像メディア「KiT ALBUM」が、TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」で登場！1月20日（火）22時より受注開始！

株式会社BLUE RIGHTS

株式会社BLUE RIGHTS（代表取締役：木村 誠）は、TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」の全12話を収録した、次世代映像メディア「KiT ALBUM（キットアルバム）」を、2026年1月20日（火）22:00よりECサイト「eeo Store」「オシモール」「エテルノレシ公式webショップ」にて受注開始いたします。

本製品は、専用アプリをインストールしたスマートフォンにかざすだけで、高画質なアニメ本編や特典映像を楽しめる新たな映像メディアです。

■商品概要：「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」KiT ALBUM

「KiT ALBUM（キットアルバム）」は、専用アプリを入れたスマホにかざすだけで、高画質なアニメ本編や特典映像が楽しめる手のひらサイズの次世代の映像メディアです。

【KiT ALBUMのポイント】

１.DVDやブルーレイのように場所をとらず、専用のプレーヤーも必要ありません。

２.ミラーリング機能を使うことで、大画面のテレビでも楽しめます。

３.本製品はボールチェーン付属のため、本体をキーホルダーとしても持ち運ぶことも可能です。

【販売情報】

価格： 8,800円（税込）

販売形式： 完全受注生産

販売サイト：

eeo Store/オシモール/エテルノレシ公式webショップ

受注期間：2026年

1月20日（火）22:00 ～ 3月31日（火）23:59

※エテルノレシ公式webショップのみ：

2月28日（土）～3月31日（火）23:59

お届け時期： 2026年6月下旬予定

【商品ラインナップ・特典】

収録内容： アニメ本編 第1話～第12話

封入特典：

特典カード計7枚（場面写カード6枚＋

辻本嗣先生描き下ろしカード1枚）

仕様：辻本嗣先生描き下ろしジャケット

■楽しみ方は簡単！3ステップ

機械が苦手な方でも、以下の手順ですぐに視聴いただけます。

１.無料アプリ「KiTplayer」をスマホまたはタブレットにインストール。

２.KiT ALBUM本体をスマホの端子に近づけて接続（クリック）！

３.ダウンロードが完了したら、すぐに視聴スタート。

■販売ECサイト

eeo Store：

https://eeo.today/store/101/?srsltid=AfmBOoqKnPyR6Dom7XfDeEDpQb-HV3_Ns8j7zvlLqep3YXQ8Nv8QGOLy

オシモール：

https://oshimall.jp/

エテルノレシ公式webショップ：

https://shop.eternorecit.shop/

■権利表記

(C)朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会

今後の最新情報については、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表してまいります。

本作の新たな門出に、ぜひご期待ください！

■各種ソーシャルメディア

公式サイト：https://animationid.com/saioshi/

公式X：https://x.com/BALOON_project

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BALLOON.project

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@balloonpj

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。