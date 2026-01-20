数々のランキングを制した「キングスピルリナEX」が世界基準のUSDA認証を取得し、有機スピルリナ100％へと究極の進化
株式会社AILKは、楽天リアルタイムランキング1位の獲得や多数のメディア掲載実績を持つ「キングスピルリナEX」を大幅に刷新。 台湾の清らかな山脈の天然水で育まれ、SOD酵素含有量を従来比40倍へと高めた、有機スピルリナ100％使用の『キングスピルリナPREMIUM』として、2026年1月22日（水）よりリニューアル販売を開始いたします。
本リニューアルでは、世界で最も厳しい審査基準の一つとされる「USDA（米国農務省）有機認証」を新たに取得。これまでの実績に甘んじることなく、品質・安全性ともに最高峰の「本物」をお届けいたします。
■ 背景：実績ある名品が、さらなる高みへ
50種類以上の健康・栄養成分を含み、その圧倒的な栄養バランスから「スーパーフードの王様」と称されるスピルリナ。地球最古の植物として、古来より人々の健康を支えてきたこの生命力に着目し、これまで「キングスピルリナEX」は、確かな品質により楽天市場でのランキング受賞や、メディア・雑誌等で数多く取り上げられてまいりました。
今回のリニューアルでは、このポテンシャルを最大限に引き出すべく、主成分を有機スピルリナ100％へとシフト。さらに、現代人の健康維持に欠かせないSOD酵素を40倍にまで引き上げる「劇的な進化」を遂げました。
旧デザイン
キングスピルリナEX
新デザイン
キングスピルリナPREMIUM
■ 『キングスピルリナpremium』の圧倒的スペック- 世界で最も厳しい審査基準の1つ「USDA有機認証」取得 米農務省（USDA）が定める、遺伝子組み換え禁止や厳しい土壌管理など、世界最高峰の厳格な審査をクリア。安全性において一切の妥協を排しました。
- SOD酵素「40倍」への飛躍 台湾の豊かな自然と山の天然水を使用した培養技術により、若々しさを守るSOD酵素活性が100ｇ500万単位と従来品より40倍に強化。
- 台湾・清らかな山の天然水で育成 不純物のないミネラル豊富な山の天然水を使用。良質な水で育つことで、スピルリナ本来の生命力を一粒に凝縮しました。
■ 1月20日(火)より戦略的先行販売をスタートリニューアルを記念し、Amazon店および公式サイトでの一斉展開に先駆け、楽天市場店にて先行販売を実施いたします。
1月20日(火)： 楽天市場店にて先行販売開始 （長らくお待ちいただいた愛用者様へ、どこよりも早くお届けいたします）
1月22日(木)： 公式サイトおよび全チャネルにてグランドリニューアル
■ これまでの実績（旧製品：キングスピルリナEX）
楽天市場 リアルタイムランキング 1位獲得
多数の健康・美容雑誌への掲載実績
著名人やインフルエンサーによる愛用紹介
■ 商品概要
商品名： キングスピルリナPREMIUM
価格： 500粒5280円 1000粒9800円
500粒 https://item.rakuten.co.jp/ailk-onine-shop/s002/(https://item.rakuten.co.jp/ailk-onine-shop/s002/1000tubu)
1000粒 https://item.rakuten.co.jp/ailk-onine-shop/s001/(https://item.rakuten.co.jp/ailk-onine-shop/s001/)
販売チャネル： 楽天市場、Amazon、Qoo10、公式サイト
【本件に関するお問い合わせ先】
公式ホームページ(https://ailk.jp/)
instagram(https://www.instagram.com/ailk.online/)
株式会社AILK 広報担当：佐野
info@ailk.jp
info_ailk1129@gmail.com
050-1238-3071